„Snem všech organizátorů je, aby se napětí stupňovalo, jak nejdéle je to možné. Kdykoliv můžeme, snažíme se mít těžké etapy až do konce závodu, aby stále existovala možnost, že se žlutý dres změní v posledních dnech,“ nechává nahlédnout do zákulisí dramaturgie Tour stavitel její trasy Thierry Gouvenou v rozhovoru pro iDNES Premium.

Teorii bychom tedy měli, ale praxe?

Udělejte úvod příliš náročný a v polovině závodu už budete mít celkové pořadí rozhodnuté.

Nechte si to nejtěžší na poslední týden a prvních 15. etap uvidíte zadržené výkony v zájmu šetření sil.

Ani to však nemusí vždy platit.