Startuje Tour v bublině. S rouškami, omezeními i spoustou favoritů

Top 5 favoritů Egan Bernal, 23 let, Ineos

Jediný muž na startu, který dovezl žlutý trikot až do Paříže, obhájce loňského prvenství. Nemá sice v týmu Chrise Frooma ani Gerainta Thomase, zato se může spolehnout na vítěze Gira Richarda Carapaze nebo mladého Pavla Sivakova. Otázkou je, co s ním udělají bolavá záda. Primož Roglič, 30 let, Jumbo-Visma

Nebýt pádu na Critériu du Dauphiné, do závodu by šel jako jasný favorit číslo 1. Po koronavirové pauze měl ze všech mužů toužících po žlutém dresu nejlepší formu. Má také skvěle sladěný a tuze silný tým. Udrží formu po tři týdny a překoná následky pádu? Thibaut Pinot, 30 let, FDJ

Loni byl jediným cyklistou, který dokázal Egana Bernala odpárat na dlouhém stoupání. V předposledním týdnu Tour byl suverénně nejsilnějším vrchařem v závodě. A pak se zranil. Ve 30 letech chce vrátit titul do Francie. Nairo Quintana, 30 let, Arkéa Samsic

Kdyby se Tour jela na přelomu února a března, nejspíš by vyhrál. Měl fantastickou formu, kdykoliv se silnice zvedla, všem ujel. V červenci ho ale srazilo v Kolumbii auto a od té doby ho pobolívá koleno. Překoná to? Tom Dumoulin, 29 let, Jumbo-Visma

Možná trochu zapomenutý šampion. Vždyť Nizozemec podobně jako Chris Froome skoro rok nezávodil. V posledním přípravném klání Critérium du Dauphiné už ukazoval zlepšující se výkonnost. Pracoval pro Rogliče a stejně skončil sedmý.