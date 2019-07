Jumbo ovládlo i týmovou časovku. Ve žlutém trikotu zůstává Teunissen

Přišli, viděli, zvítězili…

…tedy skoro.

Tak nějak by se dala popsat neděle na Tour v podání stáje Ineos, nebýt nizozemské letky Jumbo Visma.

Před úvodní týmovou časovkou se o Ineosu mluvilo jako o možná nejsilnější stáji pro tuto disciplínu.

Vždyť do Francie přivezli na papíře ultrasilný tým.

Kromě fenomenálního časovkáře Gerainta Thomase jel také bronzový z mistrovství světa Jonathan Castroviejo, polský šampion Michal Kwiatkowski, silní Dylan van Baarle, Wout Poels, Gianni Moscon, skvělý rovinář Luke Rowe a také velmi slušný časovkář Egan Bernal.

Ineos během týmové časovky.

Že britská stáj vyrážela do časovky jako první a neznala průběžné mezičasy svých konkurentů?



To jí dlouho nevadilo.

Na silnici nechala osmička vše. Usadila se do horkých křesel pro vedoucí muže etapy a čekala, jestli jejich čas některá ze stájí ohrozí.

Čekala celé odpoledne a dlouho se zdálo, že ne. Odpadala jedna silná letka za druhou. Nestačila Kaťuša, Sunweb, EF, Bora.

A tak už na trati zbývali jen dva konkurenti.

Belgický Quick-Step jel úžasně, na každém mezičasu byl na tom podobně jako Ineos. A i v cíli to bylo těsné. Pouhých 82 setin rozhodlo o tom, že byla britská stáj rychlejší.

Její cyklisté si v tu chvíli v cíli hlasitě oddechli, smáli se.

Jenže jen chvíli.

Na první mezičas v tu chvíli přilétla letka Jumbo-Visma. Byla o 10 sekund rychlejší i přesto, že už po 10 kilometrech ztratila Dylana Groenewegena.

Na druhém mezičasu mělo Jumbo k dobru dokonce 16 sekund a v cíli? Nakonec 20 vteřin!

Nizozemská stáj předvedla v Bruselu dominantní výkon. Byli to Wout van Aert, Tony Martin, George Bennett, Steven Kruijswijk a Mike Teunissen, kteří cílem projeli pospolu a korunovali tak snový víkend v Bruselu.

Právě tahle pětice je tak momentálně v čele průběžné klasifikace celé Tour.

Radost Mike Teunissena. Žlutý trikot udržel i po druhé etapě.

„Na prvním mezičasu jsme slyšeli, že jsme nejrychlejší, což nás dost povzbudilo. Byli jsme ve skvělé náladě, letěli jsme, je to neuvěřitelné. Není to tak, že bych si teď zvykal na triumfy na Tour, ale vyhrát dvě etapy ze dvou, to je nádhera,“ rozplýval se v cíli žlutý muž Teunissen.

Na druhém místě skončil Ineos, třetí Quick-Step. I jejich cyklisté budou s vyzněním této týmové časovky spokojeni.

Stejně jako čtvrtá Kaťuša s Ilnurem Zakarinem, nebo šestí EF Education s Rigobertem Uránem. Velmi povedenou časovku zajeli i Francouzi z FDJ. Tým kolem Thibauta Pinota ztratil na Ineos jen 12 sekund.

O něco víc pak Vincenzo Nibali s Bahrainem, Astana s Jakobem Fuglsangem a Adam Yates s Mitcheltonem Scott.

Roman Kreuziger (vlevo) přiváží do cíle týmové časovky tým Dimension Data.

Solidní týmovou časovku má za sebou Dimension Data, kde velkou porci práce odváděl český cyklista Roman Kreuziger.

Často byl vidět v čele, jak udává tempo skupiny, na prvním místě poté projel i cílem u Atomia. Se ztrátou 54 vteřin a na 14. místě.

Smutní budou naopak Fabio Aru nebo trio Movistaru, kteří ztratili přes minutu, stejně jako Richie Porte s Trekem a Romain Bardet s AG2R, který dojel z favoritů na celkové pořadí vůbec nejhůř. Na Jumbo ztratili minutu a 18 vteřin.

Dlouhé čekání, a pak potlesk pro vítěze

Už před startem Tour bylo jasné, že právě druhá etapa poprvé zamíchá pořadím velkých favoritů.

Na závodníky čekalo celkem 28 kilometrů od Královského paláce v Bruselu až ke slavnému Atomiu. Technicky nešlo o nijak složitou časovku, většina trasy vedla po rovných a širokých silnicích, kde bylo možné prodat sílu týmu.

Přesně v 14.30 odstartoval do časovky první tým. A byl to tým největších favoritů na celkové prvenství.

Geraint Thomas projíždí cílem týmové časovky jako první z týmu Ineos.

Pořadí totiž určila sobotní první etapa, ve které tři nejlepší Ineosu projeli po pádu cílem na 80., 81. a 111. místě, což byl ze všech stájí nejhorší výsledek.

V týmové klasifikaci tak byl Ineos po úvodním dnu poslední a tím pádem startoval do časovky jako úplně první – bez znalosti času svých soupeřů.

„I tak ale uděláme, co bude v našich silách, abychom etapu vyhráli. Bude to určitě jeden z velkých dní na této Tour,“ tvrdil před startem obhájce prvenství Geraint Thomas.

A jeho tým Ineos jel perfektně. Bylo jasné, že čas britské stáje bude v neděli měřítkem všech věcí.

Cílem jako první proletěli v čase 29:18 minuty, trasu zvládli průměrnou rychlostí přes 56,5 kilometrů za hodinu.

Sedli si do horkého křesla pro vedoucí závodníky etapy a čekali, za jejich čas někdo ohrozí.

Skvěle jeli Francouzi z Groupama – FDJ, kteří po celou dobu ztráceli kolem desíti vteřin, v cíli nakonec 11. Ještě o vteřinu rychlejší byla polská CCC. Naopak více ztrácely Astana, AG2R i Movistar.

Dlouho pak hrozila Kaťuša, která měla o 4 vteřiny rychlejší úvodní mezičas, o dvě sekundy pak druhý, ale v závěru ztratila. Cílem projela o šest vteřin pomaleji než Ineos. Stejný čas poté zajela i letka Sunwebu.

To už zbývalo pouze osm týmů.

A ani z nich se dlouho nikdo nepřiblížil. Až Quick-Step proťal cíl o 82 setin rychleji. Radost Ineosu ale byla předčasná.

Jumbo-Visma poté předvedlo famózní výkon, kterému i závodníci Ineosu – celý den čekající na to, jestli vyhrají, zatleskali.