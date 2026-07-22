Tour ONLINE: Rovinatá etapa, ale přes dva kilometry převýšení. Zaútočil také Vacek

„Sprinteři, kteří se v třetím týdnu na Tour stále drží ve hře, jsou ztělesněním vytrvalosti. Proto by se neměli nechat zastrašit stoupáními, která je čekají,“ oznámil lišácky Christian Prudhomme, ředitel závodu.
Rychlíkům v pelotonu asi moc radosti s organizátory udělat nemohl. Etapu, která startuje z Chambéry, totiž bude hodně náročné úspěšně kontrolovat.
ONLINE: Tour de France 2026, 17. etapa
Rovinatou etapu z Chambéry do Voironu sledujeme kilometr po kilometru.
Obzvlášť v její první třetině, kdy balík přejede hned přes čtyři hodnocené výšlapy v pohoří Bauges a Chartreuse.
„Z větší části jsou ale nenáročná,“ upozorňuje Prudhomme, když poukazuje na to, že se až na jeden případ jedná o kopce čtvrté kategorie, které budou za dva kilometry pryč.
Ten třetí v pořadí, Col des Prés, však představuje nemilou výjimku. Stoupání na vrchol, kterému ještě předchází táhlý nehodnocený výjezd, měří 3,5 kilometru a dosahuje průměrného sklonu takřka sedmi procent.
Tady bude mít potenciální únik velkou šanci udeřit a sprinterským stájím nadělat velké potíže. Šanci vyhlíží závodníci jako Mathieu van der Poel (Alpecin), Mauro Schmid (Jayco) nebo Biniam Girmay (NSN). A velkými ambicemi se netají nabitý tým Treku, který spoléhá na Madse Pedersena. Nejspíš i on bude chtít závod ryzím sprinterům udělat co nejnáročnější.
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Nejvíc prostoru k tomu skýtá právě prvních 50 kilometrů. Pak cyklisté dokončí okruh, těsně projedou kolem startovního Chambéry a zamíří po sjezdech do údolí až k cílovému Voironu, i tomu ale předchází řada zvlnění do kopce, jen neklasifikovaných ve vrchařské soutěži. Třeba na Col de Couz zhruba v polovině trasy, kam vede skoro devítikilometrová štreka.
Vše dohromady to nakonec dělá převýšení zhruba 2 200 metrů, s velkými uvozovkami „rovinatou“ etapu.
Sprinterská prémie se nachází až necelých třicet kilometrů před cílem. Spolu s finišem už může rozseknout bitvu o zelený dres, v níž Pedersen vede o 31 bodů před Jasperem Philipsenem (Alpecin), který by si ve středu jistě přál hromadný dojezd. O dalších 25 bodů zpět pak už figuruje Girmay.
Jak nakonec dopadne zcela nevyzpytatelná bitva?