Hledáme trhliny v Tadejově brnění. Jak Visma plánovala, tlačila... a Pogačar jel

Co vše tomu předcházelo?
Tady je příběh 14. etapy.
Sobotní poledne. Mauro Gianetti, manažer týmu UAE, vyleze u fotbalového stadionu v Mylhúzách před týmový autobus a o nadcházející porci práce vykládá: „Jde o první opravdovou horskou etapu po Tourmaletu. Takže i pro nás hodně významnou. Každý si chce otestovat nohy a zjistit, jak si stojí v porovnání s ostatními.“
Jsme ve Vogézách. Samozřejmě, nejsou to Alpy, ani Pyreneje, nenabízejí až tak dlouhá stoupání a strhující scenérie velehor.
Dokážou však šeredně bolet.
„O tom něco vím,“ povídá Thibaut Pinot, čestný host na startu.
Ve Vogézách se narodil. Tady mu na samém konci Tour 2023 uspořádali francouzští fanoušci i velkolepou rozlučku s kariérou.
Také tehdy se dojíždělo na Le Markstein.
A vyhrál Pogačar.
Ovšem v úplně jiné pozici, než se nachází nyní.
Cílové lyžařské středisko Le Markstein se mezitím proměňuje v pulzující přírodní amfiteátr na lukách, kde se ještě dopoledne pásla stáda krav. Hledání nejlepšího místa ke sledování Tour se tak stává i jakýmsi slalomem mezi kravskými lejny.