ONLINE: Tour se vrací do kopců. Desítky závodníků soupeří o únik

Oficiálně první kategorizovaný kopec (3. kategorie) přijde až na padesátém kilometru. Při bližším pohledu na profil je ale zřejmé, že se bude mírně stoupat hned od začátku.

ONLINE 14. etapa Tour de France kilometr za kilometrem

Na 90. kilometru jezdci překonají nejtěžší stoupání dne Col de Montségur (4,3 km, 8,1 %, 2. kategorie).

V druhé polovině 184kilometrové trasy pak na závodníky čekají další tři prémie, přičemž ta poslední Col de Saint-Louis (4,6 km, 6,8 %, 2. kategorie) má vrchol sedmnáct kilometrů před cílem.

Kdo tam bude první, má velkou šanci vyhrát. Do cíle pak totiž vede dlouhý sjezd.

Uprchlíci se na letošní Tour zatím radovali čtyřikrát.

Není pochyb, že celá řada jezdců si čtrnáctou etapu vyznačila jako ideální možnost pro útok. Těžký profil vezme šanci sprinterům, dojezd ve sjezdu by zase mohl zamezit větší aktivitě mezi závodníky na celkové pořadí.



V posledních etapách byl před pelotonem velmi aktivní například Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Francouzovi, který ovládl první etapu, by dnešní profil měl padnout náramně. To samé by se ale dalo říct o jeho týmovém parťákovi Kasperu Asgreenovi, který stále čeká na své první vítězství na závodě kategorie Grand Tour.

Hlavním favoritem ale musí být Wout van Aert. Belgičan při výstupu na Mont Ventoux ukázal prvotřídní formu. V pátečním sprinterském dojezdu zůstal sice pozadu, ale možná cílí na dnešek... Šestadvacetiletý univerzál je navíc nejbližším konkurentem Naira Quintany v souboji o puntíkatý dres.

Wout van Aert (vpředu) a Kenny Elissonde během úniku v 11. etapě Tour de France.

Kolumbijec vrchařské soutěži vévodí s padesáti body,van Aert jich ale ztrácí pouze sedm. Pro jednoho závodníka je dnes navíc k dispozici 19 bodů.

Uvidíme i aktivitu mezi jezdci na celkové pořadí?



Pogačarovi konkurenti už si příliš nemohou dovolit vybírat etapy. Slovinec má na ostatní lídry náskok přes pět minut – není nač čekat. Jonas Vingegaard navíc při výstupu na Mont Ventoux ukázal, že ani Pogačar není nepřemožitelný.

Dočkáme se dnes dalšího úspěšného úniku?

Sledujte online.