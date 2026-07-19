Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tour ONLINE: Zatím nejtěžší výzva. Střídají se neúspěšné útoky, balík vše kontroluje

Autor:
Sledujeme online   13:00aktualizováno  14:20
Peloton na startu 15. etapy Tour de France, i s ředitelem závodu Christianem...

Peloton na startu 15. etapy Tour de France, i s ředitelem závodu Christianem Prudhommem. Za ním se ve žlutém chystá průběžný lídr Tadej Pogačar (UAE) či vedoucí závodník bodovací soutěže Mads Pedersen (Trek) v zeleném trikotu. | foto: Reuters

Závodníci Alpecinu táhnou peloton zkraje 15. etapy Tour de France kvůli blížící...
Peloton na startu 15. etapy cyklistické Tour de France
Francouzský cyklista Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) převzal puntíkatý...
Profil závěrečného stoupání 15. etapy Tour de France
8 fotografií
Cyklistická Tour de France směřuje ke svému alpskému závěru. Do nejvyššího ryze evropského pohoří se peloton vydává už na konci druhého týdne, v patnácté etapě, před dnem volna. Nedělní výzva zahrnuje čtyři vrchařské prémie, včetně závěrečného cílového výšlapu na Plateau de Solaison. Kdo si podmaní zatím nejtěžší zkoušku, můžete od 13.20 sledovat v podrobné online reportáži.

Proč nejtěžší? Oficiální stránky závodu sice uvádějí převýšení okolo 3 950 metrů, což je méně než v šesté etapě přes Tourmalet (4 100).

Při započítání všech drobných nerovností by ale u cyklistů na počítačích měly svítit hodnoty přes čtyři výškové kilometry, web Cyclingstage.com zmiňuje dokonce 4 700 nastoupaných metrů.

ONLINE: Tour de France, 15. etapa

Horský test z Champagnole na Plateau de Solaison sledujeme podrobně.

Co je ale důležitější, závodníci do další etapy vstupují den po jiné náročné horské výzvě, kde se favorité na celkové pořadí příliš nešetřili.

„Definitivní seznam kandidátů na žlutý trikot pravděpodobně poskytne právě neděle,“ mínil ještě s předstihem ředitel závodu Christian Prudhomme.

Jenže to by v tak vrcholné formě nesměl být Tadej Pogačar (UAE). Už nyní drží v celkovém pořadí náskok čtyř a půl minuty, který se pokusí ještě navýšit. Vede před druhým Jonasem Vingegaardem (Visma) a i v sobotu ve Vogézách dominoval.

Hledáme trhliny v Tadejově brnění. Jak Visma plánovala, tlačila... a Pogačar jel

Top desítka je tak nyní rozházená do takřka osmi a půl minut, přičemž největší favorité pro patnácté dějství by se i nyní měli rekrutovat právě z ní. Cenné sekundy ve vyrovnané bitvě o pódium chce získat třetí Remco Evenepoel (Bora, +5:04), čtvrtý domácí mladíček Paul Seixas (Decathlon, +5:19) či pátý Juan Ayuso z Treku, který je jen o tři sekundy zpět.

Těsně za nimi pak figurují ještě Evenepoelův kolega Florian Lipowitz (+5:44) a Pogačarův pomocník Isaac del Toro (+5:50).

Nedělní profil jasně dokládá, proč by test před dnem volna měl patřit právě těm největším jménům. Na 184kilometrové trase startující z obce Champagnole na břehu řeky Ain není k vidění moc rovinatých pasáží.

Profil 15. etapy Tour de France

Už od startu se stoupá na sprinterskou prémii, jelikož se okamžitě vjíždí do pohoří Jura, což pobízí k útoku potenciální uprchlíky. Po 6kilometrovém sjezdu zde taky čeká první hodnocené stoupání na Côte des Rousses. Následuje řada neklasifikovaných kopců, až se postupně sjíždí do nejnižšího bodu etapy v údolním Bellegarde-sur-Valserine.

To nejtěžší pořadatelé nachystali na závěrečných zhruba padesát kilometrů, kde se přejede do Alp a kde by se mělo rozhodovat.

Trasa 15. etapy Tour de France

Pořádně ostrý je už výjezd na Col de la Croisette v těsné blízkosti švýcarských hranic, o čemž svědčí průměrný sklon 11,2 %, po celou dobu se výrazně pod deset procent ani nedostane, v grafice je celý označen černou barvou. Pouze kvůli „jen“ pětikilometrové délce nespadá do mimořádné kategorie.

Na rozdíl od cílového Plateau de Solaison.

Profil závěrečného stoupání 15. etapy Tour de France

Na tento mimořádný vrchol hors catégorie se cyklisté budou škrábat po sjezdu z Côte du Mont, přičemž tady během jedenácti kilometrů nastoupají přes tisíc výškových metrů.

Průměrný sklon tak činí devět procent a hlavně nástup představuje s neustálým desetiprocentním převýšením nejnáročnější pasáž.

A ideální prostor k závěrečnému útoku. Ani pak stoupání zase tolik nepoleví. „Nejsnazší“ by měl být až přibližně sedmiprocentní závěr, kde se bude radovat vítěz.

Kdo jím bude?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Tour ONLINE: Zatím nejtěžší výzva. Střídají se neúspěšné útoky, balík vše kontroluje

Sledujeme online
Peloton na startu 15. etapy Tour de France, i s ředitelem závodu Christianem...

Cyklistická Tour de France směřuje ke svému alpskému závěru. Do nejvyššího ryze evropského pohoří se peloton vydává už na konci druhého týdne, v patnácté etapě, před dnem volna. Nedělní výzva...

19. července 2026,  aktualizováno  14:20

Zbožňovaný miláček Francie. Půlstoletí od poslední Tour věčně druhého Poulidora

Premium
Vyčerpaný Raymond Poulidor po 20. etapě Tour de France 1976.

Na stupních vítězů v Paříži pózoval dohromady osmkrát, ale na ten nejvyšší nikdy nevystoupil. Nikdy nezažil, jaké to je závodit ve žlutém trikotu. Říkali mu „věčně druhý“ – smolař narozený do špatné...

19. července 2026

WTA Hamburg 2026: program, výsledky a kde sledovat živě

Julia Putincevová gestikuluje ve třetím kole Wimbledonu.

Od 20. do 26. července 2026 se koná tenisový turnaj žen WTA v německém Hamburku. Startují i české hráčky, přečtěte si, kde akci sledovat v přímých přenosech online.

19. července 2026  11:17

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

19. července 2026  11:15

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

19. července 2026  11:09

Finálový střet rozdílných planet. Zvítězí superman, či nenápadná antihvězda?

Mikel Oyarzabal (vlevo) ze Španělska a Lionel Messi z Argentiny

Nedostižný Lionel Messi a nenápadný Mikel Oyarzabal. I tenhle souboj symbolizuje oba finálové soupeře na fotbalovém mistrovství světa: Argentina stojí a padá s Messim, Španělsko táhnou úplně všichni....

19. července 2026

Rozloučil se katastrofou. První půle byla strašná, beru ji na sebe, řekl Deschamps

Nespokojený francouzský trenér Didier Deschamps po první půli v utkání o bronz...

Nejvíc zápasů, nejvíc vítězství. V rámci mistrovství světa je rekordmanem. Přesto se francouzský kouč Didier Deschamps rozloučil hořce. Čtrnáct let u národního týmu zakončil porážkou 4:6 v utkání o...

19. července 2026  10:15

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

19. července 2026  9:48

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.

19. července 2026  9:37

15. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Záběr na konec pelotonu během 13. etapy Tour de France.

15. etapa Tour de France 2026 v neděli 19. července přinese jeden z nejbrutálnějších horských dojezdů. Peloton urazí 183,9 kilometru z Champagnole do pohoří Massif des Bornes, kde ho čeká cílový...

19. července 2026  9:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Španělsko - Argentina v TV: Kde sledovat finále MS 2026 živě

Španělé oslavují postup do finále MS ve fotbale 2026.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 dospělo do svého absolutního finále. V neděli se v New Jersey odehraje gigantický souboj Španělsko - Argentina, ve kterém se poprvé v historii utká úřadující mistr...

19. července 2026  9:35

Dvaadvacet tref a neuvěřitelný rekord. Všechny góly Mbappého na MS

Francouzský útočník Kylian Mbappé slaví svůj druhý gól proti Anglii v utkání o...

Číslo dvaadvacet stihl za těžko pochopitelných dvaadvacet zápasů, čímž se minimálně do neděle vyhoupl do čela historických tabulek střelců na mistrovství světa. Francouzský útočník Kylian Mbappé...

19. července 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×