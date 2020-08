Naváže na loňský sen? Alaphilippe říká: Pojedu na etapy, ale rvát se budu stejně

Z velké části právě díky němu byla loňská Tour tak poutavá. Do žlutého dresu se oblékl po třetí etapě, poté ho sice na dva dny odevzdal Giuliu Cicconemu z Treku, načež se osmý den znovu dostal do celkového vedení.

Právě tehdy začala jeho pohádka.

Podle expertů měl každým dnem o nejcennější trikot přijít. Jenže Alaphilippe bojoval. Senzačně vyhrál časovku, skvělým způsobem se držel při výšlapech v Pyrenejích.

A Francie byla na nohou.

„Francouzská revoluce,“ opěvovaly jeho výkony novinové titulky, palce mu držel prezident Emannuel Macron a fanoušci věřili: po 34 letech může Tour znovu vyhrát domácí závodník.

Nakonec boj o nejslavnější dres prohrál. V devatenácté etapě (kvůli špatnému počasí předčasně ukončené) ho z čela sesadil pozdější vítěz Egan Bernal z Ineosu a Alaphilippe skončil celkově pátý.

Přesto to byl právě on, kdo se stal symbolem 106. ročníku Tour. Může jím být i letos?

„Pro Juliana bude velmi složité zopakovat loňskou Tour, ale to ani nemusí dělat,“ říká Tom Steels, sportovní ředitel týmu Deceuninck-QuickStep.

Samotný Alaphilippe pak prohlašuje: „Nejedeme na Tour s tím, že ji chceme vyhrát.“

Cílem belgické stáje by mělo být útočit na etapová prvenství. V hromadných dojezdech by měl dostávat příležitost sprinter Sam Bennett, v kopcích by pak měl útočit právě 28letý Francouz.

„Nevadí mi, že nepojedeme na celkovou klasifikaci,“ říká. „Pro mě je přirozenější jet na etapy.“

Po jeho loňském představení by se možná nabízelo, aby se na slavné Grand Tour soustředil na žlutý dres. I minule byla jeho prvotním cílem etapová vítězství, jak by to vypadalo, kdyby jízdě na celkovou klasifikaci podřídil celou přípravu?

To však Alaphilippe nechce. Zatím.

„Celkové pořadí Tour bude možná jednou z věcí, na kterou se budu soustředit v budoucnu. Ale vím jistě, že to nebude příští rok,“ měl jasno jen pár týdnů po loňském úspěchu.

Musel by radikálně upravit program a kvůli Tour obětovat podstatnou část sezony. Nehledě na to, že by k sobě potřeboval i typologicky odlišné jezdce, než které spíše klasikářský QuickStep na Tour posílá.

„Pokud se chcete opravdu kvalitně připravit na Tour, potřebujete na to měsíce, pokud ne rovnou roky,“ vysvětloval.

To zatím Alaphilippe nemá v plánu. Stále má totiž spoustu dalších cílů. Loni vyhrál klasiky Strade Bianche, Milán-San Remo a Valonský Šíp, pro tento rok si dal za cíl poprvé v kariéře vyzkoušet Flandry.

„Potřebuju nové výzvy,“ plánoval a vyhlížel dubnové klání. „Chci zkusit o čem ten závod je.“

Potom ale Evropu zasáhl koronavirus.

Stejně jako ostatní jezdci i Alaphilippe několik měsíců strávil v nejistotě. Bydlí v Andoře, kde platila přísná opatření, a tak dlouho mohl trénovat jen na trenažeru.

Po srpnovém restartu sezony se představil na Strade Bianche. Vítězství však i kvůli šesti defektům (čtyřikrát píchl a dvakrát měnil celé kolo) neobhájil a skončil čtyřiadvacátý.

Další v programu bylo Milán-San Remo, ale ani tam druhý triumf v řadě nezískal. Ve finiši ho totiž přespurtoval Wout van Aert z Jumbo-Visma.

Úvodním závodům obnoveného ročníku však takovou váhu nepřikládal.

„Trénink směřuju spíš na Tour než na srpnové klasiky,“ plánoval před restartem. „Samozřejmě je vždycky hezké něco vyhrát, ale moc se tím nezatěžuju.“

Teď bude mít očekávání pochopitelně větší.

Letošní ročník francouzské Grand Tour by mu mohl vyhovovat. Oproti minulosti má méně rovinatých etap a více kopců. Alaphilippe navíc prokázal, že pokud na tom bude dobře, může útočit třeba i ve vysokých horách.

„Pojedu agresivně, tak jako vždycky,“ slibuje. „Začínáme od začátku, je tu nová sezona, nová Tour. Na každém závodu mám velké ambice, ale právě Tour mi dává motivaci navíc.“

Hned druhý den peloton čeká obtížný test. Na 186 kilometrech absolvuje dvojici vrcholů, které ční do výšky přes 1500 metrů.

„Je důležité dobře odstartovat a poznat, jak se cítím. Proto bych chtěl hned v neděli zajet dobrý výsledek,“ vyhlíží. „Ale uvidíme, jestli to bude příležitost pro mě, ta etapa má 4000 výškových metrů.“

Loni se do žluté oblékl po třetí etapě. „A z celé Tour pak byl nezapomenutelný a jedinečný zážitek, který jsem si zamiloval,“ rozplývá se.

Bude moci říct to samé i po letošním ročníku?