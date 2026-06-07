Baudin slavil na Auvergne-Rhone-Alpes, Seixas s Del Torem ztratili na Ineos

Pětadvacetiletý Baudin si připsal první triumf v závodě kategorie World Tour v kariéře a stal se prvním držitelem žlutého trikotu v 78. ročníku závodu, jenž je jednou z tradičních generálek na Tour de France.
Baudin dojel do cíle 146 km dlouhé etapy s náskokem 32 sekund před devítičlennou skupinou, v níž byla mimo jiné dvojice týmu Ineos Kévin Vauquelin, Oscar Onley.
Další favorité na celkové vítězství Isaac Del Toro, Juan Ayuso a Paul Seixas ztratili 44 sekund.
Náročný osmietapový závod se pojede bez české účasti do příští neděle.
Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)
1. etapa (146,2 km)
1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 3:43:58, 2. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM), 4. Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG), 5. Molard (Fr./Groupama-FDJ United), 6. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) všichni -32