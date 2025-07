Papírové mapy jsou už suvenýr. Jen výkon na Tour nestačí, jak týmy studují trasu?

Do startu Tour de France tehdy ještě zbývaly týdny. Přesto, kdybyste se postavili na obávaný kopec Col de la Loze, na kterém se má rozhodnout 18. etapa, už byste si připadali jako na závodě. Nahoru šlapal belgický cyklista Remco Evenepoel s kolegy z Quick-Stepu. Byli zde Dán Jonas Vingegaard s vrchařskou ekipou Vismy. A nebylo to tak dlouho, co se tu prořítil Slovinec Primož Roglič s věrnými z Red Bullu. O co šlo?