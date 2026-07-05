Tour ONLINE: Na čele jede pouze tříčlenný únik. Dojde v Barceloně k další bitvě lídrů?

V sobotu končil souboj jednotlivých stájí na kopci Montjüic v Barceloně. A totéž platí i o den později, kdy cílová linie opět leží v blízkosti tamního Olympijského stadionu.
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Kopcovitou etapu z Tarragony do Barcelony sledujeme podrobně.
„Montjüic patří k místům, která si v cyklistickém světě nemůžete nechat ujít,“ praví ředitel závodu Christian Prudhomme. „Právě tady bývá závěr tradičního závodu Okolo Katalánska, tady se ti nejvýbušnější jezdci cítí jako doma.“
A nejinak by tomu mělo být nyní v průběhu Grand Départu 113. ročníku Tour. Na závodníky po cestě z Tarragony, kam kompletní cyklistický ansámbl přejížděl z Barcelony, totiž čekají čtyři hodnocená stoupání až v druhé polovině trati.
Ta měří 168,5 kilometru a figuruje na ní řada dalších nehodnocených kopečků. Celkově jezdci nastoupají přes 2 500 výškových metrů. Zdánlivě se začíná zvolna, jenže nelze čekat nic jiného než zuřivý boj o únik.
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Nejde jen o snahu pokusit se vyhrát etapu překvapivým útokem, spíš o to, že v sázce jsou zelený a hlavně puntíkatý dres. Počítá se tak s vysokým rychlostním průměrem.
Rovinatá cesta podél Costa Daurada (Zlaté pobřeží) se zlomí před sprinterskou prémií ve Viladecans, kdy se prudce odbočí směrem do vnitrozemí na obec Begues. V této oblasti už přichází na řadu stoupání druhé kategorie, jeho vítěz se výrazně přiblíží zmíněnému trikotu pro krále hor. K vrcholu vede šestikilometrová cesta s průměrným sklonem 6,5 %.
Následuje další obrat na východ a ještě jeden jih, už do jádra barcelonské provincie. Tady si závodníci Montjüic dají ne jednou, ani dvakrát, ale hned ve třech těžkých okruzích.
Nejvyšší bod v rámci Židovské hory, jak se ve staré katalánštině oblast jmenuje, se nachází u tamního hradu, který býval vojenskou pevností. Nejprve se jede sem, pak klesá a za chvíli opět stoupá k olympijskému areálu. A takto v rámci táhlých 12kilometrových koleček natřikrát.
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Pro přiblížení obtížnosti, náročnější ze stoupání měří 1,5 kilometru, sklon činí 9,3 % s maximy okolo 13 procent. K jednomu z dějišť her z roku 1992 zase vede 700 metrů po sedmiprocentní rampě.
Krátké, avšak prudké výjezdy vybízejí k reakci právě závodníky s perfektním „vsazením“, kteří dovedou vyvinout vysoké zrychlení a zároveň jej udržet.
Takový formát by měl přesně sedět jezdcům typu Mathieuho van der Poela (Alpecin) či Maxima Van Gilse (Bora). Obecně se ale očekává, že se k nim připojí hlavní kandidáti v boji o celkové pořadí.
To vede Jonas Vingegaard (Visma), který má radši táhlá stoupání v konstantním tempu. Největším favoritem dne by mohl být aktuálně třetí Tadej Pogačar z UAE, jenž exceluje i na jednorázových klasikách a zrychlení má výtečné.
Vepředu lze dále počítat třeba s Remkem Evenepoelem (Bora), domácím mladíčkem Paulem Seixasem (Decathlon), Juanem Ayusem (Trek), Romainem Grégoirem (FDJ), Tomem Pidcockem (Pinarello), Madsem Pedersenem a možná i s jeho českým kolegou z Treku Mathiasem Vackem. Balík, který přijede, bude ale zřejmě ještě daleko početnější.