Odložená Tour de France? Zdravotní experti mají z jejího konání obavy

Podobně jako Sridharová se i Cowie domnívá, že by bylo v zájmu veřejného zdraví lepší, kdyby se 107. ročník Tour, který byl původně plánován na období mezi 27. červnem a 19. červencem, letos neuskutečnil. Jet by se podle něho mělo až v příštím roce.

„Pokud by se měla v srpnu uskutečnit Tour tak, jak jsme na ni zvyklí z minulosti, bylo by to pro veřejné zdraví znepokojující. Mnoho velkých událostí bylo odloženo až na příští rok. Myslím, že je to konzervativní a bezpečný přístup, který rozhodně stojí za zvážení,“ řekl belgické televizní společnosti Sporza epidemiolog a lékař infekčních chorob Cowie.



Sridharová dokonce varovala, že se o dva měsíce odložená Tour může stát receptem na katastrofu, protože boj s nemocí je výrazně dlouhodobější chronický problém.

„Je zřejmé, že je tu určitý ekonomický dopad, ale ten je potřeba vidět z obou stran. Lidem, kteří by mohli na Tour přijet, stojí v cestě značné finanční překážky, pokud třeba přišli o práci. Takže ta snaha o to, aby tu byla Tour jako událost pro lidi, kteří ji milují... Bez ohledu na to, co se stane, bude závod vypadat odlišně. Z důvodů veřejného zdraví říkám: Pojďme se na závod sejít až v roce 2021,“ doplnil Cowie.

D’Amelia, který se rovněž zabývá infekčními nemocemi, ale sám je vedle toho také velkým cyklistickým nadšencem, je o něco optimističtější. A byl by rád, kdyby se závodilo ještě tento rok.



„Jako fanoušek cyklistiky mohu říct, že dosavadní sezona bez klasik byla vážně těžká. Je pár věcí, které lze udělat proto, aby bylo možné Tour odjet. Tou první by mělo být zamezení přístupu diváků. Jenže tohle není fotbal, tady se jede na silnici a při výstupech na Col d’Izoard nebo na Col du Tourmalet můžete podél ní vidět miliony lidí. Takto nechat závod proběhnout je nemožné,“ domnívá se D’Amelia.

Upozornil i na další rizika. „Druhou věcí je riskovat kontakt mezi jezdci - když jeden předá láhev s vodou nebo cokoliv jiného druhému jezdci, těch možností případného přenosu nákazy mezi jezdci je mnoho. Pak tu také máte všechny novináře, členy týmů či maséry, kteří se o jezdce starají,“ vypočítal D’Amelia.



Riziko nákazy koronavirem navíc může být pro jezdce při velkém fyzickém vypětí během slavného závodu vyšší. „Podstupují velký fyzický stres, což by mohlo mít vliv na jejich imunitní systém. Myslím, že by mohlo být důležité podívat se na studie, které byly ohledně vlivu fyzického stresu na imunitní systém vyhotoveny,“ konstatoval D’Amelia.