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Už jsi Mexičan! Pogačar slavil kolegu víc než sebe. V pondělí bude finiš liduprázdný

Alžběta Marešová
  21:22
Slovinský cyklista Tadej Pogačar (v puntíkatém dresu) zvedá do vzduchu vítěze...

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (v puntíkatém dresu) zvedá do vzduchu vítěze druhé etapy Tour de France a týmového kolegu z UAE Isaaca del Tora. | foto: Reuters

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Od naší zpravodajky ve Španělsku - Euforie v týmu Visma netrvala na Tour de France ani 24 hodin. Protože to, co předvedli v nedělním dojezdu jejich rivalové z UAE Tadej Pogačar s Isaacem del Torem, to nebylo prosté vítězství. To byla demonstrace síly. Naprostá kontrola situace i soupeřů, navíc po hektickém dni s náročnými výšlapy a v dusivém horku.

Bylo to šílené a dojemné zároveň. Lekce z taktiky i improvizace.

Dvaadvacetiletý Del Toro, který tráví na Tour svůj druhý den, měl rozjet poslední desítky metrů do cíle pro svého lídra Pogačara, nasadil ale tak ostré tempo, že se sám začal ostatním vzdalovat. A Slovinec, místo aby se zlobil, že mu mladý Mexičan přidělává práci, zareagoval naprosto bravurně.

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Nastoupil na druhé straně silnice, čímž k sobě „přilákal“ Jonase Vinegegaarda a když se k němu Dán ve žlutém dresu dostal, jako by mistr světa na pár šlápnutí zpomalil, čímž dal Del Torovi prostor trošku víc poodjet a zároveň Vingegaarda zbrzdil a vyhodil z rytmu. Pak znovu zapnul své turbo, několika záběry se dostal za Del Tora, zkontroloval situaci za nimi a volal na svého kolegu, ať jede vyhrát.

V cílové rovince ho pro jistotu ještě postrčil do zad, aby bylo o etapovém vítězi stoprocentně jasno.

„Isaac je šampion, skvělý kluk a skvělý přítel. Vítězství si zaslouží,“ říkal čtyřnásobný vítěz Tour hrdě poté, co zvedl za cílem Del Tora do vzduchu.

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Ani ze svého vítězství nemívá Slovinec takovou radost, jako když v neděli slavil Del Torův úspěch. Autobus UAE už v sobotu obklopili nadšení mexičtí fanoušci a po nedělním úspěchu a byl obklopený mexickými vlajkami téměř neprostupně. Když k němu dorazil Pogačar, rozparádil se společně s davem, pak si vypůjčil tu největší mexickou vlajku a hrdě s ní mával.

Mexický dav na oplátku skandoval: Pogi, hermano, ya eres Mexicano! Pogi, brácho, už jsi Mexičan.

Del Toro mezitím prožíval momenty, na které před pár lety určitě ani nepomyslel. Došel si na pódium pro bílý i zelený dres a dojatě vykládal: „Vůbec si neumíte představit, co to pro mě znamená.“ Vrátil Mexiko mezi vítězné země na Tour po 36 letech.

Jára Cimrman by namítl, že ono poslední mexické vítězství získal Raul Alcala 7. července, takže Del Toro mohl pro snazší zapamatování pouhé dva dny počkat, ale řešte datum, když vám nejlepší cyklista současnosti přenechává etapu!

Zároveň připomněl, co je v Mexiku stále národním sportem: „Našich 11 kluků dnes dá do zápasu na mistrovství světa všechno. Být na stejné úrovni jako oni v tom nejtěžším závodě na světě je čest.“

Mexický cyklista Isaac del Toro z UAE vedle vítězství ve druhé etapě Tour de France získal ještě zelený dres pro lídra bodovací soutěže.

Už podruhé bojovali o vítězství jezdci Lidl-Treku, znovu ale musejí ve stáji Mathiase Vacka zpracovávat porážku. I v neděli byl český mistr hodně vidět, dva okruhy přes Montjuïc se pohyboval mezi favority a do čtvrtého kilometru před cílem pak celou skupinu těch největších hvězd přivezl, načež si vystoupil a do cíle dojel v poklidu.

„Bohužel jsem neměl nohy, abych bojoval o vítězství,“ litoval. „Věděli jsme, že to bude hodně hektická etapa, takže jsme chtěli hlavně dovézt Ayusa se Skjelmosem v co nejlepší pozici pod kopec. To se podařilo hned při nájezdu do prvního kola a já se pak o kluky staral.“

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Mattias Skjelmose se v závěru snažil o nástup ze sjezdu a dokonce i pár metrů získal, Pogačar ho však bezpečně pokryl. Skjelmose nakonec dorazil na pátém místě, Juan Ayuso dojel dvanáctý.

„Věděli jsme, že Pogi nebo Del Toro v závěru nastoupí a budou chtít vyhrát, což se jim podařilo. Ale i my jsme odvedli dobrou práci a jsem moc spokojený s tím, jak týmově jsme závod začali,“ pochvaloval si.

Vodu? Vějíř? Opalovák?

V pondělí se závod přesouvá ze Španělska do Francie, kde mají panovat ještě vyšší teploty než nyní u Středozemního moře.

Už teď měli organizátoři plné ruce práce, aby limitovali hrozbu kolabujících fanoušků.

U trati se zřídila pítka, v Tarragoně byly v jedné části trasy zaparkované městské autobusy a policisté v nich rozdávali lidem balenou vodu. O pár metrů dál zase v jednom sponzorském stánku nabízely hostesky nastříkání opalovacím krémem. Na Montjuïcu byli každých pár metrů dobrovolníci a rozdávali jednoduché papírové vějíře.

Fanoušci se před sluncem schovávali pod deštníky, pod stromy, pod keře, pod drobný stín dopravních značek.

Fanoušci si mohli cestou na Montjuïc doplnit vodu v provizorních pítkách.

Kdo se ale nemůže před sluncem schovat, jsou závodníci. „Teplo je veliký, navíc celý den nám foukalo do zad, takže bylo fakt těžký se nějak ochladit,“ potvrzoval Jakub Otruba. „Navíc jsme pořád projížděli nějakými městy, kde je složité se vrátit do auta pro bidony, takže jsme museli hodně spoléhat na bufety.“

Tour už oznámila, že dala jednotlivým francouzským regionům pravomoc etapu projíždějící jejich územím v případě extrémního počasí zrušit nebo přeplánovat.

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První dopady počasí už ale pocítí jezdci hned v pondělí. Po přejezdu do Francie, tedy přibližně 40 posledních kilometrů, proběhne závod bez fanoušků.

V departementu Pyrénées-Orientales totiž právě zuří rozsáhlé lesní požáry a omezením fanoušků chtějí organizátoři stáhnout počet nasazených příslušníků bezpečnostních složek na minimum. „Tak aby mohli upřednostnit záchranné a požární operace,“ stojí v oficiálním prohlášení Tour.

U MOŘE TO JEŠTĚ BYLA IDYLKA. Teprve ve francouzském vnitrozemí mají přijít extrémní teploty.

Hned v úterý pak hrozí další změny etapy, ve startovním Carcassone hlásí předpověď 40 °C.

„Zkrácení etapy by bylo vhodné, ale zatím nám akorát zakázali led pod dresem,“ hlásil Otruba. „Na startu časovky jsem měl led za krkem a přišel za mnou rozhodčí, že s ním jet nemůžu. Takže momentálně to úplně nevidím na to, že by někdo zkracoval etapy a pomáhal nám…“

Ať už ke zkrácením dojde, či nikoliv, je jasné, že příštích pár dní stráví jezdci v nesnesitelném horku. Přitopí po nedělní exhibici pod kotlem i UAE?

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