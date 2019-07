Francie slaví. Alaphilippe triumfoval ve třetí etapě a sebral žlutý trikot

dnes 17:22 17:05

Úvodní dva dny strávil peloton během 106. ročníku Tour v belgickém Bruselu. Až třetí den se dostal do Francie. A ta mohla hned začít slavit. Postaral se o to domácí miláček Julian Alaphilippe. Muž, který letos vítězí, kamkoliv přijede, zaútočil už šestnáct kilometrů před cílem a hlavní balík už ho neviděl. Alaphilippe se zároveň dostal do čela celé Tour.