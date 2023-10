Jsem v šoku, přiznal Cavendish. Co říkají cyklisté o trase příští Tour?

Mark Cavendish měl v uplynulé sezoně sen vyhrát ještě jednu etapu na Tour de France, a osamostatnit se tak v historických tabulkách od Eddyho Merckxe, se kterým nyní sdílí 34 etapových triumfů. Pak by zcela spokojen a po zásluze ukončil kariéru.

Jenže nejblíže se k tomu dostal v sedmé etapě, kdy dojel druhý. Následující den upadl a se zlomenou klíční kostí Tour předčasně opustil.

Z konce kariéry tak sešlo, osmatřicetiletý Brit po historickém triumfu stále touží a jeho stáj Astana mu zaplatí ještě jeden rok závodění.

Při středeční prezentaci Tour v Paříži ale Cavendish koukal na plátno a nevěřil vlastním očím. Víc už mi to organizátoři ztížit nemohli, honilo se mu nejspíš hlavou.

V itineráři je sice deklarováno osm sprinterských etap, dostat se k nim přes ty ostatní ale nebude nic jednoduchého. „Tohle je nejspíš ta nejtěžší trasa Tour de France, kterou jsem kdy viděl. Je tak obtížná, až jsem z toho popravdě trochu v šoku,“ svěřil se posléze novinářům.

Náladu mu nezlepšil ani fakt, že první etapy v Itálii povedou místy, která několik let považoval za domov, a tamní silnice proto dobře zná. „V ničem mi to nepomůže, protože start je těžký, cíl je těžký a vše mezi tím je těžké,“ lamentoval.

Z toho, co viděl, nebyl příliš nadšený ani Jasper Philipsen, který ovládl v letošním ročníku čtyři etapy a se suverénním vedením získal zelený dres.

Kdyby ho příští rok jezdec týmu Alpecin-Deceuninck obhájil, nepřišel by si pro něj na Champs-Élysées po dni plném pózování pro fotografy, přípitků a sprinterském souboji na slavném bulváru nakonec.

Tour bude následující rok poprvé končit mimo Paříž – v Nice – a nebude ji uzavírat slavnostní den s hromadným dojezdem, ale namáhavá časovka.

Jasper Philipsen je po sedmé etapě bezpečně ve vedení soutěže o zelený dres

„Je to zarážející. Připadá mi, že poslední šance pro sprintery bude v 16. etapě. A nevím, jestli se vyplatí pokračovat až do Nice,“ překvapil Philipsen. „Kdybych už neměl šanci na zisk zeleného dresu, je otázka, jestli by dávalo smysl zůstat v závodě,“ uvažoval.

Uvidíme, co časovky

Zato vrchaři a jezdci na celkové pořadí si po pařížské prezentaci libovali.

„Jsem opravdu nadšený. Obzvlášť třetí týden vypadá jako extrémně náročný. Taková trasa mi, myslím, bude sedět,“ těšilo šampiona posledních dvou ročníků Jonase Vingegaarda.

Vítěz Tour de France Jonas Vingegaard (vpravo) a jeho největší sok Tadej Pogačar.

„Mně se moc líbí první týden. Je o něco obtížnější než v předchozích letech. Musíte dorazit v perfektní formě hned na začátek Tour,“ vyzdvihl rovněž dvojnásobný šampion Tadej Pogačar.

Oba hlavní rivalové se rozhovořili také o dvou časovkách, které přijdou na řadu v sedmé a v závěrečné etapě.

„Uvidíme, jestli budou hrát v můj prospěch. Pokud budu mít nohy jako na Tour, tak rozhodně. Ale pokud se budu cítit jako v časovce na Vueltě, tak ne,“ připomněl Vingegaard své dominantní vítězství v 16. etapě Tour, a poté šokující ztrátu minuty a čtvrt v 10. etapě Vuelty.

Dán Jonas Vingegaard během prezentace Tour de France 2024

Pogačar se jako monacký rezident obzvlášť těší na závěrečné dva dny, které se pojedou v blízkosti knížectví, časovka do Nice dokonce v městském státě startuje.

„Poslední den z Monaka do Nice je úžasně zajímavý, opravdu se na něj těším. Strávit Tour na cestách, na kterých trénuji většinu roku, bude speciální. Už samotný pohled na trasu mi vykouzlí úsměv na rtech,“ rozplýval se Slovinec.

Šotolina? Zbytečná

„Profil příští Tour je pro vrchaře, kteří mají rádi stabilní tempo. Řekl bych, že obzvlášť se bude líbit Geraintu Thomasovi. Také to vyhovuje lépe Vingegaardovi než Pogačarovi,“ komentoval trasu na sociální síti X bývalý profesionál Dan Martin.

Ne ze všech bodů Tour jsou ale jezdci na celkové pořadí nadšení. Nejvíc obav vzbuzuje devátá etapa, ve které vede dohromady 32 kilometrů po šotolině.

„Je to trochu zbytečné. Jen to zvyšuje možnost smůly. My přitom chceme, aby byl souboj tak spravedlivý, jak to jen jde. A takové trasy tomu nepřispívají,“ zlobil se Richard Plugge, manažer Vingegaardovy stáje Jumbo-Visma.

Trasa Tour de France 2024

„To je, jako kdybyste se mě zeptali na dlážděné sektory v rámci Tour. Nejsem fanouškem ani jednoho,“ přidal se manažer QuickStepu Patrick Lefevere, jehož hlavní hvězda Remco Evenepoel má zažít na Tour v příštím roce premiéru.

Sám šampion Vingegaard byl smířlivější. „Bude to pro mě nová zkušenost, zatím jsem nikdy v závodě po šotolině nejel,“ přiznal a zároveň okamžitě dodal: „Je to den, ve kterém můžete víc ztratit než získat.“

Zrovna Vingegaard ale v loňském ročníku ukázal, že jeden špatný den v terénu nemusí stát v cestě vítězství.