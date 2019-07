S Kreuzigerem i Boassonem Hagenem. Tour ale bude letos bez Cavendishe

Cavendish se v posledních dvou letech trápí.

Za všechno může virus Epstein-Barrové, kvůli kterému dostal i mononukleózu a několikrát za poslední roky úplně ze závodů vypadl.

Letos se pokoušel vrátit to závodů a formy předchozích let.

„Konečně se zase cítím na kole dobře. Nic mě neomezuje a jsem schopný dostat se do vyšších intenzit,“ popisoval v květnu.

Jenže v závodech to populární Manxman nepotvrdil. Letos si ještě v sezoně nepřipsal žádné prvenství. Jen ve třech etapách dojel v nejlepší desítce, nejlépe pak třetí na závodě Kolem Turecka.

Ještě loni rozdával Mark Cavendish úsměvy na startu Tour.

A to je pro vítěze třiceti etap na Tour zoufale málo.

Proto ze sestavy vypadl i přesto, že právě kolem něj se tým v roce 2016 zrodil z tehdejšího MTN - Qhubeka.

Po dlouhých dvanácti letech tak bude mít volný červenec a na rekord Eddyho Merckxe v počtu etapových triumfů (Merckx má 34, Cavendish 30) letos nezaútočí.

„Tým se do poslední chvíle rozhodoval, jestli se to bude točit kolem Cavendishe, nebo kolem někoho jiného. Zvolili strategii aktivního závodění a abychom byli vidět,“ popsal Roman Kreuziger.

„Vybrali jsme skupinu zkušených cyklistů, o které si myslíme, že dokáže nejlépe splnit naše cíle, které jsme si pro Tour letos dali,“ řekl šéf týmu Doug Ryder.

Cavendish mezi ně letos nepatřil.

Edvald Boasson Hagen se raduje z vítězství v první etapě Critéria du Dauphiné.

Jeho místo zaujme rychlý Edvald Boasson Hagen, který se klidně může s Peterem Saganem prát o zelený dres a debut si na Tour odbude italský sprinter Giacomo Nizzolo, král bodovací soutěže z Gira 2016. Součástí týmu je i rychlý Janse van Rensburg.

Do nominace se dostal také Steven Cummings, který se letošní sezonou rovněž protrápil.

„Abych pravdu řekl, jsem příjemně překvapen, že jsem byl do týmu vybrán, nečekal jsem to. Jsem za tu příležitost rád a těším se. Myslím, že je to Tour pro útočné jezdce, kterých v týmu máme dost. Snad předvedeme něco, na co budeme moct být pyšní,“ říká Brit, který před čtyřmi lety vyhrál na Tour pro tým vůbec poprvé v den svátku prezidenta Nelsona Mandely.

Na triumfy v kopcovitých a horských etapách budou podobně jako Cummings cílit i Michael Valgren s Benem Kingem - objevem loňské Vuelty, na které vyhrál dvě etapy.

„Konečně jsem dostal to, na co jsem tak dlouho čekal! Pojedu na Tour,“ radoval se King. „Pro spoustu Američanů existuje jenom Tour, takže je to pro mě velká věc. Konečně budu moct říct - jo, jel jsem ji.“

Jasným domestikem stáje bude Lars Bak a osmým do party je pochopitelně Roman Kreuziger.

„Máme tým, který může chodit do úniků, jsou tam vítězové etap na Grand Tour jako Cumming s Boassonem Hagenem, sprinter Nizzolo, muž do úniků Ben King, skvělý závodník do kopců Michael Valgren, Lars Bak, Janse van Rensburg a já,“ vypočítal český cyklista.

Z celé africké osmičky jediný muž, který se může poprat o nejlepší desítku celkového pořadí a který se po těžkém pádu na Valonském šípu vrátil do závodů 22. místem na klání Kolem Švýcarska.

„Věřím, že teď přijde ten okamžik, kdy se to zlomí. Je na sportovních ředitelích, s jakou strategií do toho tým půjde. Přizpůsobím se tomu, co bude pro tým nejlepší,“ říká před startem. „Přesnější strategii dostaneme až ve čtvrtek, v pátek, já to budu zkoušet den po dni a uvidíme.“

Až úvodní etapy ukážou, s jakou formou třiatřicetiletý Čech na svou devátou Tour přijel.

A jestli opravdu může bojovat o top 10 v celkovém pořadí.