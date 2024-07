Co říká Vingegaard do vysílačky? Už nevíme. Visma přestala sdílet komunikaci

Jasper Saeijs, marketingový šéf stáje úřadujícího dvojnásobného vítěze závodu Jonase Vingegaarda, webu Cycling Weekly řekl, že tým ztratil v postup pořadatelů důvěru.

Saeijs prohlásil, že přístup k interní komunikaci odebral před páteční 19. etapou. Důvodem nebyl žádný konkrétní incident, spíše se problémy nakumulovaly. „Momentálně nemůžeme celému procesu důvěřovat. Vyhodnotíme to po Tour, zda by to šlo dělat lépe,“ uvedl Saeijs.

Stáje za zpřístupnění své rádiové komunikace dostávají 5000 eur (126 tisíc korun), což se podle Cycling Weekly zdálo některým týmům málo. Saeijs ale uvedl, že finanční faktor nehrál v rozhodnutí o odstoupení z projektu roli. „Může to ovlivnit závod a závodní strategii a podle našeho názoru se to dělo až příliš,“ uvedl manažer Visma-Lease a Bike.

Informace z týmových vysílaček se v televizi objevují se zpožděním zhruba 15 až 30 minut.

Zřejmě nejznámější zveřejněnou rádiovou komunikací byl loňský výrok Tadeje Pogačara, když mu došly síly během královské etapy 17. etapy do Courchevelu. „Jsem prázdný. Jsem mrtvý,“ informoval loni týmové šéfy hvězdný Slovinec.