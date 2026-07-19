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Hledáme trhliny v Tadejově brnění. Jak Visma plánovala, tlačila... a Pogačar jel

Tomáš Macek
  6:40

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Slovinec Tadej Pogačar se raduje z výhry ve 14. etapě Tour de France. | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Francii - Na tiskové konferenci po etapě se Tadeje Pogačara zeptali: „Při vašem útoku na posledním stoupání se zdálo, že se smějete.“ Slovinec reagoval: „Když při závodě trpím, ale myšleno v dobrém slova smyslu, vypadají ty moje grimasy občas i tak, jako bych se smál.“ Ve čtrnácté etapě Tour se ve Vogézách „protrpěl“ k dalšímu suverénnímu vítězství, navzdory enormní snaze týmu Vismy dostat ho do úzkých.

Co vše tomu předcházelo?

Tady je příběh 14. etapy.

Sobotní poledne. Mauro Gianetti, manažer týmu UAE, vyleze u fotbalového stadionu v Mylhúzách před týmový autobus a o nadcházející porci práce vykládá: „Jde o první opravdovou horskou etapu po Tourmaletu. Takže i pro nás hodně významnou. Každý si chce otestovat nohy a zjistit, jak si stojí v porovnání s ostatními.“

Tour de France 2026

Jsme ve Vogézách. Samozřejmě, nejsou to Alpy, ani Pyreneje, nenabízejí až tak dlouhá stoupání a strhující scenérie velehor.

Dokážou však šeredně bolet.

„O tom něco vím,“ povídá Thibaut Pinot, čestný host na startu.

Ve Vogézách se narodil. Tady mu na samém konci Tour 2023 uspořádali francouzští fanoušci i velkolepou rozlučku s kariérou.

Také tehdy se dojíždělo na Le Markstein.

A vyhrál Pogačar.

Ovšem v úplně jiné pozici, než se nachází nyní.

Cílové lyžařské středisko Le Markstein se mezitím proměňuje v pulzující přírodní amfiteátr na lukách, kde se ještě dopoledne pásla stáda krav. Hledání nejlepšího místa ke sledování Tour se tak stává i jakýmsi slalomem mezi kravskými lejny.

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