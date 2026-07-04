Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tour ONLINE: Výjimečné klání v Barceloně. Na trati týmové časovky už jedou i dva Češi

Autor:
Sledujeme online   16:45aktualizováno  17:26
PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na...

PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na trati týmové časovky v Barceloně v úvodní etapě Tour de France. | foto: Reuters

Stáj Picnic PostNL i s českým cyklistou Pavlem Bittnerem na trati týmové...
Profil 1. etapy Tour de France.
Trasa 1. etapy Tour de France
Mapa 113. ročníku Tour de France
5 fotografií
Je to tady, 113. ročník cyklistické Tour de France právě začíná. Tentokrát ve Španělsku, kterému obvykle patří Vuelta. A to velice netradičně, po dlouhých 55 letech, týmovou časovkou. Kdo z ní na barcelonských třídách vytěží nejvíce a ujme se žlutého dresu? Slavnostní zahajovací etapu můžete od 17 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Tři týdny špičkové cyklistiky, jedenadvacet etap, i s trojnásobnou českou účastí díky Mathiasi Vackovi (Trek), Pavlu Bittnerovi (Picnic PostNL) a Jakubu Otrubovi (Caja Rural).

A potřetí v historii s úvodem na španělské půdě. V předchozích dvou případech (1992, 2023) Grand Départ hostilo Baskicko, teď se o něj poprvé postará katalánská metropole.

ONLINE: Tour de France 2026, 1. etapa

Týmovou časovku na úvod cyklistického závodu sledujeme podrobně.

„A začínáme novinkou,“ hlásí ředitel závodu Christian Prudhomme. „Poslední týmová časovka se konala v Bruselu v roce 2019, tentokrát to ale bude úplně odlišný formát.“

Kromě toho, že první etapa v podobě týmové časovky se na Tour chystá poprvé od roku 1971, se nyní jede s novými pravidly.

PŘEHLEDNĚ: Průvodce všemi týmy Tour. Kdo je vede? A koho se vyplatí sledovat?

Už se nepočítá čas třetího či čtvrtého jezdce jako dřív, teď má každý ze závodníků svůj vlastní.

„Favorité se tak nebudou moci schovat,“ ví Prudhomme a očekává, že lídři ve výjimečném klání vyrazí dopředu. „Závěrečný úsek nechá vyniknout ty nejlepší.“

Profil 1. etapy Tour de France.

Finiš se totiž nachází u Olympijského stadionu na proslulém kopci Montjüic. Zde cyklisté nastoupají většinu ze zhruba dvou set výškových metrů na dvacetikilometrové trase.

Ta startuje na silnici u pláže Llevant a od pobřeží zamíří dál, i do těsné blízkosti ikonického chrámu Sagrada Família, který se před necelým měsícem oficiálně po papežském požehnání a více jak 140 letech trvajících stavebních pracích stal nejvyšším kostelem na světě. Hned kousek za ním leží i jeden ze tří mezičasů.

Tour v Gaudího městě. Barcelona si chce očistit pověst, sází na symboly i letní song

To nejdůležitější ale přijde po přesunu středem města na západ. Tady se bude rozhodovat o prvním držiteli žlutého trikotu.

Trasa 1. etapy Tour de France

Ten v posledních dvou ročnících, a celkově čtyřikrát, dovezl až do cíle Tadej Pogačar, který se se stájí UAE Emirates řadí k hlavním adeptům na triumf také v pátek večer. Připomínáme, že čas prvního jezdce z družstva v cíli stanovuje i výsledný čas kompletního týmu pro účely této etapy, ale pochopitelně ne do individuální celkové klasifikace.

Hlavním Slovincovým vyzyvatelem by měl opět být Jonas Vingegaard, jehož Visma je dalším ohromným favoritem.

Expert Raboň: Ať je Seixas jako Jílek. Bude letošní Tour nejvyrovnanější?

A dál se všeobecně počítá i se sestavami Bory s lídrem a výtečným časovkářem Remkem Evenepoelem, po boku i s loni skvělým Florianem Lipowitzem. Podobně lze hovořit o Ineosu, kde největší pozornost přitahují Thymen Arensman a Kévin Vauquelin.

Na mimořádného 19letého mladíčka Paula Seixase spoléhá s celou Francií tým Decathlon a nelze opomenout ani Trek s dalším velkým jménem Juanem Ayusem, který má k ruce i Mattiase Skjelmoseho či Dereka Geeho. To je však výčet jen několika pár hlavních adeptů na sobotní úspěch.

Kdo se do žlutého oblékne ze všech nejdřív?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Messi nabádá tým ke zlepšení, Angličany „vítali“ v Mexiku

Sledujeme online
Francouzský záložník Aurélien Tchouméni během utkání se Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Wimbledon ONLINE: Lehečka vede, Nosková ztrácí. Bouzková otočila a jde dál

Sledujeme online
Jiří Lehečka dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

O postup do osmifinále grandslamového Wimbledonu se hraje i při sobotních zápasech. Karolínu Muchovou a Barboru Krejčíkovou už doplnila Marie Bouzková, která otočila duel s Ljudmilou Samsonovovou a...

4. července 2026,  aktualizováno  17:29

Kanada - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Marocký útočník Ismael Saibárí se diví a diví...

Osmifinále fotbalového MS pokračuje zajímavým soubojem Kanada - Maroko. Domácí spolupořadatel prožívá skvělý turnaj, nyní ho však čeká semifinalista z minulého šampionátu. Přečtěte si, kde sledovat...

4. července 2026  17:27

Tour ONLINE: Výjimečné klání v Barceloně. Na trati týmové časovky už jedou i dva Češi

Sledujeme online
PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na...

Je to tady, 113. ročník cyklistické Tour de France právě začíná. Tentokrát ve Španělsku, kterému obvykle patří Vuelta. A to velice netradičně, po dlouhých 55 letech, týmovou časovkou. Kdo z ní na...

4. července 2026  16:45,  aktualizováno  17:26

Paraguay - Francie: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouz Bradley Barcola (uprostřed) slaví se spoluhráči gól v zápase proti...

Osmifinále fotbalového MS pokračuje duelem Paraguay - Francie. Francouzi ničí své soupeře útočnou silou, Jihoameričané se postarali o prvotřídní senzaci vyřazením Německa. Přečtěte si, kde sledovat...

4. července 2026  17:12

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Messi nabádá tým ke zlepšení, Angličany „vítali“ v Mexiku

Sledujeme online
Francouzský záložník Aurélien Tchouméni během utkání se Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

4. července 2026  12:37,  aktualizováno  16:52

Hamilton vedoucí příčku neudržel. Sprint v Silverstonu ovládl lídr seriálu Antonelli

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.

Sprint na Velké ceně Británie formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu.

4. července 2026  13:53,  aktualizováno  16:21

Magie, co skončila bankrotem. I Pippenova epizoda. O Švédsku a amerických hvězdách

Premium
Hvězdný americký basketbalista Magic Johnson v dresu švédského klubu M7 Boraas....

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Kdybyste tehdy, 26. října 1999, seděli na až po strop natřískaných tribunkách Boraashallen, sledovali byste událost, jejíž absurdnost švédští novináři jen stěží přibližovali čtenářům a divákům.

4. července 2026

Šéf Artisu: S postupem jsme už nepočítali. Musíme přivést čtyři hráče do základu

Na stav stadionu a zázemí upozornili na společné tiskové konferenci 11. března...

Před sezonou se chystali na druhou ligu, během jediného dne ale museli změnit všechny plány. Generální ředitel brněnského Artisu Petr Kuba v obsáhlém rozhovoru popisuje zákulisí administrativního...

4. července 2026  15:13

Sparta porazila Opavu, dvakrát pálil Ševčík. Teplice a Liberec jen remizovaly

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Sparťanští fotbalisté ve svém úvodním přípravném utkání porazili druholigovou Opavu 4:1. To Liberec s Duklou jen remizoval, stejně jako Teplice s Příbramí. Hradec Králové ve svižném utkání gólem v...

4. července 2026  15:08

Femke gratulovala Lu: Jsi šílenec! Rekord Manuel už obstojí i v letitých tabulkách

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...

Stále hledá limit. Lurdes Gloria Manuel v neděli v Paříži zaběhla 49,37. Čas, před kterým by v tomto tisíciletí obstálo jen pět jiných evropských atletek. Čas, který letos na kontinentu nemá...

4. července 2026

Zedničina místo basketu. Kroutil: Zavřu se do bubliny, lidi už na mě nebudou řvát

Děčínský basketbalista Filip Kroutil zakončuje v zápase Česko-Slovenského...

V nejlepším přestal. Basketbalista Filip Kroutil se už nebude koupat ve vlastním potu na basketbalovém kurtu, ale v koupelnách. Tedy při jejich (pře)stavbách. Pilíř stříbrné děčínské generace dal ve...

4. července 2026  13:38

Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, startuje letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a...

4. července 2026  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×