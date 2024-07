Expert iDNES Premium Raboň: Tadejovi narostla křídla. Visma musí jednat

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Peloton dorazil do Pyrenejí. A hned první den v horách opět poslal Tadeje Pogačara do psychické výhody. Zatímco ve středu po úžasném návratu Jonase Vingegaarda musel přemítat, co se stalo, tentokrát vládl. Tour de France už vede o 1:57 minuty! „Bylo vidět, jak mu narostla křídla,“ zamýšlí se v komentáři pro iDNES Premium expert František Raboň.