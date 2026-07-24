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Tour ONLINE: Na Alpe d’Huez! Cyklisty čeká horský „sprint“, jak zamíchá s pořadím?

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Sledujeme online   14:00

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Tadej Pogačar schovaný v pelotonu projíždí krajinou 18. etapy. | foto: Reuters

Velký závěr se blíží, cyklistická Tour de France se v 19. etapě míří na jeden z nejikoničtějších kopců. Alpe d’Huez s pověstnými 21 serpentinami prověří peloton v rychlé horské etapě o délce pouhých 128 kilometrů. Zato se zhruba 3 500 nastoupanými metry. Jak další alpský test zamíchá s celkovým pořadím? Páteční klání můžete sledovat od 14.15 hodin v podrobné online reportáži.

„Pro ambiciózní jezdce to je pořádná výzva,“ ví ředitel závodu Christian Prudhomme. Ten upozorňuje, že závodníci během dvou dnů poprvé poznají stoupání z obou stran.

Tu slavnou si „vychutnají“ jako první, v pátek. „Mimořádně dynamická trasa, která může některé závodníky svádět k útoku hned na druhém stoupání Col du Noyer.“

ONLINE: Tour de France 2026, 19. etapa

Horskou výzvu z Gap až na ikonický Alpe D’Huez sledujeme podrobně.

Organizátoři si totiž nyní přichystali nejkratší etapu ročníku (vyjma časovek), s oficiálním startem ve městě Gap až po druhé hodině odpoledne.

A hned z něj se stoupá na Col Bayard s průměrným sedmiprocentním sklonem. Ještě o procento a půl náročnější je v průměru zmíněné Col du Noyer, sedmikilometrový výšlap v závěru zesiluje až k deseti procentům. Po přejetí vrcholu bude cyklistům zbývat sto kilometrů, proto se právě tady nabízí zajímavý bod k útoku. Proto se čeká kvapík.

Profil 19. etapy Tour de France

Po hodně bolestivém úvodu se pak etapa na chvíli zklidní, i když závod se vzhledem k rychle se blížícímu cíli nejspíš pojede také tady naplno.

Mads Pedersen (Trek) se možná s týmem opět pokusí vydržet, aby shrábl body na sprinterské prémii v obci Le Périer, kde mu etapa před závěrečnou třetinou „skončí“. Jeho náskok v bodovací soutěži aktuálně činí 32 bodů před druhým Jasperem Philipsenem (Alpecin).

Při pokračujícím průjezdem údolím směrem na sever posléze hlavní pozornost přejde opět k vrchařům, kde se o puntíkatý dres přetahují Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) a Richard Carapaz (EF). První zmiňovaný vede o šest bodů (69:63). V pátek jich je v sázce pro jednoho závodníka až čtyřicet.

Trasa 19. etapy Tour de France

Je ale potřeba dodat, že vedoucí pozice nepatří ani jednomu ze zmíněného dua, nýbrž lídrovi celé Tour Tadeji Pogačarovi (UAE) se 70 body. A i kdyby zůstal s prázdnou na prvních dvou kopcích i následujícím Col d’Ornon, coby největšímu favoritovi ve finiši by mu měl stačit právě triumf na cílovém stoupání.

Na Starou dámu se po čtyřech letech, kdy tu slavil Tom Pidcock (Pinarello), totiž vrací opravdová lahůdka. Alespoň z diváckého pohledu. Alpe d’Huez!

Po překonání řeky Romanche, kruhového objezdu a dvou horských vodních toků začne těžký čtrnáctikilometrový výšlap s ostrými zatáčkami, průměrným sklonem osmi procent a maximy okolo 13 až 14 %.

Profil stoupání Alpe d'Huez

Dotáhne zde někdo překvapivý útok? Nebo si nejvyšší příčky rozdělí favorité v celkovém pořadí? Proti Pogačarovi hraje statistika, že z dosavadních 31 cílových stoupání na tento kopec jen pětkrát uspěli celkoví vítězové závodu.

O dílčí úspěch se opět pokusí Remco Evenepoel (Bora), který je druhý a ztrácí celkově 4:32 minuty. Následuje Pogačarův parťák Isaac del Toro (+6:51) a za ním domácí miláček Paul Seixas (Decathlon) s dvacetisekundovým odstupem. Pátý Juan Ayuso (Trek) už na lídra ztrácí přes devět minut.

Zamává přesto páteční horský „sprint“ nějak i s nejdůležitější klasifikací?

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