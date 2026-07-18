Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tour ONLINE: Na favority čeká zkouška ve Vogézách. Uhájí Pidcock pozici v horách?

Autor:
Sledujeme online   13:20

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem ve žlutém dresu během desáté etapy Tour de France | foto: Reuters

Čtrnáctá etapa Tour de France zavede peloton zpátky do hor. Jezdci se vydají z Mylhúz na 155 kilometrů dlouhou trasu zakončenou v lyžařském středisku Le Markstein. Cyklisty čeká náročný den ve Vogézách a očekávají se další posuny v celkovém pořadí, profil však opět nahrává i úniku. Závod sledujte v naší podrobné online reportáži od 13:30.

Po startu v Mylhúzách čeká jezdce patnáct kilometrů pozvolného úvodu mezi alsaskými vinicemi. Jedná se o jedinou relativně rovinatou pasáž sobotního dějství, pak už se začne silnice zvedat. Ještě předtím ale přijde už na třináctém kilometru od startu rychlostní prémie.

ONLINE: 14. etapa Tour de France

Celý průběh můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Hned za ní už však následuje nájezd na obávaný Grand Ballon. Kopec první kategorie měří 21 kilometrů a stoupá se na něj ve třech fázích. Úvodní kilometry mají průměrný sklon 6,8 procenta, následuje mírnější pasáž s krátkým sjezdem a závěrečná část se opět zvedne na 7,8 procenta.

Po překonání vrcholu projedou závodníci poprvé cílovým prostorem, načež je technický sjezd navede pod Col du Page – úzkou lesní cestu, která vyvrcholí strmým úsekem o sklonu osmi procent.

Profil 14. etapy Tour de France

Tempo v pelotonu se opět zvýší při druhém průjezdu přes legendární Ballon d’Alsace. Devítikilometrový kopec s pravidelným sklonu 6,9 procenta absolvovali závodníci už v předchozí etapě, tentokrát však následuje technicky náročnější sjezd.

O špionech u UAE i Bittnerově sedřené dlani. Jak na Tour platilo: Hrrr, do úniku!

Po něm přijdou na řadu dvě nekategorizovaná stoupání Col du Schirm a Col du Hundsruck. Celkově v sobotu cyklisté nastoupají přes 3800 výškových metrů.

Velké finále se pak odehraje na Col du Haag, které si odbude na Tour premiéru. Měří jedenáct kilometrů s průměrem 7,3 %, ale má velmi nepravidelný sklon a místy se zvedne i nad deset procent.

Trasa 14. etapy Tour de France

Po výjezdu na vrchol čeká jezdce ještě závěrečných šest kilometrů po otevřené náhorní plošině Route des Crêtes, kde může klíčovou roli v boji o cenné sekundy sehrát silný západní vítr.

My všichni jsme Haaland. Teď chce Uno-X získat Vingegaarda. A titul z Tour 2030

Do cílového Le Markstein se Tour vrací po třech letech, tehdy tu v předposlední den závodu zvítězil Tadej Pogačar. A Slovinec je hlavním favoritem i tentokrát. Pokud by se však týmy na celkové pořadí rozhodly pošetřit síly, mají velkou šanci znovu i uprchlíci. Etapa by měla sedět třeba Richardu Carapazovi či Valentinu Paret-Peintreovi.

Pozornost se upíná také k Tomu Pidcockovi, který se díky úspěšnému pátečnímu úniku posunul na celkové čtvrté místo. Hned další den tak přichází první prověrka.

Dokáže britský univerzál uhájit svou pozici a jak moc se na něm projeví únava?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Dorostenka Záhořová je mistryní Evropy, dálku ovládla v rekordu šampionátu

Dálkařka Kristýna Záhořová na halovém mistrovství republiky.

Po pátečním zlatu kladiváře Josefa Pazdery získala v sobotu druhý dorostenecký titul pro českou výpravu na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rieti ovládla v rekordu šampionátu...

18. července 2026  13:40

Tour ONLINE: Na favority čeká zkouška ve Vogézách. Uhájí Pidcock pozici v horách?

Sledujeme online
Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem ve žlutém dresu během desáté etapy Tour de...

Čtrnáctá etapa Tour de France zavede peloton zpátky do hor. Jezdci se vydají z Mylhúz na 155 kilometrů dlouhou trasu zakončenou v lyžařském středisku Le Markstein. Cyklisty čeká náročný den ve...

18. července 2026  13:20

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

18. července 2026  13:09

14 kilometrů strachu. Grand Prix ve Spa 1966 a den, kdy Jackie Stewart řekl: Dost!

Premium
Sir Jackie Stewart se svou ženou Helen po jediné vážné havárii v kariéře ve...

Ta statistika bere dech. Jackie Stewart, trojnásobný mistr světa z let 1969, 1971 a 1973, měl v dobách, kdy smrt ve formuli 1 byla tuze blízko, vlastně jen jednu jedinou vážnou nehodu. V belgickém...

18. července 2026

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.

17. července 2026  18:45,  aktualizováno  18. 7. 11:41

Když budu dobrý, rodiče se snad ozvou! České děti shání peníze na mundial naděje

Zleva Daniel Erben, vychovatel Radek Bartoň, Dominik Duda.

Tak trochu jiný mundial. Hope for Mundial. Naději na fotbalovém mistrovství světa dětí z dětských domovů hledají i čeští reprezentanti. Jako třeba dvanáctiletý okatý klučina Dominik Duda z Tisé,...

18. července 2026

Krejčíková vs. Tausonová: live stream semifinále WTA Atény 2026

Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále aténského turnaje

Barbora Krejčíková se v Aténách probojovala už do semifinále, její dnešní soupeřkou je Clara Tausonová z Dánska. Kdo projde do boje o titul? Sledujte přímý přenos online a podívejte se na aktuální...

18. července 2026  10:41

Grepl: Mladí chtějí jen brát, ale nedávají tomu sto procent. Někdy musíte být herec

Děčínský trenér Tomáš Grepl usměrňuje hráče.

Poskakuje, křičí, gestikuluje. Kouč děčínských Válečníků Tomáš Grepl je známý svým živelným koučinkem, kvůli kterému to občas ze všech stran schytává a mnozí ho mají trochu za blázna. „Uvědomuju si,...

18. července 2026

34. den MS ve fotbale: Francie a Anglie si v souboji zklamaných zahrají o bronz

Gólman Anglie Pickford během semifinále mistrovství světa proti Argentině.

Předposlední zápas fotbalového mistrovství světa obstará souboj dvou zklamaných semifinalistů. Francie a Anglie se utkají o bronz. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního...

18. července 2026  9:57

Dostihy Velká Chuchle dnes (18. 7.): Program, výsledky, kurzy

Chuchle Aréna

V sobotu 18. července 2026 se jedou další dostihy ve Velké Chuchli. Na programu je devět závodů – podívejte se na aktuální kurzy a kde vše sledovat živě.

18. července 2026  9:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Francie - Anglie o 3. místo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský fotbalista Kylian Mbappe tleská fanouškům po prohraném semifinále...

Ačkoliv je zápas o třetí místo často označován za souboj zklamaných, duel Francie - Anglie na MS ve fotbale 2026 slibuje skvělou bitvu. Oba týmy padly až v samotném závěru semifinále a teď se porvou...

18. července 2026  9:35

14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté...

14. etapa Tour de France 2026 v sobotu 18. července povede z Mylhúz (Mulhouse) na horský vrchol Le Markstein Fellering. Na pouhých 155,3 kilometrech čeká peloton extrémních 3 800 výškových metrů a...

18. července 2026  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.