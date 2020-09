Alaphilippe čekal pod pódiem, Yates mířil na hotel. Jak se měnil žlutý dres

Pár minut po dojezdu to v týmu Deceuninck-QuickStep vypadalo na velkou spokojenost. Sprinter Sam Bennett se v bodovacím žebříčku posunul na první místo před Petra Sagana a Alaphilippe, lídr Tour, bez problémů dojel v kontaktu s hlavní skupinou.

Když pak Bennett líčil, jak se cítí, neskrýval nadšení: „Užijeme si to. Mít v držení žlutý i zelený dres je něco speciálního.“

Radost však nevydržela dlouho.

Za všechno mohl bidon s pitím, který Alaphilippe převzal od svého týmu sedmnáct kilometrů před cílem. Pravidla UCI hovoří jasně: Počínaje dvacátým kilometrem před cílem začíná zóna, v níž se už občerstvení doplňovat nesmí.

A tak přišel trest.

La Flamme Rouge @laflammerouge16 Alaphilippe took a bottle with 17km to go. 2 Movistar riders did the same just a few seconds before. #TdF2020 https://t.co/OfFdMIr8ZB oblíbit odpovědět

„Nic s tím neudělám. Pravidla jsou pravidla,“ nevymlouval se Alaphilippe. „Zjevně jsem převzal bidon tam, kde jsem neměl, což znamená penalizaci 20 sekund.“

Tour de France 2020 Speciální příloha iDNES.cz

Když se miláček Francie ve druhé etapě dostal do celkového vedení, fanoušci se ptali: Bude to taková jízda jako loni, kdy dva týdny srdnatě bránil žlutý dres?

Asi nikdo by si netipl, jakým způsobem o něj letos přijde.

„Takhle ho ztratit si nezasloužil,“ mrzelo Patricka Lefevera, šéfa QuickStepu. „O žlutý dres se dá přijít kvůli defektům, technickým problémům nebo prostě tak, že váš soupeř je silnější než vy. Ale ztratit ho takovou hloupostí…“

Sportovní ředitel Tom Steels vysvětlil, že předat bidon na hranici 20. kilometru by bylo nebezpečné. Silnice tam totiž vedla z kopce a závodníci se řítili 70kilometrovou rychlostí. Člen týmu, který měl předávku na starost, proto pokračoval dál po trati, dokud nenarazil na rovinatější úsek.

Tím se však dostal do zakázané zóny.

„Chtěli jsme udržet žlutý dres a pomoct Samovi (Bennettovi) do toho zeleného. Jenže voilà, je to tak, jak to je,“ smutnil Alaphilippe, který se propadl na 16. příčku s šestnáctivteřinovým odstupem na první místo.

JEŠTĚ VE ŽLUTÉ. Julian Alaphilippe během 5. etapy Tour de France.

Podobně překvapený byl i Adam Yates, nový lídr závodu. „Byl jsem v týmovém autobusu. Už jsem měl za sebou sprchu a chystal se odjet na hotel,“ líčil závodník Mitcheltonu-Scott. „Jenže pak za mnou přišel sportovní ředitel týmu a povídá: Asi budeme mít žlutý dres, tak jdi na vyhlášení.“

Cestou potkal Alaphilippa, se kterým prohodil pár slov. „Jen jsem se ptal, co se stalo,“ popisoval Yates.

6. etapa Tour Sledujte podrobně online

Když poté přebíral nejslavnější cyklistický trikot, pochopitelně si to příliš neužíval. „Myslím si, že není nikdo, kdo by se takovýmto způsobem chtěl obléct do žluté,“ vyprávěl.

Nic na tom nezměnilo ani to, že na Tour získal žlutý dres vůbec poprvé. Předtím měl k němu nejblíže před čtyřmi lety, kdy byl průběžné druhý. Nakonec obsadil čtvrté místo a získal bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let.

Tentokrát je pro něj první místo v klasifikaci spíše příjemným bonusem. Poté, co mu v létě přípravu narušila nemoc, se nyní zaměřuje na etapová vítězství a na tom nechce nic měnit.

„Chceme být agresivní, zkusit vyhrávat. Půjdeme do toho jako předtím,“ říká.

Nejlehčí etapa, co jsem jel

Alaphilippova penalizace byla nečekaným závěrem jinak zcela poklidné etapy.

„Byl to ten nejlehčí závodní den, jaký jsem kdy absolvoval,“ líčil pozdější vítěz Wout van Aert z Jumbo-Visma.

Luka Mezgec, týmový parťák Yatese a šestý muž v cíli, souhlasil: „Je to moje první Tour, myslel jsem, že všechny etapy budou na plný plyn a že žádná nebude jednoduchá. Teď ale můžu říct, že realita je jiná.“

Zatímco v předchozích dnech ihned po ostrém startu vyrazilo do úniku několik jezdců, tentokrát se o nástup nikdo nepokoušel.

Přijde nějaký útok po sprinterské prémii? Nepřijde. A co po těch vrchařských? Také ne. Jediným mužem, který na nich vyvíjel aktivitu, byl Benoit Cosnefroy z AG2R, jenž bod po bodu navyšoval svůj náskok v čele soutěže o puntíkatý trikot.

Závodit se začalo až 10 kilometrů před cílem. Na čelo balíku se dostal vláček Ineosu a navýšil tempo. Skupina se natáhla a někteří závodníci ztráceli kontakt.

„Jak byl začátek závodu klidný, tak o to víc byla hektická poslední část,“ popisoval Van Aert. „Foukal poměrně silný vítr, a proto všechny týmy na celkové pořadí chtěly být vpředu.“

S ubývajícími kilometry se na čelní pozice pochopitelně dostávaly i stáje, které chtěly etapové vítězství, a tak vznikla nepřehledná situace.

TAK KDO? Wout Van Aert soupeří s Ceesem Bolem o vítězství v 5. etapě Tour de France.

Tím nejaktivnějším sprinterským týmem byl Sunweb, který pracoval pro Ceese Bola. Pětadvacetiletý Nizozemec je na Tour ve skvělé formě, v první etapě skončil třetí, ve třetí sedmý a v té páté útočil i na vítězství.

„Bylo úžasné sledovat, s jakým sebevědomím si počínal náš tým v posledních pěti kilometrech,“ těšilo Bola. „Myslím, že i já jsem ve sprintu odvedl dobrou práci. Neudělal jsem žádnou chybu, ale tak to prostě v cyklistice chodí, nějaký jiný závodník byl ještě rychlejší.“

Tím byl Van Aert.

Belgičan ještě v úterý táhl svou stáj do prvního horského dojezdu. Odpojil se až 1400 metrů před cílem, kdy jeho práci převzal Sep Kuss. Zatímco tehdy jeho tempu stěží stačili i vrchaři, tentokrát vyzval na souboj sprintery.

„Poslední kilometr byl trochu do kopce. Věděl jsem, že mi to bude sedět,“ vyprávěl. „Vyvezl jsem se za Sunwebem a když jsem viděl, že Bol zaútočil, vystartoval jsem také. Bylo to těsné, ale stačilo to.“

„Jsem rád, že jsem dostal od týmu příležitost jít do toho. Když máte jen jeden pokus a dotáhnete ho do zdárného konce, je to o to sladší. V další etapě už se ale znovu budu soustředit na to, s čím jsme sem přijeli, tedy na žlutý dres,“ dodal.

Z Van Aerta se tak znovu stane motor, který potáhne svůj tým. Jeho služby budou potřeba už dnes. V šesté etapě totiž peloton čeká další horský dojezd.

Tentokrát na Mont Aigoual, který sice se svým sklonem 4 procenta na 8 kilometrech patří k těm lehčím, těsně před ním ale závodníci absolvují o poznání náročnější výšlap na Col des Mourézes (11,7 km; 7,3 %), kde se nachází bonifikační prémie.

Tím, kdo bude hájit žlutý dres, už ale bude někdo jiný. Adam Yates.