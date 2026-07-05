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Tour ONLINE: Na čele jede pouze tříčlenný únik. Dojde v Barceloně k další bitvě lídrů?

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Sledujeme online   13:40aktualizováno  14:34
Pohled na peloton v Tarragoně během druhé etapy cyklistické Tour de France.

Pohled na peloton v Tarragoně během druhé etapy cyklistické Tour de France. | foto: Reuters

Ředitel závodu Christian Prudhomme dává závodníkům pokyn ke startu druhé etapy...
Slovinský cyklista Tadej Pogačar se osvěžuje ve vyhřáté Tarragoně, krátce po...
Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma) na startu druhé etapy Tour de France
Tadej Pogačar (vlevo) v diskuzi s Jonasem Vingegaardem před startem druhé etapy...
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Z Barcelony vyjeli do Tarragony, aby se zpět vrátili na kolech. Peloton cyklistické Tour de France se v neděli znovu vydává do katalánské metropole. Po týmové časovce tentokrát už v klasické etapě se zvlněným terénem. A s další jasnou šancí k zisku cenných sekund do boje o žlutý dres. Druhé pokračování slavného závodu můžete sledovat od 13.45 v podrobné online reportáži.

V sobotu končil souboj jednotlivých stájí na kopci Montjüic v Barceloně. A totéž platí i o den později, kdy cílová linie opět leží v blízkosti tamního Olympijského stadionu.

ONLINE: Tour de France 2026, 2. etapa

Kopcovitou etapu z Tarragony do Barcelony sledujeme podrobně.

„Montjüic patří k místům, která si v cyklistickém světě nemůžete nechat ujít,“ praví ředitel závodu Christian Prudhomme. „Právě tady bývá závěr tradičního závodu Okolo Katalánska, tady se ti nejvýbušnější jezdci cítí jako doma.“

A nejinak by tomu mělo být nyní v průběhu Grand Départu 113. ročníku Tour. Na závodníky po cestě z Tarragony, kam kompletní cyklistický ansámbl přejížděl z Barcelony, totiž čekají čtyři hodnocená stoupání až v druhé polovině trati.

Trasa 2. etapy Tour de France

Ta měří 168,5 kilometru a figuruje na ní řada dalších nehodnocených kopečků. Celkově jezdci nastoupají přes 2 500 výškových metrů. Zdánlivě se začíná zvolna, jenže nelze čekat nic jiného než zuřivý boj o únik.

PŘEHLEDNĚ: Průvodce všemi týmy Tour. Kdo je vede? A koho se vyplatí sledovat?

Nejde jen o snahu pokusit se vyhrát etapu překvapivým útokem, spíš o to, že v sázce jsou zelený a hlavně puntíkatý dres. Počítá se tak s vysokým rychlostním průměrem.

Rovinatá cesta podél Costa Daurada (Zlaté pobřeží) se zlomí před sprinterskou prémií ve Viladecans, kdy se prudce odbočí směrem do vnitrozemí na obec Begues. V této oblasti už přichází na řadu stoupání druhé kategorie, jeho vítěz se výrazně přiblíží zmíněnému trikotu pro krále hor. K vrcholu vede šestikilometrová cesta s průměrným sklonem 6,5 %.

Trasa 2. etapy Tour de France

Následuje další obrat na východ a ještě jeden jih, už do jádra barcelonské provincie. Tady si závodníci Montjüic dají ne jednou, ani dvakrát, ale hned ve třech těžkých okruzích.

Nejvyšší bod v rámci Židovské hory, jak se ve staré katalánštině oblast jmenuje, se nachází u tamního hradu, který býval vojenskou pevností. Nejprve se jede sem, pak klesá a za chvíli opět stoupá k olympijskému areálu. A takto v rámci táhlých 12kilometrových koleček natřikrát.

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Pro přiblížení obtížnosti, náročnější ze stoupání měří 1,5 kilometru, sklon činí 9,3 % s maximy okolo 13 procent. K jednomu z dějišť her z roku 1992 zase vede 700 metrů po sedmiprocentní rampě.

Krátké, avšak prudké výjezdy vybízejí k reakci právě závodníky s perfektním „vsazením“, kteří dovedou vyvinout vysoké zrychlení a zároveň jej udržet.

Takový formát by měl přesně sedět jezdcům typu Mathieuho van der Poela (Alpecin) či Maxima Van Gilse (Bora). Obecně se ale očekává, že se k nim připojí hlavní kandidáti v boji o celkové pořadí.

Mapa 113. ročníku Tour de France

To vede Jonas Vingegaard (Visma), který má radši táhlá stoupání v konstantním tempu. Největším favoritem dne by mohl být aktuálně třetí Tadej Pogačar z UAE, jenž exceluje i na jednorázových klasikách a zrychlení má výtečné.

Vepředu lze dále počítat třeba s Remkem Evenepoelem (Bora), domácím mladíčkem Paulem Seixasem (Decathlon), Juanem Ayusem (Trek), Romainem Grégoirem (FDJ), Tomem Pidcockem (Pinarello), Madsem Pedersenem a možná i s jeho českým kolegou z Treku Mathiasem Vackem. Balík, který přijede, bude ale zřejmě ještě daleko početnější.

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