Černý kůň Tour de France. Vyhrát? Proč ne, není to nemožné, říká Buchmann

Během koronavirové pauzy se moc nenudil.

Na rozdíl od ostatních cyklistů mu bezpečnostní opatření přípravu tolik neomezila. V domácích podmínkách Buchmann trénoval jen chvíli, poté už mohl brázdit silnice kolem Bodamského jezera, kde žije.

Najíždění kilometrů si zpestřil i Everestingem. Oblíbenou výzvu, při níž jde o pokoření 8848 výškových metrů, sice zvládl v rekordním čase 7 hodin a 28 minut, kvůli porušení pravidel však zápis nebyl uznán.

„Nikdy jsem ale tenhle pokus neplánoval jako oficiální. Byla to jen taková charitativní akce pro dobrou věc,“ vysvětlil 27letý Němec. Že by si podobnou štreku zopakoval, už neplánuje. „Teď na to není ten pravý čas.“

Sám ví, že jeho cíle jsou teď jiné.

Po loňském čtvrtém místu na Tour de France by letos chtěl zamířit ještě výš. „Můj cíl je se zlepšit. To by znamenalo umístění na pódiu,“ prohlásil na začátku sezony. „No a pokud je můj cíl pódium, vítězství už není tak daleko.“

Ačkoliv navenek působí tichým dojmem, sebevědomím oplývá i teď.

„Vyhrát Tour? Proč ne, myslím, že to není nemožné,“ zopakoval.

Chce to více vrchařů, požádal

Troufalá slova?

Letošní ročník by měl být mimořádně kvalitně obsazený. Útok na obhajobu vyhlásil Egan Bernal, pozadu nechtějí zůstat ani jeho parťáci z Ineosu Geraint Thomas a vypadá to, že i Chris Froome. Z Jumbo-Visma je tu vítěz Vuelty Primož Roglič, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk…

Že však jeho prohlášení nemusejí být sci-fi, dokazují jeho loňské výkony. Během celého francouzského klání si takticky počínal chytře, v horách patřil k nejsilnějším a špatně si nevedl ani v časovce.

Před závodem si vytyčil jasný cíl – dojet mezi deseti nejlepšími. „Budu ale spokojený, když na téhle pozici do Paříže přijedu,“ říkal. Nakonec v celkovém součtu skončil čtvrtý, 25 sekund za třetím Kruijswijkem.

„Čtvrté místo je skvělé, je to sen,“ vyprávěl nadšeně v cíli. „Byly to nejúžasnější tři týdny mé kariéry a je to určitě nejlepší výsledek.“

Zároveň už ale přemýšlel, co udělat pro to, aby ho ještě vylepšil.

„Třeba na konci poslední horské etapy jsme byli jenom ve dvou. Já a Gregor Mühlberger. Ostatní závodníci tam měli více pomocníků, a tak i více taktických možností,“ přemýšlel.

Proto vyslovil přání, aby pro další ročník Bora trochu pozměnila sestavu. „O jednoho nebo o dva víc vrchařů,“ žádal. „Abyste mohli být na čele závodu, potřebujete supersilný tým.“

Jeho požadavek se splnil.

Německého závodníka by v horách měli podporovat Mühlberger, Lennard Kämna, Felix Großschartner a Max Schachmann, který by mohl za Buchmanna případně zaskočit.

Lukas Pöstlberger a Daniel Oss by zase měli táhnout tým při rovinatějších etapách nebo připravovat pozice pro sprinterskou hvězdu Petera Sagana.

„Myslím si, že Ineos a Jumbo-Visma mají nejsilnější týmy a budou určovat vývoj závodu,“ očekává Buchmann. „Ale i my bychom měli být v horách hodně silní. Když budou všichni v dobré kondici, musíme využít každou příležitost, která se naskytne.“

Před Tour jen na Dauphiné

Tím hlavním však bude, v jakém rozpoložení do závodu půjde on.

Buchmann na úvod sezony opanoval jednodenní závod na Mallorce, kde porazil třeba i Alejandra Valverdeho. Na únorových závodech Kolem Emirátů pak ve třetí etapě spadl a do čtvrtého dílu už nenastoupil.

Od té doby kvůli pandemii na možnost poměřit síly s ostatními čeká.

„Ale nemyslím si, že to bude problém,“ tvrdí. „Jsem schopný se pomocí tréninků dostat na dobrou výkonnost. Nepotřebuju závody k tomu, abych se dostal do opravdu dobré kondice.“

I proto bude před Tour raději spíše jen trénovat. Jediným kláním, které před příjezdem do Francie absolvuje, bude Critérium du Dauphiné.

Nyní je na soustředění s týmem v Rakousku v Ötztalských Alpách, mezi Dauphiné a Tour plánuje ještě několik dní přípravy v Livignu.

„Nejlepší výkonnost mám, když se vrátím z dlouhého soustředění. Minulý rok jsem si vždycky udělal pěti- nebo šestitýdenní závodní přestávku a pokaždé jsem pak byl v nejlepší formě,“ líčil. „Takže takový je plán.“

Může se ukázat i jako vítězný?