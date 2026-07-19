Tour ONLINE: Zatím nejtěžší výzva. Střídají se neúspěšné útoky, balík vše kontroluje

Proč nejtěžší? Oficiální stránky závodu sice uvádějí převýšení okolo 3 950 metrů, což je méně než v šesté etapě přes Tourmalet (4 100).
Při započítání všech drobných nerovností by ale u cyklistů na počítačích měly svítit hodnoty přes čtyři výškové kilometry, web Cyclingstage.com zmiňuje dokonce 4 700 nastoupaných metrů.
ONLINE: Tour de France, 15. etapa
Horský test z Champagnole na Plateau de Solaison sledujeme podrobně.
Co je ale důležitější, závodníci do další etapy vstupují den po jiné náročné horské výzvě, kde se favorité na celkové pořadí příliš nešetřili.
„Definitivní seznam kandidátů na žlutý trikot pravděpodobně poskytne právě neděle,“ mínil ještě s předstihem ředitel závodu Christian Prudhomme.
Jenže to by v tak vrcholné formě nesměl být Tadej Pogačar (UAE). Už nyní drží v celkovém pořadí náskok čtyř a půl minuty, který se pokusí ještě navýšit. Vede před druhým Jonasem Vingegaardem (Visma) a i v sobotu ve Vogézách dominoval.
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Top desítka je tak nyní rozházená do takřka osmi a půl minut, přičemž největší favorité pro patnácté dějství by se i nyní měli rekrutovat právě z ní. Cenné sekundy ve vyrovnané bitvě o pódium chce získat třetí Remco Evenepoel (Bora, +5:04), čtvrtý domácí mladíček Paul Seixas (Decathlon, +5:19) či pátý Juan Ayuso z Treku, který je jen o tři sekundy zpět.
Těsně za nimi pak figurují ještě Evenepoelův kolega Florian Lipowitz (+5:44) a Pogačarův pomocník Isaac del Toro (+5:50).
Nedělní profil jasně dokládá, proč by test před dnem volna měl patřit právě těm největším jménům. Na 184kilometrové trase startující z obce Champagnole na břehu řeky Ain není k vidění moc rovinatých pasáží.
Už od startu se stoupá na sprinterskou prémii, jelikož se okamžitě vjíždí do pohoří Jura, což pobízí k útoku potenciální uprchlíky. Po 6kilometrovém sjezdu zde taky čeká první hodnocené stoupání na Côte des Rousses. Následuje řada neklasifikovaných kopců, až se postupně sjíždí do nejnižšího bodu etapy v údolním Bellegarde-sur-Valserine.
To nejtěžší pořadatelé nachystali na závěrečných zhruba padesát kilometrů, kde se přejede do Alp a kde by se mělo rozhodovat.
Pořádně ostrý je už výjezd na Col de la Croisette v těsné blízkosti švýcarských hranic, o čemž svědčí průměrný sklon 11,2 %, po celou dobu se výrazně pod deset procent ani nedostane, v grafice je celý označen černou barvou. Pouze kvůli „jen“ pětikilometrové délce nespadá do mimořádné kategorie.
Na rozdíl od cílového Plateau de Solaison.
Na tento mimořádný vrchol hors catégorie se cyklisté budou škrábat po sjezdu z Côte du Mont, přičemž tady během jedenácti kilometrů nastoupají přes tisíc výškových metrů.
Průměrný sklon tak činí devět procent a hlavně nástup představuje s neustálým desetiprocentním převýšením nejnáročnější pasáž.
A ideální prostor k závěrečnému útoku. Ani pak stoupání zase tolik nepoleví. „Nejsnazší“ by měl být až přibližně sedmiprocentní závěr, kde se bude radovat vítěz.
Kdo jím bude?