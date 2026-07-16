Tour ONLINE: Netradiční start, očekávaný finiš? 12. etapa znovu přeje sprinterům

Zatímco před třemi lety etapa Tour na automobilovém okruhu vrcholila, tentokrát z něj startuje. Čtvrtá etapa 110. ročníku finišovala na okruhu Paula Armagnaca v Nogaru v jižní Francii a na širokém asfaltu tehdy zvítězil Jasper Philipsen.
Belgičan by se ve čtvrtek po obědě v jiné části Francie nejspíš rád na pocity triumfu rozpomněl a z Magny-Cours vyrazil svůj úspěch zopakovat. Lepší příležitost na letošní Tour už mít nebude.
ONLINE: 12. etapa Tour de France
Sledujeme v podrobné online reportáži.
Po vymotání se z okruhu, na kterém vítězili Damon Hill, Michael Schumacher, Alain Prost či Fernando Alonso čeká peloton pohodová první půlka dne. Brzy po startu nabere trasa východní směr a toho se bez větších odchylek drží až do cíle.
První vyrušení z módu „stále za nosem“ přichází na 45. kilometru ve městě Decize, kde je připravená sprinterská prémie.
Konstantní tempo se nejspíš opět rozproudí na vrchařských prémiích Côte de Lanty a Côte de Cuzy, které značí přechod do druhé, o něco náročnější poloviny etapy. Obě stoupání jsou sice relativně krátká a mírná, i po jejich překonání se však trasa neustále lehce vlní až na Côte de Montagny lès Buxy, které přichází jen dvacet kilometrů před cílem.
Neměří sice ani tři kilometry a má přívětivý sklon, přesto by mohlo dobře posloužit těm, kteří plánují zkomplikovat sprinterským týmům práci.
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Po třetí vrchařské prémii dne už se jen klesá do cílového Chalon sur Saône, případným odvážlivcům však v boji s pelotonem příliš nehraje do karet velmi přímočarý příjezd do města s minimem zatáček a technických pasáží.
Po záludných dojezdech plných zúžení a změn směru je čtvrteční finiš nejspíš tím sprintersky nejpřívětivějším v celém ročníku. Poslední kruhový objezd přichází ještě před metou čtyř kilometrů do cíle, pak si rozjetý peloton musí dát pozor na zpomalovací retardér. Mezi třetím a druhým kilometrem přichází nejdůležitější část dojezdu – nejprve pravoúhlá zatáčka na pravou a posléze téměř dokonalá vracečka na levou ruku.
Poslední lehká změna směru přichází 1500 metrů před cílem, pak už je to přímo za nosem až do cíle. I když – Route de Lyon kopíruje břeh řeky Saône, která zrovna v této části města tvoří oblouk. Přestože už tedy čistě technicky není na trase žádná křižovatka nebo zatáčka, cílová rovinka se neustále lehce stáčí na pravou stranu, což bude v podobě dojezdu jistě hrát roli.
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Do Chalon sur Saône se Tour vrací po sedmi letech, tehdy tu triumf slavil Dylan Groenewegen. Ten letos v závodě chybí a tak ho nezopakuje, nizozemská cyklistika však může znovu slavit zásluhou Olava Kooije.
Východofrancouzské město už ale vidělo i úspěch českých barev – v roce 1980 tu vítězství v týmové časovce Tour de l’Avenir slavilo československé mužstvo. Mohl by na něj navázat Pavel Bittner?
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