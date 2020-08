ONLINE: Úvodní horský test. Jede se druhá etapa Tour, kdo půjde do žluté?

Během první etapy nečekalo závodníky nic lehkého. Nervozita, déšť a pády. Těmito třemi slovy by se dal úvodní den cyklistické Grand Tour shrnout.

Že by by si dnes mohli odpočinout?

Kdepak.

V minulých ročnících se začátek Tour nesl spíše v poklidu a příležitost dostávali většinou sprinteři. To ale letos neplatí.

ONLINE: 2. etapa Tour de France Druhou etapu Tour sledujte podrobně

Hned druhý den totiž jezdce čeká další náročná zkouška. Na 186 kilometrech nastoupají 3 750 výškových metrů a budou muset přejet přes dva kopce ohodnocené jako vrchařská prémie první kategorie.

„Sprintera, který v předchozím dni získal žlutý dres, čeká už na prvním kopci složitá situace,“ komentoval trať ředitel závodu Christian Prudhomme. „Horská etapa se dvěma vrcholy vyššími než 1 500 metrů hned druhý den, to je premiéra.“

CiclismoInternacional @CiclismoInter Tour de France 2020 – Stage 2 Preview: https://t.co/1jdfqf876y #TDF2020 By @cyclingmole https://t.co/OsTACbVhoa oblíbit odpovědět

Vrchol toho prvního - Col de la Colmiane (16,3 km; 6,3 %) přijde na řadu po 63,5 kilometrech, Col de Turini (14,9 km; 7,4 %) se nachází na metě 99,5 kilometrů.

Ve druhé polovině etapy se ještě nachází výšlap na Col d´Éze (7,8 km; 6,1 %), poslední kilometry pak vedou z kopce.

Ve žlutém dresu pojede sprinter Alexander Kristoff z UAE Emirates. „Je to skvělý pocit, budu si to užívat,“ říká. Zároveň ale ví: „Bohužel v něm budu jenom jeden den.“

Kdo se do nejcennějšího trikotu oblékne po něm?

„Čeká nás hodně těžká etapa,“ vyhlížel Roman Kreuziger. „Může v ní dojet do cíle únik, nebo bude třeba chtít Jumbo dostat Van Aerta dočasně do žlutého dresu. Tak uvidíme, co se stane.“

Průběh etapy můžete sledovat v online reportáži.