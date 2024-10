Pogačar chystá reparát, sprinteři jásají. Odloží Cavendish kvůli Tour důchod?

Naposledy v roce 2020 dostali sprinteři šanci bojovat o žlutý dres v úvodu závodu. V covidovém ročníku tehdy první etapu do Nice ovládl Alexander Kristoff a na jeden den se oblékl do žlutého.

Od té doby zůstala možnost žlutého dresu pro sprintery zapovězena. Klasikářský start 2021 v Bretani, individuální časovka 2022 v Kodani, kopcovité Baskicko 2023 a letošní neméně náročný úvod ve Florencii.

Pro odklon od hromadného dojezdu první den Grand Tour hovořila menší nervozita v pelotonu, tím pádem lepší bezpečnost závodu, a – přiznejme si – větší atraktivita etapy.

Jenže sprinteři jsou zároveň jedněmi z hlavních hvězd závodu a upírat jim tak dlouho právo na nezapomenutelný moment slávy zkrátka nešlo věčně. A tak se Prudhomme dočkal v Paříži několika vřelých úsměvů.

„Možnost získat v první etapě žlutý dres je pro sprintery skvělá příležitost,“ rozplýval se Biniam Girmay, letošní vítěz zeleného dresu a tří hromadných dojezdů.

„Už teď na start Tour v Lille myslím. Je to jedinečná šance obléknout si žlutý dres a už nyní je to pro mě velký cíl,“ nebál se velkých slov Jasper Philipsen, rovněž vítěz tří etap v letošním ročníku.

To Dylana Groenewegena, který má celkem šest etapových vavřínů, nechala nejprve vidina žlutého dresu chladnou. Nakonec ale přece jen uznal: „Pro nás sprintery je to opravdu skvělý začátek. Asi by ani nemohl být lepší.

Mapa trasy Tour de France 2025

A není to jen úplný úvod ročníku, kterým Prudhomme se svým týmem Girmaye a spol. potěšil.

„Myslím, že jsem napočítal sedm hromadných dojezdů. To je skvělé. Navíc první týden nevypadá tak náročný jako ten letošní,“ pochvaloval si Sam Bennett, který vládl sprinterům v roce 2020.

„Možná bychom mohli dostat až osm příležitostí. Nejsou to všechno úplně rovinaté dny, to ovšem není nutně na škodu. Ještě si musím vše prostudovat podrobně, ale nemůžu být nespokojený,“ liboval si Philipsen.

I letos nakonec došlo k osmi hromadným dojezdům, sprinteři se k nim ale museli prokousat skrz jednu z nejnáročnějších tras v historii. Navíc je nemotivoval k překonání alpských průsmyků dojezd na Champs-Élysées jako předchozích 49 let.

Belgický cyklista Jasper Philipsen (vlevo) vítězí ve 21. etapě Tour de France.

Kvůli olympijským hrám se závěr Tour odehrál v Nice formou časovky jednotlivců, příští rok už ale žádná kolize sportovních svátků ve Francii nehrozí, a Tour se tak vrací k hromadnému dojezdu v centru Paříže.

„Moc rád vidím Champs-Élysées zpátky v itineráři. Nám sprinterům dává speciální motivaci. Navíc je to zkrátka ikonická součást závodu,“ shrnul pocity svých kolegů Bennett.

Na úterní prezentaci byl také host, o kterém se nepředpokládalo, že by si mohl ročník 2025 vychutnat na vlastní kůži. Ovšem nyní to tak jisté není…

Mark Cavendish dokázal v červenci získat své 35. vítězství na Tour, při závěrečné časovce v Nice se pak dojatě loučil s fanoušky. Od té doby nezávodil, na začátku října byl princem Williamem pasován na rytíře a při té příležitosti zopakoval novinářům, že se na Tour už nevrátí. V plánu měl pouze pár rozlučkových kritérií, poslední z nich příští víkend v Singapuru.

Marc Cavendish během prezentace trasy Tour de France 2025

Jenže na prezentaci Tour už tak jistě o své budoucnosti nehovořil. „Jako všichni, kdo někdy jeli Tour, si v cíli říkám: Tohle už nikdy nechci zažít. Ale po pár dnech už mi to začne chybět a další rok vyloženě toužím být znovu součástí toho mumraje,“ vykládal v Paříži novinářům.

Logicky následoval dotaz, zda tedy platí, že se už příští rok na Tour v závodním dresu neobjeví. „No, uvidíme…“ odpověděl s tajemným úsměvem a nechal prostor pro spekulace volný.

Mont Ventoux miluju

Kdo by příští rok na startu Tour určitě objevit měl, jsou majitelé letošního pódia, neboli supersilné trio Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel.

Ani jeden z nich na prezentaci nebyl, Pogačar s Evenepoelem si po podzimních klasikách užívají chvíli klidu, Vingegaard tráví od půlky srpna čas pouze s rodinou, která se v září rozrostla o dalšího potomka.

Obhájce vítězství Pogačar začne 5. července Tour v dresu mistra světa, rád by ho ale brzy vyměnil za už čtvrtý žlutý v kariéře.

Kvůli tomu musí ovšem vytěsnit z hlavy jedny z nejhorších vzpomínek, které na kolo má. Dvanácté dějství vede na Hautacam, kde před dvěma lety nestačil tempu Wouta van Aerta, a především osmnáctá etapa vrcholí na Col de la Loze, na kterém loni prožil absolutní kolaps.

Lídr bodovací soutěže Wout van Aert v 18. etapě Tour de France ve stoupání na Hautacam za sebou táhne týmového kolegu a lídra celkové klasifikace Jonase Vingegaarda s jeho hlavním soupeřem Tadejem Pogačarem.

„Je to královská zkouška ročníku, nejspíš protože má takovou porci stoupání,“ komentoval etapu ze své dovolené na Seychelách.

Žádná známka rozrušení nebo neklidu. Proč taky? Letošní Pogačar je úplně jiný než ten předchozí sezonu a proto jistě nevidí důvod nechat se jedním ze svých mála přemožitelů rozhodit. Naopak si už dost možná představuje, jak na alpském obru triumfuje a dokončuje tak pohádkový reparát.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar dojíždí do cíle 17. etapy Tour de France po boku domestika Marca Solera, jenž svého lídra utěšuje.

Víc pozornosti alespoň navenek věnoval třinácté etapě, která je formou časovky na vrchol Peyragudes, a pak také šestnácté, která vrcholí na ikonickém Mont Ventoux.

„Časovka na Peyragudes se mi obzvlášť líbí, ještě nikdy jsem to stoupání v takovém režimu nejel. A Mont Ventoux přímo miluju, je úplně odlišný od všech ostatních kopců. Zvlášť nyní bude zajímavé sledovat, co se na něm stane, když přijde hned po volném dni.“

To Evenepoel byl ve vyjádření opatrnější. „Horské etapy se mi zdají krásné, je v nich několik přímo mytických kopců.“

JEŠTĚ JSTE TU? Remco Evenepoel se otáčí na Jonase Vingegaarda, jehož druhé místo v celkovém pořadí Tour by rád obsadil. Tadej Pogačar ve žlutém celou situaci kontroluje zezadu.

A Vingegaard? Ten nechal veškeré komentáře na sportovním řediteli Vismy Grischu Niermannovi a sám si dál užívá čerstvě narozeného synka. Niermann ovšem před novináři nešetřil sebevědomím.

„V itineráři je spoustu stoupání, na kterých Jonas exceloval. Samozřejmě to nic neznamená, ale dodá mu to psychologickou vzpruhu. Pogačar byl letos hodně odskočený, ale věřím, že s dobrou přípravou se mu dokáže Jonas vyrovnat.“

Ať už bude Pogačarovi větším soupeřem Vingegaard, nebo série náročných horských etap, zajisté dojde na jeho slova: „Bude to brutální.“