Za etapu přes půl kila sacharidů, kola za 450 tisíc, aero i ponožky. Tour v éře vědy

Mistrovství Evropy fotbalistek v roce 2025 hostí Švýcarsko. Hraje se od 2. do 27. července. Šampionát proběhne bez české účasti, titul budou obhajovat Angličanky. Program turnaje, systém, tabulky,...

Švédky se v souboji jistých čtvrtfinalistek zaskvěly, Polsko se s Eurem loučilo vítězně

Švédské fotbalistky porazily na mistrovství Evropy v souboji dvou jistých čtvrtfinalistek Německo 4:1 a do play off postoupily z prvního místa ve skupině C. Základní částí prošly bez ztráty bodu,...