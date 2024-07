Evenepoel pokukuje výš, Pogačar si jen „protáhl nohy“. Spojí se riskující duo?

„Fakt ani já netuším, proč jsem teď něco zkoušel,“ uchechtl se vedoucí muž závodu v cíli.

Aktivitou poněkud zastínil nadšeného Richarda Carapaze. Jezdec týmu EF-Education se rozplýval nad prvním ekvádorským triumfem na největší cyklistické akci, kterým zároveň doplnil osobní sbírku výher ze všech tří Grand Tours.

„Budu si to pamatovat navždy, znamená to pro mě všechno. Lidé v celé Latinské Americe, co nás sledují, jsou teď snad nadšení. Jsem hrdý, že tu mohu být,“ zářil Carapaz. „Tour je největší závod na světě, jsou tu ti nejlepší, každý tým dává dohromady svou nejkvalitnější verzi.“

Jeho slova jen podpořilo čekání režie. Rozhovor s vítězem musel zkrátka ustoupit boji těch nejlepších.

Nejsledovanější klání po útoku lídra v předposledním stoupání na Col du Noyer vrcholilo dalším nástupem. Tentokrát celkově třetího Remca Evenepoela z Quick-Stepu.

„Do vysílačky mi hlásili, že pokud se kluci na úpatí závěrečného kopce zastaví, mám za to okamžitě vzít. Udělal jsem to a Jan Hirt mě tam pak vyvezl až na poslední kilometr,“ chválil Evenepoel českého kolegu.

Belgický cyklista Remco Evenepoel z Quick-Stepu dojíždí po závěrečném útoku do cíle sedmnácté etapy Tour de France.

Ten po křiku belgického lídra zpomalil a s místy vyceněnými zuby na dálku zápolil s pomocníky největších soupeřů, kteří stejně jako on jeli v početném úniku.

Pogačar měl k ruce Sivakova, Jonase Vingegaarda (Visma) se ujal dokonce tandem van Aert, Benoot, který navázal na Laportovu stíhačku ve sjezdu po úderu žlutého muže.

„Musím jim poděkovat, protože mi moc pomohli,“ povídal unavený Dán, jehož domestici patrně zamezili výraznější ztrátě.

Oba protivníci to moc dobře tušili.

„Cítil jsem, že Jonas byl trochu na limitu, možná jsem měl být agresivnější,“ vyčítal si Evenepoel, který se na Noyer vtěsnal mezi hegemony posledních čtyř ročníků slavného závodu. A s Pogačarem se držel lépe. „Ale je to pro mě všechno nové. Nepůjdu do toho přece naplno ve čtyřkilometrovém finiši do kopce.“

Útok Tadeje Pogačara v 17. etapě Tour de France, který nejlépe zachytil Remco Evenepoel:

„Remcovi to jelo,“ uznal i slovinský cyklista. „Pustil se do skvělého útoku, jenže Visma předvedla fantastickou týmovou práci. Kdyby tam Jonas neměl domestiky, asi by ten boj vypadal jinak a s Remcem jsme na něj mohli vyvinout větší tlak.“

Poslední věta vybízí k myšlence, zdali oba útoční závodníci, kteří spolu tak rádi klábosí při pozávodním vyjíždění na časovkářském speciálu, nevytvoří v Alpách úderné duo.

Přece jen prvního nejvíce ohrožuje právě Vingegaard, Evenepoel ztrácí už pět minut. A přitom by ještě mohl zatlačit na obhájce posledních dvou titulů.

Ač se stále drží původního plánu vůbec obsadit pódium, na vlastní pronásledovatele získal i v případě možného výbuchu další více jak dvě minuty. Před čtvrtým Almeidou už svírá obrovskou, téměř osmiminutovou, výhodu.

„Je tu prostor, abych nechal pracovat Vismu s Jonasem. To by mohlo vyjít v můj prospěch,“ zamyslel se časovkářský mistr světa, který kvůli vidině druhé příčky možná zariskuje.

Do rizika už tradičně chodí Pogačar. Z první prudké exploze mohl teoreticky vytěžit dost času, to už ale neplatilo těsně před finišem, kdy si neodpustil další zrychlení.

„Před posledním kopcem jsem si protáhl nohy... A nakonec jsem na Jonase získal další dvě sekundy, takže jsem šťastný,“ hodnotil zvýšení náskoku z hodnoty 3:09 minuty na 3:11.

Evenepoelův dojezd do cíle a další Pogačarův nástup:

Přitom právě takové typy ataků mu odborníci třeba před dvěma lety vyčítali. Vyplatí se za daných okolností dvě sekundy při srovnání s vyvinutým úsilím? Co si asi tak říkají šéfové v UAE, když stačí jen pomyslet na jakékoli zdánlivě banální zranění.

Slovinec má univerzální odpověď, s níž se blýskl v průběhu Tour.

„Dostávám tolik zpráv, v každém rozhovoru na to taky narážíte... Říkáte, že nemám plýtvat energií. Ale myslím, že se nikdy nezměním. Když to cítím, zaútočím. Miluju závodění.“

Tadeje Pogačara chvíle ve žlutém dresu stále neomrzely.

Svým stylem rozhodně baví. V často omílané psychologické válce s navenek klidným soupeřem už tak ale jasně vede. A největší výhodu si zatím vydobyl při nedělním vyčkávání, kdy tempo přenechal Vingegaardovi.

Ten i přes nevýrazný středeční výkon vzkazuje: „Pořád cítím, že se zlepšuji. Možná to nebyl můj nejlepší den, ale pokud tohle měl být špatný den, mám radost.“