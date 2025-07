Mezera dvě stě metrů? Už to nepůjde. Bittner musí na Tour vyhlížet další šance

Hned úvodní den jeho premiéry na Tour ho Picnic PostNL pověřil: Dnes pojedeš na výsledek!

Čekalo se totiž, že dějství skončí sprintem celého pelotonu, pro který má Bittner z osmičky nizozemského týmu největší předpoklady.

Jenže, jak už to tak bývá, nervózní start francouzské Grand Tour dopadl úplně jinak. Šestnáct kilometrů před páskou se balík rozpojil na dvě části. Spousta sprinterů se tehdy pohybovala vzadu a nestihli zareagovat.

Jonathan Milan. Tim Merlier. Arnaud De Lie. A mezi nimi i Bittner.

„V jednu chvíli jsem musel jít trochu dozadu. Bohužel se to právě zrovna tehdy roztrhlo,“ popisoval dvaadvacetiletý Čech. „Až na (vítězného) Jaspera Philipsena s tím moc nepočítali ani další. Je to škoda.“

Že by se skupiny ještě spojily? Kdepak, hned věděl, že je zle. Čelo letělo, druhá grupa se nedokázala pořádně zformovat.

Na čele pelotonu se v první etapě Tour míchají týmy jezdců na celkové pořadí s těmi sprinterskými.

„Podíval jsem se dopředu. Mezi námi bylo už dvě stě metrů. Pak už nebyla šance,“ dodával vítěz etapy na loňské Vueltě.

Zklamaně tehdy vydechli i členové realizačního týmu jeho stáje, kteří na cyklisty čekali za cílem. „Pavel? Tobias?“ studovali, v jaké části pole se pohybují jejich nejrychlejší muži. Vepředu ale zůstal pouze Němec Niklas Märkl. „Ale neee,“ zakroutili hlavou.

Bittner se nicméně ani na předchozích kilometrech necítil moc dobře. „Sto kiláků do cíle jsem už trochu trpěl,“ přiznal.

Ačkoliv se úvodní dějství jelo po rovině, hektika, boj o každou zatáčku, neustálé brzdění, zrychlování a do toho vítr na otevřených pláních ho vyčerpávaly.

„Ve vesničkách se to natahovalo. Pořád levá, pravá. Což se sečetlo,“ říkal.

Někteří jezdci to odnesli pády. Italský časovkářský mistr Filippo Ganna z Ineosu dokonce musel odstoupit a na zemi se ocitl o Bittnerův kolega Brit Sean Flynn.

Za daných podmínek to ale Čech čekal ještě horší. „Na to, jaká panovala nervozita, tak pádů ještě tolik nebylo,“ líčil.

Těšilo ho aspoň to, jak se o něj parťáci starali. „Kluci se drželi kolem mě. Když jsem neměl nejlepší nohy a občas jsem trochu vycouval, tak se pro mě vraceli. Pořád jsem si proto věřil. Snažil jsem se jet co nejlíp a ušetřit trochu energie,“ vyprávěl.

Kolik mu jí nakonec zbylo do sprintu ale pořádně ukázat nemohl.

Bittner nicméně věří, že v dalších dnech si povede lépe. Šancí má ještě spoustu.

Fanoušci obsypali prostranství u kostela svatého Martina v Bouvigny-Boyeffles, aby mohli sledovat průjezd 1. etapy Tour.

Nedělní etapa s cílem v Boulogne-Sur-Mer by to být neměla. I ta sice vede velkou část po placce, v závěru ale nabízí několik krátkých, ale strmých stoupání. Český mladík už dopředu hlásil, že ta bude nejspíš příležitostí pro dánského kolegu Tobiase Lunda Andresena.

„Jo jo, zítra na Tobiase,“ potvrdil i po první etapě.

Jeho chvíle by měla přijít v pondělí v Dunkerku. „Doufám v lepší nohy,“ kývl. „První den je ale nikdy moc dobré nemívám. Věřím, že to bude den co den lepší.“

A že se mu premiéru na Tour podaří ozdobit i pěkným výsledkem.