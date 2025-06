Příprava hvězd na Tour. Vysoké hory i káva, Evenepoel a Vingegaard na průzkumu

Jak je standardem, největší favorité zvolili pro finální přípravu vysoké hory. Pogačar našel útočiště ve francouzském středisku v jižní části Alp Isola 2000.

„Isola, pak tři dny domů a Tour. Jde to hodně rychle,“ plánoval šestadvacetiletý jezdec UAE Emirates po vítězné generálce Critérium du Dauphiné. „Musím si hlavně odpočinout, asi trochu potrénuju časovku a pak budu připravený.“

Dán Jonas Vingegaard a Belgičan Remco Evenepoel zase pro poslední týdny před červencovým vrcholem zvolili v severněji položené Tignes. Zde se potkávají i se Slovincem Primožem Rogličem.

„Budu pracovat na výbušnosti v táhlých stoupáních,“ dával si za úkol dánský lídr Visma Lease a Bike. Přímo z Tignes pak médiím rodné země stručně hlásil, že příprava jde podle plánů.

NEJLEPŠÍ TRIO. Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard se na pódiu Tour potkávají už počtvrté v řadě, Remco Evenepoel se mezi nejlepší trio dostal hned při svém debutu.

„Pracuju, abych byl ještě lepší. Možná chci ještě taky něco málo zhubnout. Uvidíme, už brzy se ukáže, jestli se mi podařilo natrénovat,“ vyhlíží.

Stejně jako Evenepoel se z Tignes vydal na průzkum některých stoupání letošního ročníku Tour. Minulý týden je fanoušci spatřili například na Col de la Loze, obávaném více než šestadvacetikilometrovém výšlapu, jenž rozhodne osmnáctou etapu. A dost možná bude i jedním z rozhodujících momentů celého klání!

Vingegaard si ho vydupal spolu s kolegy Američanem Seppem Kussem či Belgičanem Woutem van Aertem. Evenepoela zase doprovodili pomocníci z Quick-Stepu Němec Maximilian Schachmann a Valentin Paret-Peintre.

„Dost těžké,“ hodnotil pak dvojnásobný olympijský šampion z Paříže. „Stoupání je hodně dlouhé, nejdelší z celé Tour. Taky hodně nepravidelné a už příjezd k němu není vůbec jednoduchý. Ale určitě to bude skvělá etapa.“

Aby uspěli, i dokonalá znalost trasy bude nesmírně důležitá. Dopředu zažít, kde stoupání trochu povolí a budou moct lehce odpočinout. Vytipovat si místa, kde se dá zaútočit, nebo naopak, kde očekávat tahy soupeřů.

Cokoliv vám přidá třeba jen jedno procento k výkonu, se v porovnání s Pogačarem tuze hodí.

V první etapě Dauphiné sice jako první útočil Vingegaard, v časovce byl Pogačar z nich až třetí, jenže když se začalo jezdit v horách, dominoval.

GENERÁLKA. Tadej Pogačar (vlevo) a Jonas Vingegaard během druhé etapy Dauphiné

Nakonec vyhrál o 59 sekund před druhým Vingegaardem, Evenepoel, před něhož se ještě vměstnal Němec Florian Lipowitz z Red Bullu, měl manko dokonce 4:21 minuty.

Dohánět toho mají dost.

„Možná si necháme vypracovat analýzu, kde má Pogačar slabiny. Ale upřímně, umí všechno,“ vykládal trenér Vismy Tim Heemskerk magazínu Velo. „Jak na tom bude Pogačar, ale neovlivníme. Stejně tak, jak na tom bude Evenepoel a další soupeři. Jediné, co máme pod kontrolou, je forma Jonase. Dostaneme ho to na tu nejvyšší úroveň a budeme věřit.“

Vingegaard se od loňské Tour se slovinským obhájcem žlutého dresu potkal právě jen na nedávném Dauphiné. Dán obecně závody dost šetří, navíc ho na jaře zabrzdilo zranění. Heemskerk proto prozradil, že dost vycházejí z dat právě z loňské Tour.

„Vezměte si třeba Plateau de Beille. Víme, jak dobře na něm jel Jonas, ale Tadej na tom byl ještě lépe. Přitom takový typ kopce patří k Jonasovým silným stránkám,“ líčil kouč o skoro šestnáctikilometrovém stoupání s průměrem 7,8 procent, na kterém Pogačar jeho svěřenci nadělil 1:08 minuty.

„To znamená, že Jonase musíme dostat na úroveň vyšší než loni, aby se Tadejovi vyrovnal. A pak ještě o jednu úroveň výš,“ dodával Heemskerk.

Dost náročný úkol. Je vůbec reálný?

Pogačar má letos za sebou 22 závodních dní, devětkrát vyhrál a k tomu má z klání Kolem Emirátů a Dauphiné dvě celková vítězství.

Jeho čísla ohromují. Podle propočtů webu Lanterne Rouge během Dauphiné skoro devítikilometrové stoupání Combloux vyletěl za 19:50 minuty při průměrném výkonu 7,21 wattu na kilogram své váhy.

BITVA VELIKÁNŮ. Remco Evenepoel útočí ve 20. etapě Tour, Jonas Vingegaard s Tadejem Pogačarem se ale jeho zadního kola nepouští.

„Když jsem to slyšel, na chvilku jsem se musel zastavit,“ konstatoval Brit Geraint Thomas, jenž se v dresu Ineosu rovněž chystá na Tour. „Když jsem byl na absolutním vrcholu, možná bych takový výkon držel šest, možná sedm minut. Šílené. Navíc se zdá, že ho to nestojí ani žádnou energii. Když ho sledujete, říkáte si: Jak to, že všechny utrhne? Vždyť ani pořádně neútočí.“

V otevřenější Tour nicméně věří slavný italský sprinter Alessandro Petacchi. „I na loňském Dauphiuné byl Jonas pozadu a na jejím začátku jel skvěle. Tenhle rok ztratil zraněním méně času, má dobrou váhu, vypadal dobře. Navíc se v sezoně upíná jen na Tour,“ přemítal. „Evenepoel to bude mít těžké, v kopcích má proti těm dvěma nevýhodu. Ale zase mu budou sedět časovky, ta v Caen (ve čtvrté etapě) je přímo pro něj. Měl by jet defenzivně, dívat se na sebe a snažit se dohánět ztrátu na rovinách.“

Jaká bude realita, se ukáže už brzy.