Prochází místnostmi Muzea závodní cyklistiky v Terezíně. „Bohužel je teď trochu v rekonstrukci,“ povídá Svatopluk Henke starší. Ve skladu jsou desítky papírových krabic s ještě neroztříděnými novinami, některé exponáty zabalené a čeká je cesta do Národního technického muzea. Pak ale přejde do části z ne tolik vzdálených let. A ta se unikáty jen hemží.