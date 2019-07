PŘEHLED: Kdo patří mezi největší favority Tour? Boj o žlutý dres začíná

Kolumbie, Ineos, 22 let

Nikdy nebyl lídrem na klání Grand Tour. V nohách má jen jeden třítýdenní závod v životě. Letos místo startu na Giru kurýroval zlomenou klíční kost. Přesto je Bernal horkým kandidátem na titul z Tour. Ve 22 letech už posbíral tři triumfy z etapových podniků série World Tour. Udivoval přehledem při vítězství Kolem Švýcarska. Je skvělý ve vysokých horách, solidní v časovce i na rovině. A má v zádech nejsilnější tým.

Velká Británie, Mitchelton-Scott, 26 let

Před třemi lety všechny šokoval. Ve 23 letech dokončil Tour na čtvrtém místě, vybojoval i bílý dres pro nejlepšího mladíka. Od té doby se však Adam Yates na kláních Grand Tour spíše trápil. Loni pomohl bratru Simonovi k triumfu na Vueltě, letos si role prohodí a Simon mu bude ve Francii k ruce. Adam má za sebou výborné jaro, byl druhý na Tirrenu-Adriatiku i v Katalánsku a touží vyměnit bílý dres za žlutý.

Velká Británie, Ineos, 33 let

Obhájce titulu a záhada. Zkraje sezony víc hubnul, než útočil. Byl nevýrazný, kvůli počasí přišel o vysokohorský kemp. Rozjel se teprve třetím místem v Romandii, načež všechny ujišťoval: „Jsem na správné cestě.“ Jenže když měl ve Švýcarsku předvést, jak silný v horách skutečně je, upadl, potloukl se a tým jej raději stáhl ze závodu. Teď musí při své čtrnácté Grand Tour kariéry v interní týmové bitvě prokázat, že je alespoň stejně dobrý jako Bernal.

Francie, Groupama-FdJ, 29 let

Třetí v ročníku 2014, ale od té doby už nikdy na Tour v Top 10. Loni zkolaboval v poslední horské etapě ze 3. místa na Giru, Tour pak vynechal, na Vueltě vyhrál dvě etapy. Letos o něm šéf týmu Marc Madiot tvrdí: „Je to nový Thibaut, už ustojí i tlak domácích fanoušků.“ Při přípravném závodě Dauphiné (5. místo) byl v horách silný. Pokud se na Tour vyvaruje svých dříve tradičních temných dnů, může útočit na stupně vítězů. Francie čeká na svého dalšího šampiona 34 let.

Dánsko, Astana, 34 let

Černý kůň závodu. Spolu s Julianem Alaphilippem byli nejúspěšnějšími muži letošního klasikářského jara. V Ardenách dojel třetí, druhý a první. Ani v žádném z etapových závodů, do nichž nastoupil, neskončil hůř než šestý. Kamkoliv přijel, patřil mezi nejsilnější muže pelotonu. Vyhrál i generálku na Tour – Critérium du Dauphiné. Vydrží však celé tři týdny? Na závodech Grand Tour dojel v kariéře nejlépe sedmý.

Nizozemsko, Jumbo Visma, 32 let

Další velká neznámá. Zkušený Nizozemec už dokázal všechny tři Grand Tour dokončit mezi nejlepšími pěti, oblékal i růžový dres na Giru. Letos má na kontě jen 26 závodních dní. Ukázal se na čtyřech etapových závodech, na třech z nich skončil do 6. místa, jen Dauphiné po střevních potížích nedokončil. „Ale jsem ve formě a trasa Tour mi absolutně sedí,“ varuje své rivaly.

Německo, Bora, 26 let

Nenápadný favorit. Podobně jako Fuglsang, i on si drží konstantně vysokou formu od února až po start Tour. Nejhorší umístění Buchmanna v etapových závodech? Sedmé místo v Romandii. Třetí skončil na nedávném Dauphiné a spolu s Peterem Saganem, který bude usilovat o historický sedmý zelený dres za bodovací soutěž, je lídrem Bory. Od časů Andrease Klödena (2006) je i prvním Němcem s velkou šancí na celkové stupně vítězů Tour.

Kolumbie, Movistar, 29 let

V minulých letech jej na Tour srážely alergie i nevyjasněné role lídrů týmu. Ani letos se tomuto problému nevyhne. Z tria Quintana, Landa, Valverde (a především z prvních dvou jmenovaných) se má až v průběhu závodu vyselektovat muž, na koho tým Movistar opravdu pojede. Quintana letos obětoval Tour celou přípravu, dřel doma v kolumbijských horách, ladil formu. Příhodnější profil než ten letošní už si pro sebe snad ani nemůže přát.

Španělsko, Movistar, 29 let

Na Giru zbytečně ztrácel v časovkách a při pádech, zato v kopcích byl společně s vítězem Carapazem ze všech nejsilnější a celkově skončil čtvrtý, těsně pod stupni vítězů. V týmech Astana a Sky se v minulosti často musel obětovat pro své lídry, nyní je sám členem triumvirátu lídrů Movistaru, a pokud po italském dobrodružství dobře zregeneroval, mohl by zastínit i Quintanu. Bude to patrně Landova poslední Grand Tour ve španělské stáji, po sezoně má odejít do Bahrainu Merida.

Itálie, Bahrain Merida, 34 let

„Žralok“ z Messiny stále kouše. Loni jej z Tour vyštval divák, který ho srazil na Alpe d’Huez. Letos dojel Nibali druhý na Giru a po něm nechtěl říci, zda zkusí také na Tour bojovat o celkové pořadí. Podle aktuálních indicií ze zákulisí však nejspíš zkusí. „Budu to brát den po dni. Víc vám řeknu po 6. etapě, až ta se stane indikátorem mé formy,“ odkazuje na první horský dojezd na vogézské Planině krásných dívek.

Zůstali po čarou:

Romain Bardet (Fr./AG2R), Dan Martin (Ir./Emirates), Enric Mas (Šp./Deceuninck Quick-Step), Rigoberto Urán (Kol./Education First), Alejandro Valverde (Šp./Movistar) i mnozí další.