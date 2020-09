ONLINE: Vyhraje znovu únik? A udrží Yates žlutý dres? Pyreneje ukážou

Sobotní pyrenejské menu napovědělo, kteří z favoritů se budou prát o žlutý dres.



A také ukázalo, kteří ne. Mezi nimi bolavý Thibaut Pinot, odpadající hrdina loňské Tour Julian Alaphilippe, ale také dvojka týmu Jumbo-Visma - Tom Dumoulin.

Nedělní druhá pyrenejská zkouška nabídne vlastně dost podobný profil jako ta sobotní.

Na 153 kilometrech z tradičního dějiště Tour Pau čeká na peloton až do cílového Laruns pět horských prémií.

Ty však nevypadají až tak náročně jako předchozí den.

Hned po startu peloton čeká dvoukilometrový kopec čtvrté kategorie. V polovině etapy pak přijde jedničkový Col de la Hourcere (11 kilometrů, průměr 8,8 procent), následovaný trojkovým Col de Soudet.

Čtyřicet kilometrů před cílem přijde další kopec třetí kategorie Col d´Ichere a 18 kilometrů před cílem bude vrcholit prémie 1. kategorie Col de Marie Blanque.

Nutno říct, že velmi strmá prémie - necelých 8 kilometrů s průměrným sklonem 8,6 procenta. Pak bude cyklistům do cíle zbývat sjezd a osmikilometrová rovina.

Tour de France Today - Stage 9 - Mountain Stage before rest day tomorrow.



- Final climb: Marie-Blanque 18km before Laruns.

- Last 3km are the hardest.



Stage 9 could actually deliver a photocopy of stage 8 with a breakaway from far out contesting the victory.#thoughts pic.twitter.com/LtsStUYGBM