ONLINE: Osmá etapa Tour v dešti. K triu v úniku se snaží dostat další jezdci

Startovní městečko Semur-en-Auxois se do programu Tour vrací po sedmnácti letech, kdy odsud startovala sprinterská etapa, na jejímž konci se radoval Tom Boonen.

ONLINE: Osmá etapa Tour de France Sledujeme v podrobné reportáži.

Tentokrát z města se zachovalým středověkým centrem postaveným na žulovém srázu vyráží cyklisté na 183 kilometrů dlouhou trasu do Colombey-les-Deux-Eglises – obce, ve které pobýval a je pohřben Charles de Gaulle.

Dvě vrchařské prémie třetí kategorie a tři prémie čtvrté kategorie jsou poskládány do sta kilometrů, kromě toho je ale na trase mnoho dalších stoupání a brdků, které dohromady tvoří 2400 výškových metrů.

Profil osmé etapy Tour de France

Žádný z kopců na trase není delší než tři kilometry, většina z nich je ale relativně prudká, a tak můžou vysávat ze závodníků spoustu energie. Navíc není na trase téměř žádná rovina, a prostoru na odpočinek tak je velmi málo.

Zvlněný je i dojezd do cíle, osm kilometrů před cílem začíná stoupání, ze kterého se klesá do druhého kilometru a poslední kilometr se neustále mírně zvedá.

Nejedná se o žádný technický dojezd, z Juzennecourtu vede do Colombey-les-Deux-Eglises sedmikilometrová rovinka, peloton by proto neměl mít problém se zformovat do sprinterských vláčků.

Otázkou je, který ze sprinterů bude mít po kopcovitém dni dost sil na boj o vítězství.

Za normálních okolností by byl favoritem číslo jedna Mads Pedersen, který po podobném dni získal vítěznou etapu na loňské Tour v Limoges. Jenže jezdec Lidl-Treku se do osmé etapy nezapojí. Po pádu ve středeční koncovce ještě zvládl objet další dva dny, intenzivní bolest v levém rameni mu ale téměř nedovolila ovládat kolo, a tak před sobotním dějstvím peloton opustil.

Tím se šance zbylých sprinterů výrazně proměnily.

Před rokem dojel v Limoges za Pedersenem zelený Jasper Philipsen, který letos zatím práci svých kolegů z Alpecinu neproměnil ve vítězství. Hned za Philipsenem byl tehdy Wout van Aert. Belgičan se vrací po jarním zranění, ale zdá se, že jeho forma ve Francii stoupá, a sobotní profil by mu měl vyhovovat.

Dostojí jmenovaní očekáváním? A který z dalších cyklistů se dokáže do boje o vítězství zapojit?

Sledujte v podrobné online reportáži.