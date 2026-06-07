Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Baudin slavil na Auvergne-Rhone-Alpes, Seixas s Del Torem ztratili na Ineos

Autor: ,
  16:33
Úvodní etapu závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes, dříve známého jako Critérium du Dauphiné, vyhrál francouzský cyklista Alex Baudin. Člen týmu EF Education se odpoutal od hlavní skupiny 28 kilometrů před cílem a zvítězil po sólové jízdě s půlminutovým náskokem.

Alex Baudin slaví triumf v první etapě Tour Auvergne-Rhone-Alpes. | foto: Profimedia.cz

Pětadvacetiletý Baudin si připsal první triumf v závodě kategorie World Tour v kariéře a stal se prvním držitelem žlutého trikotu v 78. ročníku závodu, jenž je jednou z tradičních generálek na Tour de France.

Baudin dojel do cíle 146 km dlouhé etapy s náskokem 32 sekund před devítičlennou skupinou, v níž byla mimo jiné dvojice týmu Ineos Kévin Vauquelin, Oscar Onley.

Další favorité na celkové vítězství Isaac Del Toro, Juan Ayuso a Paul Seixas ztratili 44 sekund.

Náročný osmietapový závod se pojede bez české účasti do příští neděle.

Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)

1. etapa (146,2 km)

1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 3:43:58, 2. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM), 4. Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG), 5. Molard (Fr./Groupama-FDJ United), 6. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) všichni -32

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Cobolli vs. ZverevTenis - - 7. 6. 2026:Cobolli vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 6:4, 2:2
  • 3.07
  • -
  • 1.36
Varnsdorf vs. Hradec Králové BFotbal - 31. kolo - 7. 6. 2026:Varnsdorf vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.40
  • 3.90
  • 1.60
Dánsko vs. UkrajinaFotbal - - 7. 6. 2026:Dánsko vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
7. 6. 18:30
  • 1.70
  • 3.66
  • 4.88
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
  • 2.51
  • 14.30
  • 1.62
Chorvatsko vs. SlovinskoFotbal - - 7. 6. 2026:Chorvatsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
7. 6. 20:45
  • 1.42
  • 4.43
  • 7.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

F1 ONLINE: Verstappen i Leclerc končí. V Monaku se drolí asfalt, závod je zastaven

Sledujeme online
Kimi Antonelli a další jezdci krouží za safety carem během Velké ceny Monaka.

Devatenáctiletý zázrak F1 Andrea Kimi Antonelli už čtyři závody za sebou neprohrál. A ovládl i kvalifikaci na atypickém městském okruhu Velké ceny Monaka. Za ním budou číhat Verstappen s vozem Red...

7. června 2026  14:45,  aktualizováno  16:43

Roland Garros ONLINE: První set finále jasně pro Zvereva, druhý získává Cobolli

Sledujeme online
Flavio Cobolli během finále Roland Garros

Německého tenistu Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už jen jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros se utkává s překvapivým...

7. června 2026,  aktualizováno  16:39

Baudin slavil na Auvergne-Rhone-Alpes, Seixas s Del Torem ztratili na Ineos

Alex Baudin slaví triumf v první etapě Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

Úvodní etapu závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes, dříve známého jako Critérium du Dauphiné, vyhrál francouzský cyklista Alex Baudin. Člen týmu EF Education se odpoutal od hlavní skupiny 28 kilometrů...

7. června 2026  16:33

Trojnásobná radost v Troji. Vítězství oslavil Krejčí i Beková, Přindiš bere druhé místo

Jakub Krejčí slaví v Troji triumf v kayakcrossu.

Jakub Krejčí vyhrál na Světovém poháru v Troji kayakcross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i nedělní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské...

7. června 2026  15:46,  aktualizováno  16:16

Skvělý Salač si vyrovnal maximum. Ve Velké ceně Maďarska dojel druhý

Filip Salač během tréninku na Circuit de Barcelona-Catalunya

Filip Salač se dostal do životní formy! Na podařené vystoupení v Itálii navázal český motocyklový jezdec ještě větší parádou ve Velké ceně Maďarska. V závodě Moto2 dojel na druhém místě. Porazil ho...

7. června 2026  13:10,  aktualizováno  15:22

České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů rozdrtily Thajsko

České volejbalistky se radují během zápasu s Polskem.

České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Thajsko hladce 3:0 a ze čtyř zápasů mají tři vítězství a devět bodů. S výjimkou druhého setu dominovaly a zvítězily...

7. června 2026  7:40,  aktualizováno  14:25

Další grandslamový titul pro Siniakovou! Roland Garros vyhrála už počtvrté

Kateřina Siniaková (vpravo) a Američanka Taylor Townsendová pózují s trofejí...

Už tak působivá sbírka trofejí Kateřiny Siniakové je zase o něco bohatší. Česká tenistka slaví jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry a celkově dvanáctý, společně s Američankou Taylor Townsendovou...

7. června 2026  14:01

Ondra postup do finále ani nečekal: Když jsem to viděl... Obavy přebil velkým riskem

Český lezec Adam Ondra v kritickém převislém úseku trasy v semifinále...

Zářil. Skoro, jako by vyhrál. Do mixzóny přišel Adam Ondra nadšený. Radši ještě počkal, dokud neměl jistý postup. I z reakcí publika na Štvanici a signálu trenérského štábu ale poznal, že se v...

7. června 2026  13:53

Primátorky suverénně vyhráli veslaři Dukly, ženám vládla posádka Olympu

VÍTĚZNÁ KOUPEL Posádka pražské Dukly po triumfu v Primátorkách.

Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník Primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými osmiveslicemi byla...

7. června 2026  13:34

Lezec Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti

Český lezec Adam Ondra slaví s diváky po skvělém výkonu v semifinále obtížnosti...

Lezec Adam Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V nedělním semifinále na Štvanici obsadil páté místo, což mu zajistilo účast v osmičlenném boji o medaile.

7. června 2026  13:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rekordní hattrick, promarněný náskok a Theodorovo vykoupení. Finále NHL baví

Mitch Marner (vpravo) vstřelil ve třetím finále NHL hattrick, gratuluje mu...

Vstřelil hattrick, kterým pokořil rekordy. Třetí bitvu hokejového finále NHL mezi Vegas a Carolinou (5:4P) řídil kanadský útočník Mitch Marner. Přesto Knights promarnili čtyřbrankový náskok a...

7. června 2026  12:54

Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky

Premium
Adam Novotný kontroluje puk ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely...

7. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.