Evenepoel vsadil na jednu kartu, ale smál se Pogačar: A teď dojet v bezpečí

Před jejím startem pětadvacetiletý fenomén prohlásil, že si ji chce hlavně užít. Že v ideálním případě nechá spolu se svým týmem UAE Emirates odjet únik a pak si už bude jen vychutnávat známé výhledy a silnice, jelikož v okolí Nice často trénuje.

Chvíli se možná zdálo, že se jeho přání splní, a po tvrdém boji o únik se na čele usadila skupinka, která nikoho z předních závodníků v celkové klasifikaci neohrožovala.

Jenže pak se v popředí pelotonu usadil Belgičan Remco Evenepoel s kolegy z Quick-Stepu včetně Jana Hirta, začali uprchlíky stahovat a Pogačar už tušil: Kdepak, zas tak klidný den to nebude.

„Nebylo to úplně podle plánu,“ líčil Slovinec. „Nečekal jsem, že se pojede takhle už od prvního kopce. Ale celý náš tým pracoval dobře, hlídali jsme si situaci, snažili pod poslední výšlap dojet v co nejvíce lidech a čekali, co se bude dít.“

Dělo se toho skutečně dost. Evenepoelův tým pokračoval v tvrdém tempu až pod cílové stoupání Col de la Couillole a belgický lídr za to pak sedm kilometrů pod vrcholem poprvé vzal.

Remco Evenepoel ve dvacáté etapě Tour.

„Snažili jsme se dostat Jonase Vingegaarda pod tlak a zjistit, jestli opět nebude mít slabší nohy tak jako v devatenácté etapě,“ vysvětloval Belgičan.

Jeho úkol byl jasný. Ze třetího místa ztrácel na druhého Dána 1:58 minuty. Doufal, že když se mu ho nepodařilo odpárat v pátek, tentokrát uspěje a v neděli se v závěrečné časovce dostane před něj.

Nepovedlo se.

„Vsadili jsme na jednu kartu,“ kývl Evenepoel. „Útočil jsem dvakrát, ale kluci přede mnou jsou bývalí vítězové Tour s mnohem více zkušenostmi. I jejich výkonnost je zatím mnohem větší než moje. Takže jsme prohráli. Ale nelituju. Jsem rád, že jsme i v takovéto fázi závodu byli schopni útočit.“

Vingegaard nástupy Evenepoela hladce pokryl. Co pokryl, po druhém pokusu sám přešel do útoku a odpáral ho.

„Řekl jsem si, že do toho půjdu,“ vykládala jednička Vismy. „Cítil jsem se mnohem lépe než v pátek. Tehdy jsem si vybral jeden z nejhorších dnů na kole, ve finiši jsem byl úplně prázdný. Ale tentokrát jsem měl sil dost a chtěl jsem na Evenepoela najet nějaké sekundy.“

Pogačar dění sledoval zpovzdálí. Zkušeně si hlídal bojující dvojici a s přehledem pokrýval toho, kdo zrovna útočil.

JEŠTĚ JSTE TU? Remco Evenepoel se otáčí na Jonase Vingegaarda, jehož druhé místo v celkovém pořadí Tour by rád obsadil. Tadej Pogačar ve žlutém celou situaci kontroluje zezadu.

Takto se vyvezl i za Dánem. Nechal ho udávat tempo a ve dvojici se dotáhli k posledním přeživším z denního úniku Španělu Enricu Masovi z Movistaru i Ekvádorci Richardu Carapazovi z EF.

„Jonas si prožil několik náročnějších dnů, ale teď ukázal, jaký je bojovník,“ smekl Pogačar. „Jel vážně skvěle, dal do toho všechno.“

Když se dostali i před Carapaze na samotné čelo závodu, Vingegaard přiznal, že zadoufal, že mu Pogačar etapový triumf nechá.

Ale kdepak, takový Slovinec není. Pocity vítězství miluje, příležitost k dalšímu vavřínu si nenechá ujít.

Sto padesát metrů před páskou proto drtivě zabral, unavený Vingegaard ani nereagoval.

A Pogačar si jel už pro páté prvenství!

„Taktika Quick-Stepu mi ho dost přihrála,“ měl jasno. „Ale jsem samozřejmě moc šťastný. Prožíváme perfektní Tour. Kdyby mi tohle někdo řekl před startem, tak bych mu ani nevěřil. Byl bych rád i za jednu etapu a žlutý dres.“

Vingegaard měl pro něj pochopení: „Vůbec mu nevyčítám, že útočil, asi bych udělal to samé. Už jsem byl na limitu, věděl jsem, že když zasprintuje, nemám šanci. Ale i já jsem spokojený, mým hlavním cílem bylo získat čas na Remca, ne vyhrát etapu, což se nám podařilo. Skoro tři minuty v celkové klasifikaci jsou už dost, byť samozřejmě Remco je mistr světa v časovce.“

SUVERÉN. Tadej Pogačar potvrdil celkové vítězství ve 111. ročníku Tour de France pátým etapovým triumfem.

Právě skoro 34kilometrovou jízdou proti chronometru z Monaka do Nice, v jejíž první polovině čeká i osmikilometrové stoupání s průměrem 5,6 procent, se v neděli Tour uzavře.

V hlavní roli dost možná opět bude hvězdná trojice. „Chtěl bych v ní přidat druhé vítězství,“ burcuje Evenepoel.

„Hlavní bude dojet do cíle v pořádku, trasa je docela nebezpečná,“ plánuje Pogačar. „Ale pokud budu mít opravdu dobré nohy, proč se nepokusit o šesté vítězství?“

Jak ukázal i poslední horský test, dobré nohy pořád má.