Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tour ONLINE: Velkolepé finále. Z pelotonu rychle odjel únik, nástupy ale pokračují

Autor:
Sledujeme online   11:25aktualizováno  11:55
Isaac del Toro a Tadej Pogačar se zdraví na startu 20. etapy Tour.

Isaac del Toro a Tadej Pogačar se zdraví na startu 20. etapy Tour. | foto: Reuters

Profil 20. etapy Tour de France
Profil stoupání na Col du Télégraphe a Col du Galibier
Trasa 20. etapy Tour de France
Tadej Pogačar přijíždí na start 20. etapy Tour.
5 fotografií
Poslední šance zahýbat celkovým pořadím, předposlední šance proměnit průměrný ročník ve skvělý sukces. To vše nabízí dvacátá a nejtěžší etapa letošní Tour de France. Se svými 171 kilometry a 5450 nastoupanými metry ční v úplném závěru třetího týdne jako vykřičník, který rovným dílem láká i děsí. Bude se druhý den po sobě radovat na Alpe d’Huez Tadej Pogačar, nebo dopřeje slastný pocit někomu jinému? Sledujte od 11:30 v podrobné online reportáži.

Tak brzký budíček v programu 113. ročníku Tour ještě jezdci nezažili. I když vyráželi do nejdelší etapy, mohli spát o téměř dvě hodiny déle, než před 20. dnem závodu s celkem rozumnou porcí 171 kilometrů.

Jenže háček je v tom, co ony kilometry tvoří.

ONLINE: 20. etapa Tour de France

Sledujeme v podrobné reportáži.

Čtyři vrchařské prémie, z toho tři zvláštní kategorie. Výšlap na střechu ročníku Col du Galibier do výšky 2631 m n. m. K tomu jen asi 20 kilometrů něčeho, co se dá pokládat za rovinu. A tak, aby někteří závodníci nedojížděli za tmy, jako v pradávné historii Tour, posunuli organizátoři start už na dopoledne.

Profil 20. etapy Tour de France

Stoupat se začíná prakticky hned po startu z Le Bourg d’Oisans na Col de la Croix de Fer, které je až na úplný závěr zákeřně nepravidelné a obsahuje dokonce i dva mezisjezdy.

Naposled byli na vrcholu cyklisté před čtyřmi lety, když si jel pro vítězství na Alpe d’Huez Tom Pidcock, tehdy se však na Croix de Fer stoupalo z druhé strany, teprve po sjezdu z Galibieru.

Serpentiny s krvavou kaňkou. Jak Pogačar porážel ducha a Seixas říkal: Jsi šílenec

Ten letos číhá až za Croix de Fer, navíc z této strany musí jezdci nejprve absolvovat Col du Télégraphe a až teprve po kraťounkém sjezdu začíná pravý Galibier.

Profil stoupání na Col du Télégraphe a Col du Galibier

Před dvěma lety na něm byl jako první Tadej Pogačar, tehdy byl nejvyšší bod trasy zařazen ale už ve čtvrté etapě a klesalo se z něj rovnou do cíle.

Letos čeká na závodníky po sjezdu ještě dalších 30 kilometrů těžké práce. Nejprve je potřeba vyšlápnout Col de Sarenne, který je v itineráři Tour teprve podruhé v historii. Možná proto, že je hned vedle Alpe d’Huez, které získává všechnu slávu jen pro sebe.

I letos bude nejspíš Sarenne ve stínu slavného sourozence. Po výjezdu na něj se totiž sjede o pár výškových metrů níž a poslední horský dojezd ročníku je opět dedikován Alpe d’Huez, tentokrát ale jen jeho závěrečným čtyřem kilometrům.

Trasa 20. etapy Tour de France

Už tak je sobotní etapa papírově zdaleka nejtěžším testem ročníku a hravě se zařadí do top desítky etap s nejvyšším počtem nastoupaných metrů od roku 2000.

O žlutém dresu je po pátku nejspíš jasno, stejně tak o druhém místě. Mezi třetím a čtvrtým Isaacem del Torem a Paulem Seixasem je ale stále jen 24 sekund, což slibuje ještě zajímavý souboj jak o poslední místo na pódiu, tak o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.

Takhle se umlčují kritici. Experiment vyšel, Evenepoel má své zadostiučinění

A napínavé určitě budou souboje i o zbylé dva dresy. Mads Pedersen si v pátek zvýšil náskok v zeleném trikotu na 57 bodů, pro naprostou jistotu ale nejspíš bude chtít jít znovu do úniku, což může jeho tvorbu zásadně ovlivnit.

Naprosto vyrovnaná je pak situace v hodnocení puntíkatého dresu. V pátek se na první místo dostal o jediný bod Richard Carapaz, musí však velmi přesně spočítat matematickou úlohu, jak získat ze sobotních 74 bodů v nabídce větší počet než Pogačar. A za ním navíc stále hrozí o pouhých sedm bodů zpět Valentin Paret-Peintre.

Hlavně jezdci nemůžou při zdolávání Croix de Fer, Galibieru nebo Sarenne moc myslet na to, že ze startovního Le Bourg d’Oisans je to do Alpe d’Huez nejkratší možnou cestou pouhých 35 kilometrů...

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Nováček Kladno, tým odložených. Ukážeme, že i fotbal sem patří, burcuje Hašek

Zklamaný kladenský trenér Zdeněk Hašek během utkání s Ústím nad Labem.

Hokejky tentokrát nechte doma, soustředíme se na míče! Ústecká pozvánka na druholigovou premiéru s nováčkem Kladnem, byť díky vnadným klubovým moderátorkám dvojsmyslná, zmínila ikonický sport ve...

25. července 2026  9:05,  aktualizováno  11:39

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová

Sledujeme online
Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

25. července 2026  11:28

Tour ONLINE: Velkolepé finále. Královskou etapu zdobí výšlap na Galibier

Sledujeme online
Nádherný pohled na závěr stoupání k vrcholu Col du Noyer v 19. etapě Tour de...

Poslední šance zahýbat celkovým pořadím, předposlední šance proměnit průměrný ročník ve skvělý sukces. To vše nabízí dvacátá a nejtěžší etapa letošní Tour de France. Se svými 171 kilometry a 5450...

25. července 2026  11:25

Hradec Králové – Pardubice v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Východočeské derby hned v 1. kole Chance ligy! V neděli 26. července 2026 od 20:00 přivítá Hradec Králové v Malšovické aréně svého rivala z Pardubic. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo...

25. července 2026  11:19

Rekordní sparťanský přestup, Haalandův bratranec. Erling mu radil: Fotbal si užívej!

Nor Jonatan Braut Brunes posílil pražskou Spartu.

Podobní si jsou, ne že ne. Blond vlasy, statná postava, silná levačka. Narodili se ve stejný rok, dokonce jen osmnáct dní od sebe. A pozor, možná nevíte, že Jonatan Braut Brunes začal kopat mezi...

25. července 2026  11:10

Tygři trénují na ledě. Základ máme výborný, tým zůstal pohromadě, těší kouče

Liberecký kouč Jiří Kudrna

Hokejisté Liberce už jsou zase pohromadě a na ledě své arény se připravují na nadcházející sezonu. Ta jim letos odstartuje o něco dříve, už začátkem září totiž Bílí Tygři vstoupí do ostrých bojů Ligy...

25. července 2026  10:55

Slavia - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Fotbalisté Slavie zahájí nový ročník Chance ligy 2026/27 domácím soubojem se Slováckem. Zápas se odehraje v neděli 26. července od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online...

25. července 2026  10:34

Golfista Kim se blýskl vzácným výkonem, na turnaji PGA Tour zahrál kolo na 59 ran

Golfista Michael Kim na turnaji 3M Open

Američan Michael Kim zahrál v pátek na golfovém turnaji 3M Open v Blaine v Minnesotě kolo na 59 ran, což se mu povedlo jako patnáctému hráči v historii PGA Tour. Oproti úvodnímu kolu se zlepšil o...

25. července 2026  10:33

Fotbalové hodiny mi tikají. Mým cílem je získat titul, hlásí plzeňský kapitán Vydra

Kapitán Plzně Matěj Vydra hovoří na tiskové konferenci.

Start nového ročníku první fotbalové ligy je tady. Plzeň vstoupí do soutěže v sobotu od 17 hodin domácím utkáním proti libereckému Slovanu. „Na novou sezonu jsme ready! Přijďte nás podpořit, chceme...

25. července 2026  9:48

Kozel volá po efektivitě. Rozhodnuto není, tvrdí před odvetou trenér Jablonce

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Návrat do evropských pohárů po pěti letech se Jablonci výsledkově nepovedl. Fotbalisté měli úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy ve Varaždinu výtečně rozehraný, když ve druhém poločase vedli....

25. července 2026  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

25. července 2026  9:14

Sprinter Lyles získal americký titul na stovce, zazářil nejlepším časem roku 9,79

Noah Lyles vyhrál stovku na americkém šampionátu.

Olympijský vítěz Noah Lyles vyhrál na americkém atletickém šampionátu běh na 100 metrů v nejlepším letošním světovém čase 9,79 sekundy. Osminásobný mistr světa si vyrovnal osobní rekord z finále...

25. července 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.