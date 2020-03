Otazníky kolem Tour. Pojede se v listopadu? Nebo v červenci bez diváků?

Dvě obří letní sportovní akce už odsunuty byly.



Osud Tour tak visí na vlásku.

Rozhodne se o něm nejspíš 15. května, kdy má padnout definitivní rozhodnutí.

V tuto chvíli ale vyjádření organizátorů dost připomínají vyjádření členů Mezinárodního olympijského výboru v posledních týdnech.

Že by se Tour nejela?

To si ještě stále neumí představit.

Christian Prudhomme, šéf Tour de France, při představování tratě pro rok 2020.

„Pořád věříme, že se Tour pojede v řádném termínu,“ neustále opakuje Christian Prudhomme, šéf Tour.

Pandemii koronaviru, která v Evropě stále nezpomaluje, navzdory.

„Musíme počkat až do května. Třeba se za měsíc situace změní, třeba už nebudou tak přísná karanténní opatření. Aspoň tohle mi říkal Christian Prudhomme,“ popisuje i Stéphane Villain, starosta městečka Chataillon-Plage, které má hostit 11. etapu.

„Všichni se bojíme,“ dodává Pascal Schwartz, starosta Saint-Martin-de-Ré, kde má být cíl 10. etapy. „Všechna ta rozhodnutí jsou velmi pozdě. Kvůli koronaviru jsme museli zastavit některé práce na silnici, i přesto, že jsou nezbytné pro Tour.“

Symbol nové éry

S jedním řešením přišla i francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová.

Podle ní by se Tour mohla v červenci odehrát za zavřenými dveřmi – tedy bez freneticky fandících diváků podél trati.

Na cyklistický svátek roku by se tak fanoušci dívali pouze v televizi.

„Ekonomika Tour není založena na lidech, kteří stojí u trati. Ti si nekupují vstupenky. Tour žije z televizních práv. Každý momentálně chápe výhody toho být doma a dívat se na televizi. Všichni jsou v tomhle rozumní. Proto by to nebylo tak špatné, mohli bychom Tour sledovat alespoň v televizi,“ popsala svůj plán.

Podobně to vidí i šéf francouzského týmu FDJ Marc Madiot.



Podle něj by Tour v řádném termínu znamenala injekci pro ekonomiku, cyklistiku i morálku francouzského národa.

A to i bez fanoušků u trati.

„V hloubi duše doufám, že se Tour opravdu pojede v červenci. Může to symbolizovat novou éru po krizi,“ myslí si. „Může to být malé světlo, které pozvedne morálku spoustě lidem. I to v tuhle chvíli potřebujeme. Alespoň záblesk něčeho, na co se těšit, v co doufat.“

S tím ale nesouhlasí dvě francouzské hvězdy z nejzářivějších.

Nebyl by to stejný závod

Jako první Warren Barguil – vítěz dvou etap na Tour z roku 2017, král hor z téhož ročníku.

„Udržet všechny fanoušky doma? Aby nechodili k trati? Podle mě je to nemožné,“ myslí si Francouz. „Na stadionu to možné je, ale takhle na 200 kilometrech etapy? Pochybuju.“

Lepší by podle něj bylo Tour posunout.

Třeba i na podzim, kdy už by v Evropě přece jen mohlo být bezpečněji.

„Nejdůležitější je, aby se Tour jela. A je jedno, jestli to bude v říjnu nebo listopadu. Není to přece jen závod cyklistů. Dělá se to pro lidi, na které nesmíme zapomínat. Proto jsem pro posunutí,“ vysvětluje Barguil.

V tom se shoduje s dalším francouzským mušketýrem – Julianem Alaphilippem.

Muž, který se největší měrou staral o zábavu při loňském ročníku, ve kterém vyhrával etapy, útočil, kdy se mu zachtělo a sveřepě bránil žlutý dres dlouhých 14 dní, se domnívá, že Tour bez diváků by ztratila svůj charakter.

BOJOVNÍK. Julian Alaphilippe dojel na Tourmalet druhý a s přehledem udržel žlutý dres.

„Nebyl by to ten stejný závod, nebylo by to speciální. Pokud se tak rozhodne a my ji budeme muset objet bez diváků, objedeme ji. Ale nechci si to ani představovat,“ říká. „Fanoušci jsou součástí Tour. Představte si mistrovství světa ve fotbale na stadionu bez fanoušků. Raději bych počkal, až porazíme koronavirus, a pak to udělal i s fanoušky.“

Cyklistický kalendář je aktuálně pozastaven až do 3. dubna a pozastavení se nejspíš prodlouží. Mezinárodní cyklistická unie přitom pracuje na přetvoření kalendáře, sezona by mohla skončit až v listopadu, aby se stihly odjet monumentální klasiky a Grand Tour.

Jak organizátoři rozhodnou v případě Tour?

Mají na to měsíc a půl.