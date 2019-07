Vítr trhal peloton. Favorité v desáté etapě ztráceli, triumfoval Van Aert

Měla to být klidná etapa s napínavým závěrem.

Etapa, o jejímž vítězi rozhodne hromadný spurt v Albi.

Jenže už 65 kilometrů před cílem přišlo první varování, kdy se na čele pelotonu objevil tým Ineos a na větru se ho pokusil rozdělit.

Nepovedlo se.

Druhý pokus o třicet kilometrů později už úspěšný byl. Byly to týmy EF Education, Quick-Step a Ineos, které znovu využívaly síly bočního větru.

Hlavní balík se okamžitě rozdělil na tři skupiny.

JEDEME! Tým Ineos v čele s Eganem Bernalem trhá peloton v desáté etapě Tour.

V té poslední zůstal čtvrtý muž průběžné klasifikace George Bennett. V té druhé další favorité jako Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Richie Porte nebo Giulio Ciccone.

Rozestup mezi všemi třemi skupinami byl okolo půlminuty.

Jenže pak se začal zvětšovat.

Na 45 vteřin, na minutu…

Pinot s Fuglsangem, Portem i Uranem dělali, co mohli, aby manko nenarůstalo, jenže to se nedařilo. Z této skupiny odpadl Mikel Landa s Giuliem Cicconem. Bennett ztrácel minutu za minutou.

Bylo jasné, že jde o velkou část favoritů o velkou pohromu.

Dva kilometry před cílem se dopředu první skupiny dostal Sunweb, který toužil po etapovém triumfu Michaela Matthewse.

Spurt mu rozjel perfektně, jenže Matthews toho znovu nedokázal využít. Dostali se přes něj Wout van Aert, Elia Viviani a Caleb Ewan, kteří svedli souboj o etapové prvenství.

A po extrémně dlouhém spurtu byl nejrychlejší trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert. Když projel cílem, Viviani jen nechápavě vrtěl hlavou.

ŠAMPION. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Wout van Aert ovládl desátou etapu Tour. Vpravo druhý Elia Viviani jen nechápavě kouká.

„Pardon, stále tomu nemůžu uvěřit,“ omlouval se, když mu došla slova při cílovém rozhovoru.

Při první účasti na Tour se okamžitě raduje z prvního vítězství v etapě. Úžasný vstup na nejblyštivější závod roku.

Ve vedoucí skupině se spolu s Julianem Alaphilippem, který udržel žlutý trikot, udrželi i Geraint Thomas, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Enric Mas, Romain Bardet, Nairo Quintana, Emanuel Buchmann, Adam Yates, Dan Martin nebo Roman Kreuziger.

Český cyklista tak poskočil na průběžně už osmnáctou příčku.

Hlavně proto, že až s minutou a 40 sekundami ztráty dorazili do cíle Pinot, Uran, Porte nebo Fuglsang.

Dvě minuty a 9 vteřin ztratili Landa, Ciccone a Fabio Aru. Ještě více minut ztratili Vincenzo Nibali i průběžně čtvrtý George Bennett.

Desátá etapa pořadím Tour pořádně zatřásla. Nyní, po deseti dnech plných stresu, přijde v Albi první volný den.

Jak se vše odehrálo

Směr Pyreneje. Místo očekáváného přejedu do Alp závod v pondělí zamířil napříč Francií k Pyrenejím v další kopcovité etapě do Albi.

Druhá nejdelší. S 217,5 kilometry šlo o druhou nejdelší etapu této Tour. Na trase čekala čtyři hodnocená stoupání – jedno čtvrté kategorie, tři třetí kategorie. Mělo jít o den, kdy o vítězi dne rozhodne hromadný dojezd.

Matthews se Saganem v úniku? Krátce před půl jednou 171 závodníků vyrazilo vstříc Albi. Po startu se do úniku pokoušel dostat i Michael Matthews, druhý muž soutěže o zelený dres. Za něj se ale okamžitě zavěsil Peter Sagan a tohle duo nikam peloton nepustil.

Únik v desáté etapě Tour.

Šestice v čele. Co Saganovi s Matthewsem nevyšlo, to dokázali Tony Gallopin, Michael Schär, Natnael Berhane, Anthony Turgis, Mads Würtz Schmidt a Christian Odd Eiking. Tahle šestka se odpojila od pelotonu a únik dne byl vytvořen.

Nikam daleko. Zatímco Berhane sbíral body do vrchařské soutěže, náskok skupiny rostl až ke třem minutám. Získat větší náskok šestici hlavně Kasper Asgreen, Tony Martin a Maxime Monfort, kteří v pelotonu udávali tempo, nedovolili.

Sagan kontroluje situaci. Osmaosmdesát kilometrů před cílem přišla na řadu bonifikační prémie. Pro první místo si tady dojel Eiking z úniku. Pro to sedmé pak v pelotonu Sonny Colbrelli před Peterem Saganem. Další sprinteři se šetřili na závěr.

Pozor, vítr! Pětašedesát kilometrů před cílem se na čele pelotonu objevil Ineos, který začal jet ostré tempo. Za ním byla naskládána Bora a další týmu. Do pelotonu totiž foukal boční vítr, na chvíli se dokonce nadělil a ztrácel Tim Wellens. Pak se ale přestalo jet a všechno se uklidnilo. Náskok čelní šestice se z minuty zvýšil na dvě.

Pozor, vítr 2! O třicet kilometrů později pekelné tempo na čele pelotonu rozjeli cyklisté EF Education a Quick-Stepu. Peloton se okamžitě rozdělil na několik skupin. V té druhé zůstali Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Richie Porte nebo Giulio Ciccone. Až ve třetí zůstal George Bennett.

Stíhačka až do cíle. Od té doby to byla týmová časovka až do cíle. Zatímco Bennett ztrácel minuty, Uran, Fuglsang, Pinot i Porte bojovali. Přesto cílem projeli o 1.40 minuty později než nakonec vítězný Wout van Aert.