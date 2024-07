ONLINE: Tour míří do Alp. Sedmnáctá etapa může vidět vítěze z úniku

Sprinteři a jejich pomocníci, připravte se trpět. Od středy až do neděle. Takové signály vysílají organizátoři Tour de France cyklistům. Po úterním hromadném dojezdu, kterým se otevřel třetí týden závodu, už nenajdete do konce Tour žádný jednodušší den. Sedmnáctá etapa může být zvlášť zajímavá pro únik, který v tomto ročníku ještě moc šancí nedostal. Který odvážlivec dotáhne své snažení až do vítězného cíle? Sledujte v podrobné online reportáži od 12:45.