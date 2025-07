V rámci své role sportovního ředitele má za úkol připravit jezdcům podrobný rozbor každé etapy. „Přestože Tour začíná v červenci, pro mě startuje už s říjnovým představením trasy. Jejich detailní podobu pak dostáváme někdy v půlce května,“ líčí Kreuziger.

Díky tomu zná každý z 21 závodních dnů téměř do posledního metru a v hlavě nosí několik scénářů, jak by se která etapa mohla vyvinout.

První týden Stres se specialitou na závěr

„Letošní Tour bude úplně jiná, než ta loňská,“ tuší Kreuziger. „Tehdy jsme startovali těžkou etapou, letos je úvod pro sprintery. První devět etap bude dost stresujících pro týmy na celkové pořadí, protože v nich chybí dojezd na kopec.“

Úvod závodu bude podle něj patřit sprinterům a klasikářům, zároveň je ale výsledek etap často nevyzpytatelný.

„Druhá a čtvrtá etapa jsou víc hektické – vedou po úzkých cestách, na trase jsou kopečky. Peloton se určitě natáhne. U dalších etap je průběh hodně otevřený. Třeba třetí den do Dunkerku bude záležet, jestli bude foukat vítr. Klidně může dojít na terezíny a peloton nedorazí do cíle pohromadě.“

Trasa 3. etapy Tour de France 2025

Po páté etapě, kterou tvoří silová časovka jednotlivců, by se měly udělat první výraznější rozdíly v celkovém pořadí, a atmosféra v pelotonu by se tak mohla zklidnit. „Šestá a sedmá etapa jsou pro lidi, kteří umí zasprintovat, ale zároveň zvládnou přejet kopec, protože koncovky jsou ty dny celkem těžké. Osmou a devátou etapu by měli bojovat sprinteři.“

Letošní Tour je speciální v tom, že prvních deset dní se jede nepřetržitě a volný den je až v úterý. „V pondělí je totiž 14. července, tedy velký svátek Dobytí Bastily, a to samozřejmě Francouzi nechtěli mít volno, ale pořádnou show,“ vysvětluje Kreuziger.

Profil 10. etapy Tour de France 2025

„Těžko říct, kolik sil budou jezdci mít desátý den v kuse. My máme ten den označený vykřičníkem. Pojede se Centrálním masivem, kde nejsou tak dlouhé kopce, ale je to celý den nahoru dolů a hodně technické,“ varuje.

S týmem si byl netradiční etapu projet při Critériu du Dauphiné. „Když jsem viděl desátou etapu v listopadu, byl jsem přesvědčený o tom, že to je ideální etapa na únik, ale když jsem ji teď viděl na vlastní oči, tak bych spíš řekl, že lidé na celkové pořadí budou chtít zjistit, jak na tom jsou, než vjedou do Pyrenejí.“

Druhý týden Krátký ale výživný

„Po úterním dni volna nás čeká technická etapa s hodně zajímavým finále kolem Toulouse, a pak už se přesouváme do Pyrenejí, kde následují tři opravdu těžké dny,“ předesílá Kreuziger.

Profil 12. etapy Tour de France 2025 Profil 14. etapy Tour de France 2025

„Začínáme Hautacamem, pak bude časovka do vrchu na Peyragudes a na závěr 14. etapa na Superbagnères,“ vyjmenovává pyrenejské menu. Patnáctá etapa by pak podle něj mohla patřit úniku.

Třetí týden Těžké hory a netradiční finále

V šestnácté etapě se vrací do itineráře legendární stoupání Mont Ventoux. „Když se podíváte na profil, řeknete si: rovina a kopec. Ale rovina to vůbec není,“ upozorňuje Kreuziger.

„Ta etapa má téměř 3000 výškových metrů, a ty se musí někde nastoupat, než se dojede pod závěrečný kopec. Navíc Mont Ventoux je známé otevřenou krajinou, kde může hodně foukat, takže musíme být připravení na všechno.“

Profil 16. etapy Tour de France 2025

Sedmnáctá etapa by podle Kreuzigera mohla být poslední šancí sprinterů na úspěch. Ovšem ve třetím týdnu Grand Tour není hromadný dojezd tak samozřejmý jako v prvním. „Pokud sprinterské týmy zůstanou pohromadě, tak by únik dojet do cíle neměl. Ale určitě by to neměli podcenit,“ říká a dodává příklad z roku 2023: „Tehdy měla být 18. etapa také pro sprintery, ale nestihli dojet únik včas a vyhrál Kasper Asgreen.“

V Alpách tentokrát stráví peloton naplno jen dva dny, i ty ale budou dostatečně vyčerpávající.

„Osmnáctá etapa vede na Col de la Loze, na který se stoupá z jiné strany než v předešlých letech. Je to nejvyšší bod ročníku a při přepočtu kilometrů na nastoupané metry to bude nejtěžší etapa Tour od roku 2002,“ popisuje Kreuziger. Další den je sice kratší ale neméně náročný.

Ani Kreuziger si pak netroufá tipovat, co čekat od netradiční podoby 20. etapy, kdy místo horského finále případně individuální časovky čeká na závodníky spíše klasikářský den.

V závěrečné 21. etapě pak organizátoři nachystali další změnu – vedle klasických pařížských okruhů po Champs-Élysées absolvuje peloton také stoupání ve čtvrti Montmartre.

„Doufám, že rozestupy budou dostatečně velké, protože to by mohla být etapa, ve které se bude ještě závodit naplno,“ tuší Kreuziger.

Favorité Odskočená dvojice

Kreuzigerův tým Bahrain Victorious míří na Tour především s cílem zopakovat umístění v nejlepší desítce Santiaga Buitraga. Pětadvacetiletý Kolumbijec sice po Critériu du Dauphiné bojoval s nemocí, nyní by už ale měl být znovu plně připravený do závodu.

„Věřím, že bude schopný bojovat s těmi nejlepšími. Ale když říkám s nejlepšími, tak tím myslím ty lidské soupeře. Protože Pogačar s Vingegaardem jsou od všech odskočení,“ uvědomuje si Kreuziger.

Dán Jonas Vingegaard (vlevo) a Slovinec Tadej Pogačar během osmé etapy Critéria du Dauphiné

„Od Evenepoela dál jsou ti jezdci celkem vyrovnaní a bude záležet, jak komu ty tři týdny sednou.“

Přestože i on očekává, že se souboj o celkové vítězství omezí na Slovince s Dánem, nechce být v tomto směru definitivní.

„Pořád je to jen sport a v něm nikdy nevíte. Navíc nás čeká poměrně horká Tour, takže se může někdo nějaký den úplně uvařit a z celkového pořadí vypadnout.“

Historicky v teplých dnech trpěl spíš Pogačar, už loni ale ukázal, že na mnoha ze svých slabin pořádně zapracoval. Jak se s horkými dny popasuje, se ukáže už brzy.