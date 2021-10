Trasa Tour de France 2022 odhalena. Vrátí se Alpe d'Huez či kostky

Nebude jednoduché zopakovat takovou podívanou. Tolik silných příběhů, jakých nabídl poslední ročník Tour de France.

Mathieu van der Poel a jeho šestidenní jízda ve žlutém dresu, kterou vzdal hold dědečkovi Raymondu Poulidorovi. Wout van Aert, jenž vítězil, kde se dalo. Mark Cavendish přepisující rekordy. A samozřejmě dominantní Tadej Pogačar, celkový vítěz.

„Minulý ročník byl úžasný,“ říká ředitel závodu Christian Prudhomme. I přesto však věří: Tour 2022 může být ještě lepší.

Jestli se to potvrdí, na to si budeme muset počkat až do 1. července, kdy 109. ročník závodu vypukne. Už nyní ale známe kulisy, kde se příští souboje odehrají.

A podle profilu by se Prudhommova očekávání mohla stát realitou.

Celkem na cyklisty čeká během 3328 kilometrů šest horských etap (z toho pět s cílem na kopci), sedm kopcovitých a šest rovinatých. Dvakrát se pojede proti chronometru.

Dvakrát budou závodníci zdolávat i Col du Galibier a poprvé od roku 2018 i Alpe d’Huez. A dojde i další návrat – kostky. V páté etapě budou na téměř dvaceti kilometrech.

„Kostky, Planina krásných dívek, Alpe d’Huez… Ano, bude to krásný závod a já už se na něj opravdu těším,“ vyhlíží Pogačar.

První týden

Že 109. ročník Tour odstartuje v Kodani, to se vědělo.

Dánská metropole měla hostit Grand Départ už loni, jenže kvůli koronaviru a termínové kolizi s posunutým mistrovstvím Evropy ve fotbale si cyklisté museli rok počkat.

Kdo se jako první oblékne do žluté? Silný časovkář.

Právě jízda proti chronometru je totiž na programu v úvodní etapě. Bude se odehrávat v dánském hlavním městě, povede po rovině a bude měřit třináct kilometrů.

Tour de France™ @LeTour Etape 2 / Stage 2 @roskildekommune - Nyborg 199 km #TDF2022 Watch out for the crosswinds on the 18 exposed kilometres just before the finish. Attention aux bordures sur les 18 km exposés au vent au dessus de la mer juste avant l'arrivée ! Evan Hemmingsen https://t.co/mmDIqalV8D oblíbit odpovědět

Kdo ukořistí nejcennější trikot, bude mít dobrou šanci, že ho minimálně několik dní poveze.

Ve druhém a třetím dějství, které končí v Nyborgu, respektive v Sönderborgu, se totiž pojede po rovině a očekává se hromadný finiš. Plány by mohl narušit jen vítr, který od moře hrozí.

Po třech epizodách v Dánsku a volném dni, během něhož se celý kolos přesune do Francie, čeká cyklisty etapa do Calais, která by znovu mohla svědčit sprinterům či klasikářům.

Pak to ale přijde.

V pátém dějství se čeká chaos, nevyzpytatelná podívaná. Obzvlášť pokud nebude přát počasí. Na programu je totiž trasa s cílem v Arenbergu, která po vzoru Paříž-Roubaix obsahuje sektory s kostkami.

Těch bude celkem jedenáct, jejich délka bude mezi 1,3 až 2,8 kilometry a celkem po kostkách cyklisté urazí 19,4 kilometru.

Šestá, 220kilometrová etapa zavede cyklisty do Longwy a následující den čeká závodníky první horský dojezd. Tím bude výšlap na Planinu krásných dívek, sedmikilometrové stoupání s průměrem 8,7 procenta, které bylo předloni svědkem úžasné časovkářské bitvy mezi Pogačarem a Primožem Rogličem, po níž si první jmenovaný zajistil titul.

Osmá etapa znovu zamíří mimo Francii, její dojezd bude totiž ve švýcarském Lausanne. Už během ní cyklisty čeká téměř čtyřkilometrový cílový výšlap, v porovnáním s tím, co záhy přijde, se však bude jednat jen o rozcvičku.

Deváté dějství s cílem v lyžařském středisku Chatel totiž na 183 kilometrech prověří vrchařské schopnosti všech účastníků. Na programu jsou tři náročná stoupání včetně více než patnáctikilometrového přejezdu Pas de Morgins.

Druhý týden

V pondělí 11. července si jezdci budou moci v Morzine oddechnout během volného dne.

A odpočinek se bude náramně hodit.

Druhý týden totiž začíná třemi horskými zkouškami v Alpách. Desátá etapa končí v Megéve, jedenáctá s přejezdy Col du Télégraphe a Col du Galibier na Col du Granon, na jehož vrchol vede více něž 11kilometrová cesta s průměrem přes devět procent.

A dvanácté dějství?

V něm čeká návrat legendy.

Během oslav Dne dobytí Bastilly nejprve jezdci ještě jednou zdolají Galibier a poté Col de la Croix. V závěru je pak čeká vyhlášených jedenadvacet serpentin na Alpe d’Huez, které v itineráři Tour naposledy figurovalo v roce 2018, kdy vidělo výhru Gerainta Thomase.

Tour de France™ @LeTour Etape 12 / Stage 12 @VilleBriancon - @alpedhuez 166 km #TDF2022 ⛰ The French climbers will be eager to shine on Bastille Day ⛰ Les grimpeurs français voudront briller en ce jour de fête nationale ! https://t.co/QoC3K7TSWZ oblíbit odpovědět

Po náročném menu Tour zvolní.

Transportní třináctá etapa do Saint Étienne by měla svědčit sprinterům, čtrnáctá s cílem na kopci v Mende úniku a patnáctá do Carcassonne znovu nejrychlejším mužům pelotonu.

Třetí týden

Po třetím volném dni, jenž karavana stráví v Carcassonne, se peloton znovu vydá do hor – tentokrát do Pyrenejí.

Šestnáctá etapa povede přes Port de Lers a Mur de Péguére a bude končit po sjezdu ve Foix. Už tehdy půjde o náročnou zkoušku, ty těžší ale ještě přijdou.

Ženská Tour de France Ještě před odtajněním mužské trasy Tour dostala pozornost obdoba závodu pro něžné pohlaví. Ta odstartuje 24. června na Champs-Élysées a vyvrcholí 31. června výjezdem na Planinu krásných dívek. Celkem cyklistky během osmi etap urazí 1029 kilometrů a čekají je dvě horská dějství a dvě kopcovitá. Královská etapa je na programu jako sedmá v pořadí. Během ní na 127 kilometrech závodnice absolvují tři náročná stoupání včetně závěrečného třináctikilometrového výšlapu na Grand Ballon.

V sedmnácté etapě se totiž cyklisté budou muset vypořádat hned se čtveřicí zrádných výšlapů. Cíl bude na Peyragudes, který má osm kilometrů a téměř osm procent.

„Pánové, hodně kuráže,“ vzkázal Prudhomme.

A ta bude potřeba i další den.

Osmnácté dějství je posledním, které vede v horách. Na programu je Col d’Aubisque, Col de Spandelles a Hautacam, více než třináctikilometrový výšlap s průměrem téměř osm procent.

Následuje rovinatá etapa do Cahors a – pokud ještě nebude rozhodnuto – závěrečný souboj jezdců na celkovou klasifikaci.

Ve dvacáté etapě s cílem v Rocamadouru se totiž pojede druhá časovka ročníku. Tentokrát povede v mírně zvlněném terénu a bude mít čtyřicet kilometrů.

Kdo po ní bude ve žluté, už se pomalu může radovat. Před ním bude už jen oslavný dojezd na Champs-Élysées, který tradičně vede k souboji sprinterů.

A po něm už bude následovat jen dekorace šampionů.