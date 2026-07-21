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Tour ONLINE: Test favoritů u jezera. Na trati časovky už je Bittner

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Sledujeme online   12:55aktualizováno  13:49

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Pavel Bittner na trati individuální časovky Tour. | foto: Reuters

Kulisy k 16. etapě cyklistické Tour de France poskytne v úterý francouzská strana Ženevského jezera. Nepůjde ale o žádnou idylku, 26 kilometrů dlouhá časovka dokonale prověří připravenost favoritů na závěrečný týden závodu. Potvrdí Tadej Pogačar svou už tak jasnou dominanci, nebo ovládne Remco Evenepoel druhou etapu v řadě? Sledujte od 13:00 v podrobné online reportáži.

Časovka mezi městy Évian les Bains a Thonon les Bains se dá rozdělit téměř přesně na třetiny. Hned od startu začíná téměř desetikilometrové stoupání na Côte de Larringes, ve kterém se střídá mírný sklon s maximy okolo 7 %.

ONLINE: 16. etapa Tour de France

Sledujeme v podrobné reportáži.

Následuje sjezd, který by za běžných okolností byl celkem snadný, ale na časovkářském speciálu může dělat jezdcům problémy.

Závěrečnou třetinu už tvoří rovina při průjezdu cílovým městem. Ten je celkem technický s několika ostrými zatáčkami, které si favorité na vítězství jistě detailně nastudovali.

Profil 16. etapy Tour de France

A kdo se mezi ně řadí?

Samozřejmě Tadej Pogačar, který by si mohl navýšit už tak pohodlný náskok. Třeba se rozpomene na závěrečnou časovku předminulého ročníku v Nice, která měla podobný profil a které naprosto vládl.

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Tehdy na něj nestačil ani Remco Evenepoel, který je ale momentálně na vlně euforie po nedělním vítězství na Plateau de Solaison, a jistě by rád své druhé místo v celkovém pořadí utvrdil suverénním vítězstvím. Navíc by mohl získat vítězství v časovce na Tour už třetí rok po sobě.

V jeho prospěch hovoří dvě třetiny trati, kde by se svou silou mohl mít ve sjezdu a na rovině nad Pogačarem navrch. V neprospěch naopak to, že tentokrát si vybrali antidopingoví komisaři k noční návštěvě právě pokoj olympijského šampiona.

Trasa 16. etapy Tour de France

Z časovkářských specialistů by se mohl do boje o přední příčky zapojit Filippo Ganna, kterého jeho Ineos zařadil do výběru pro Tour jistě i s vidinou úspěchu v 16. etapě.

Skvělý časovkář Victor Campenaerts by se mohl pokusit vítězstvím zlepšit náladu Vismě, která v neděli přišla o Jonase Vingegaarda.

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A vidět by chtěli být i Matias Vacek s Jakubem Otrubou, dva nejlepší čeští časovkáři.

Ze startovního Évian les Bains vyrážela etapa Tour naposled před 26 lety a před 47 lety tu startovala individuální časovka do Avoriazu. Měřila 55 kilometrů a jednoznačně ji ovládl Bernard Hinault.

Také do cílového Thonon les Bains se Tour vrací po dlouhých letech odloučení. Naposled se tu mohl radovat v roce 1981 Sean Kelly.

Kdo na něj v úterý naváže?

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