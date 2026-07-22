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Mikrodávky, hormony, detekční okno. Toxikolog vysvětluje noční testy na Tour

Alžběta Marešová
  11:00

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Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté etapy Tour de France. | foto: Reuters

Jeden z největších příběhů této Tour se neodehrál v horách nebo v údolích francouzských řek, ale na hotelovém pokoji. Noční přepadovka antidopingových komisařů u Jonase Vingegaarda a Tadeje Pogačara před 15. etapou rozvířila jinak celkem poklidné vody 113. ročníku. Na rozjitřenosti celé situace se významně podepsalo i to, že dánský cyklista jen pár hodin po noční kontrole bolestivě spadl a musel závod opustit.

Přestože samotný Vingegaard se o postupu antidopingových komisařů vyjadřoval smířlivě a pochopení vyjádřil i Pogačar, z pelotonu zaznívají slova o nelidskosti a o „antidopingových upírech“.

Tour de France 2026

Aby mohli komisaři v neděli v hluboké noci otestovat dva nejlepší jezdce na Tour de France, potřebovali k tomu povolení pařížského soudu, který před udělením souhlasu ověřil, že existují vážná podezření na porušení antidopingových pravidel a také že hrozí ztráta důkazů.

„Důvodů k takovému kroku může být hrozně moc. Antidopingová agentura mohla zaznamenat zvláštní výkonnostní nesrovnalosti nebo mohla dostat nějakou zpravodajskou informaci,“ říká Michael Smutný, toxikolog a odborný konzultant Antidopingového výboru ČR v rozhovoru pro iDNES Premium.

„Každá agentura by chtěla doping prokázat napřímo. To znamená na základě pozitivního testu.“

Pro přímé prokázání tady a teď hraje zásadní roli, jestli sportovce otestuju v sedm ráno, nebo v noci. Pokud mám podezření, tak šance na záchyt je při noční kontrole mnohem vyšší.

toxikolog Michael Smutný

Tento článek je součástí iDNES Premium

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