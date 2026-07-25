Tour ONLINE: Velkolepé finále. Z pelotonu rychle odjel únik, nástupy ale pokračují

Tak brzký budíček v programu 113. ročníku Tour ještě jezdci nezažili. I když vyráželi do nejdelší etapy, mohli spát o téměř dvě hodiny déle, než před 20. dnem závodu s celkem rozumnou porcí 171 kilometrů.
Jenže háček je v tom, co ony kilometry tvoří.
ONLINE: 20. etapa Tour de France
Sledujeme v podrobné reportáži.
Čtyři vrchařské prémie, z toho tři zvláštní kategorie. Výšlap na střechu ročníku Col du Galibier do výšky 2631 m n. m. K tomu jen asi 20 kilometrů něčeho, co se dá pokládat za rovinu. A tak, aby někteří závodníci nedojížděli za tmy, jako v pradávné historii Tour, posunuli organizátoři start už na dopoledne.
Stoupat se začíná prakticky hned po startu z Le Bourg d’Oisans na Col de la Croix de Fer, které je až na úplný závěr zákeřně nepravidelné a obsahuje dokonce i dva mezisjezdy.
Naposled byli na vrcholu cyklisté před čtyřmi lety, když si jel pro vítězství na Alpe d’Huez Tom Pidcock, tehdy se však na Croix de Fer stoupalo z druhé strany, teprve po sjezdu z Galibieru.
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Ten letos číhá až za Croix de Fer, navíc z této strany musí jezdci nejprve absolvovat Col du Télégraphe a až teprve po kraťounkém sjezdu začíná pravý Galibier.
Před dvěma lety na něm byl jako první Tadej Pogačar, tehdy byl nejvyšší bod trasy zařazen ale už ve čtvrté etapě a klesalo se z něj rovnou do cíle.
Letos čeká na závodníky po sjezdu ještě dalších 30 kilometrů těžké práce. Nejprve je potřeba vyšlápnout Col de Sarenne, který je v itineráři Tour teprve podruhé v historii. Možná proto, že je hned vedle Alpe d’Huez, které získává všechnu slávu jen pro sebe.
I letos bude nejspíš Sarenne ve stínu slavného sourozence. Po výjezdu na něj se totiž sjede o pár výškových metrů níž a poslední horský dojezd ročníku je opět dedikován Alpe d’Huez, tentokrát ale jen jeho závěrečným čtyřem kilometrům.
Už tak je sobotní etapa papírově zdaleka nejtěžším testem ročníku a hravě se zařadí do top desítky etap s nejvyšším počtem nastoupaných metrů od roku 2000.
O žlutém dresu je po pátku nejspíš jasno, stejně tak o druhém místě. Mezi třetím a čtvrtým Isaacem del Torem a Paulem Seixasem je ale stále jen 24 sekund, což slibuje ještě zajímavý souboj jak o poslední místo na pódiu, tak o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
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A napínavé určitě budou souboje i o zbylé dva dresy. Mads Pedersen si v pátek zvýšil náskok v zeleném trikotu na 57 bodů, pro naprostou jistotu ale nejspíš bude chtít jít znovu do úniku, což může jeho tvorbu zásadně ovlivnit.
Naprosto vyrovnaná je pak situace v hodnocení puntíkatého dresu. V pátek se na první místo dostal o jediný bod Richard Carapaz, musí však velmi přesně spočítat matematickou úlohu, jak získat ze sobotních 74 bodů v nabídce větší počet než Pogačar. A za ním navíc stále hrozí o pouhých sedm bodů zpět Valentin Paret-Peintre.
Hlavně jezdci nemůžou při zdolávání Croix de Fer, Galibieru nebo Sarenne moc myslet na to, že ze startovního Le Bourg d’Oisans je to do Alpe d’Huez nejkratší možnou cestou pouhých 35 kilometrů...