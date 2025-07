Město Muret, u kterého se v roce 1213 odehrála bitva mezi Simonem IV. z Monfortu a koalicí vedenou Petrem II. Arangonským, se do itineráře Tour zapsalo teprve před deseti lety.

Tehdy odsud startovala mírně kopcovitá zkouška do Rodezu, kde se radoval Greg Van Avermaet. Jen o pár set metrů nestačili přeživší z úniku dne na rozjetý balík, který je v závěrečné stojce převálcoval.

To o šest let později, kdy z Muret vyjížděl závod naposledy, byla situace mnohem přehlednější. Horská zkouška s výjezdem na Col du Portet patřila Tadeji Pogačarovi, jenž v závěru přespurtoval Jonase Vingegaarda – v té chvíli se jejich rivalita teprve rodila.

Profil 15. etapy Tour de France. Trasa 15. etapy Tour de France 2025

Letos je pravděpodobný průběh podobný tomu v roce 2015, ačkoliv i tentokrát bude dění nejspíš velmi zamotané.

Nahrává tomu totiž trasa, která by se dala rozdělit do tří částí. V té první míří peloton na východ a přejíždí několik menších brdků, které se ale můžou při vysoké intenzitě řádně zakousnout do nohou.

Prostřední část tvoří tři vrchařské prémie. Ta poslední začíná prudkým výšlapem na Pas du Sant, stoupání ale pokračuje ještě dalších 12 kilometrů až na Col de Fontbruno. I když už budou rozdány všechny vrchařské body, šichta v kopcích tak skončí až za znatelně delší dobu.

V závěrečné třetině se trasa stáčí na jih ke Carcassonne, přičemž posledních 40 kilometrů se už jen klesá nebo jede po rovině.

Pokud tedy sprinteři přežijí prudký Pas du Sant a nenechají si únik odjet na příliš velkou vzdálenost, můžou stále doufat v úspěch ve středověkém městě na řece Aude.

Takovému scénáři by částečně nasvědčovala slova Pavla Bittnera, který si byl nedělní etapu už na jaře projet a po dojezdu do sobotního cíle trochu tajemně hlásil: „Uvidíme, jak vše bude probíhat. Existuje víc možností, jak jet o dobrý výsledek. Kdyby rozhodoval hromadný spurt, bylo by to samozřejmě pro mě nejideálnější.“

Také poslední dojezd Tour ke slavné pevnosti hovoří pro sprintery. Před třemi lety tu finišovala shodou okolností též 15. etapa, jejíž závěr se velmi podobal té letošní – s poslední vrchařskou prémií 50 kilometrů před cílem a klesáním k městu – a hromadný dojezd ovládl Jasper Philipsen před Woutem van Aertem.

Philipsen už kvůli nešťastnému zranění v pelotonu není, Van Aert by ale klidně mohl v neděli odpoledne dokončit před třemi lety započatou práci.