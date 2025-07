Roman Kreuziger už v patnácti letech odešel do Švýcarska. Ve stejném věku pro změnu do Itálie zamířil Mathias Vacek. Pavel Bittner už v sedmnácti závodil v Nizozemsku. Do stejných zemí se vydali i jejich možní nástupci. Pavel Novák. Kryštof Král. Pavel Šumpík. Seznamte se. České cyklistické mládí. Budoucí naděje na účast na Tour de France.