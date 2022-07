RETRO: Bizarní příběhy Tour. Střelba po cyklistech, splašený osel i nepravý baron

1904 Zabijte ty cyklisty

Tour je teprve dva roky stará, její etapy měří i více než 400 kilometrů a cykisté do nich startují často už o půlnoci. Tak jako do té vedoucí z Lyonu do Marseille. Ještě za tmy, poblíž St. Etienne ujíždí na mírnějším stoupání místní rodák Antoine Fauré. Ví proč. Pod vrcholem má komplice.

Dvě stovky jeho fanoušků zatarasí silnici. Faurého nechají projet, na ostatní se vrhnou. V čele velké skupiny sem dorazí obhájce titulu Maurice Garin, za ním nejlepší italský jezdec Giovanni Gerbi, řečený Rudý ďábel.