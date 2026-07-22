Mikrodávky, hormony, detekční okno. Toxikolog vysvětluje noční testy na Tour

Přestože samotný Vingegaard se o postupu antidopingových komisařů vyjadřoval smířlivě a pochopení vyjádřil i Pogačar, z pelotonu zaznívají slova o nelidskosti a o „antidopingových upírech“.
Aby mohli komisaři v neděli v hluboké noci otestovat dva nejlepší jezdce na Tour de France, potřebovali k tomu povolení pařížského soudu, který před udělením souhlasu ověřil, že existují vážná podezření na porušení antidopingových pravidel a také že hrozí ztráta důkazů.
„Důvodů k takovému kroku může být hrozně moc. Antidopingová agentura mohla zaznamenat zvláštní výkonnostní nesrovnalosti nebo mohla dostat nějakou zpravodajskou informaci,“ říká Michael Smutný, toxikolog a odborný konzultant Antidopingového výboru ČR v rozhovoru pro iDNES Premium.
„Každá agentura by chtěla doping prokázat napřímo. To znamená na základě pozitivního testu.“
Pro přímé prokázání tady a teď hraje zásadní roli, jestli sportovce otestuju v sedm ráno, nebo v noci. Pokud mám podezření, tak šance na záchyt je při noční kontrole mnohem vyšší.