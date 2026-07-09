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Tour ONLINE: Tvrdá zkouška v Pyrenejích. Visma vysílá do úniku Campenaertse

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Sledujeme online   12:30aktualizováno  13:10

Stáje UAE a Bora táhly peloton v dlouhém stoupání na vrchol Col de Toses ve třetí etapě Tour de France. | foto: Reuters

Přestože jsou teprve v prvním týdnu, je před nimi druhá nejtěžší etapa 113. ročníku Tour de France. V šestém dějství poznají cyklisté plnohodnotné Pyreneje, formu favoritů důkladně prověří slavná stoupání Aspin a Tourmalet. Na kterého z jezdců bude takto obtížné menu příliš a kdo naopak na 186 kilometrech mezi Pau a Gavarnie-Gèdre zazáří? Sledujte v online reportáži od 12:40.

Polovina ikonického Okruhu smrti a k tomu další tři vrchařské prémie, dohromady 4100 nastoupaných metrů. Zatímco ve středu byl první ostrý test sprinterů, ve čtvrtek přichází plnohodnotná zkouška pro vrchaře a jezdce na celkové pořadí.

ONLINE: 6. etapa Tour de France

Sledujeme v podrobné online reportáži.

Pouze 38 % čtvrteční etapy vede po rovině, a to především v úvodu trasy při přesunu ze startovního Pau pod Col d’Aspin. Cestou narazí peloton na prémii čtvrté kategorie Côte de Loucrup, sprinterskou prémii a trojkové Côte de Mauvezin.

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Pak se už začne najíždět ke Col d’Aspin, který je součástí takzvaného Okruhu smrti. Do něj patří čtyři pyrenejské průsmyky: Aspin, Tourmalet, Peyresourde a Aubisque. Zatímco Aspin, Tourmalet i Peyresourde jsou v itineráři Tour pravidelně, na Aubisque se stoupalo naposledy v roce 2022 a v kombinaci s Aspinem a Tourmaletem ho absolvoval peloton naposledy před osmi lety.

Profil 6. etapy Tour de France

I letos se tedy Aubisque, stejně jako Peyresourde, vynechává a na prověření vrchařské formy musí stačit „pouze“ Aspin s Tourmaletem. Obávanější z dvojice letos přichází na řadu až po 130 kilometrech, což zajišťuje, že tenze bude v pelotonu už dostatečně nahromaděná.

Nekonečných 17 kilometrů stoupání s průměrným sklonem 7,3 % vyvede závodníky až do výšky 2115 metrů. Při loňském přejezdu Tourmaletu byl první na vrcholu Lenny Martinez, který by se na cestě za puntíkatým dresem mohl pokusit svůj kousek zopakovat.

Profil stoupání na Col du Tourmalet

Mimochodem, čtvrteční etapa je pro boj o dres nejlepšího vrchaře třetí nejlukrativnější v celém ročníku, a dá se tak očekávat velký zájem aspirantů o tento ceněný trikot.

Bez zajímavosti není ani to, že Tadej Pogačar zatím ještě nikdy nebyl na vrcholu Tourmaletu první – na rozdíl od Jonase Vingegaarda, kterému se to podařilo během Vuelty v roce 2023 – což by se ve čtvrtek, kdy zbývá z vrcholu do cíle už pouze čtyřicet kilometrů, mohlo změnit.

Trasa 6. etapy Tour de France

Po sjezdu z Tourmaletu čeká na závodníky ještě výšlap do cílového městečka Gavernie-Gèdre, které je proslavené svým ledovcovým karem. Stoupání je sice dlouhé téměř devatenáct kilometrů, má však velmi přívětivý sklon, souboj o etapové vítězství tak pravděpodobně nastane až v úplném závěru, kde se silnice přece jen trochu zvedá.

Zatímco z Pau startuje etapa Tour už po 69., do pyrenejského městečka dojíždí závod vůbec poprvé.

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Společně s favority nebo alespoň s minimální ztrátou by do něj rád dorazil také Mathias Vacek, který hájí bílý dres s náskokem čtyř minut a šestnácti sekund. A čtyřiadvacetiletý český mistr před startem etapy ujišťoval, že hodlá jezdit v bílé co nejdéle.

„Moje forma v kopcích je dobrá, můžu si věřit. Ve Švýcarsku jsem předváděl ve stoupáních dobré výkony, ale samozřejmě tohle je Tour de France a nikdy nevíme, co přijde. Pokusím se držet vrchařů a přejet s nimi Tourmalet,“ hlásil sebevědomě.

Pokud by ve čtvrtek bílý dres udržel, následující dvě sprinterské etapy by ho měl jistý a bát by se o něj musel zase znovu až v neděli.

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