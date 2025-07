Autor: iDNES.cz

Sledujeme online 13:30

Už je to pět let, kdy naposled bojovali sprinteři na Tour de France o žlutý dres. V sobotu tento odpočet začne nanovo. Nejslavnější cyklistický závod světa vstupuje do svého 112. ročníku etapou, která je přichystaná pro triumf nejrychlejších mužů pelotonu. Který z nich si splní sen a oblékne se v severofrancouzském Lille do žlutého? První etapu sledujte od 13:40 v online reportáži.