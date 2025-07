Bittner šanci na etapu má, ale nesmí na sebe klást tlak, myslí si König před Tour

Tour de France startuje do svého 112. ročníku, v sobotu odpoledne se v Lille rozhodne o prvním držiteli žlutého trikotu. O tom, kdo si myslí, že ho doveze až do Paříže, a co soudí o šancích českého sprintera Pavla Bittnera, píše ve svém sloupku ředitel Czech Tour a expert iDNES Premium Leopold König.