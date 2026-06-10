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Triumfální únik. Američan Simmons vyhrál čtvrtou etapu Tour Auvergne-Rhone-Alpes

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  17:50
Americký cyklista Quinn Simmons se po roce dočkal osmého vítězství v kariéře. Jezdec stáje Lidl-Trek vyhrál ve čtvrté etapě závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes těsně před řítícím se pelotonem spurt skupinky uprchlíků.

Quinn Simmons vítězí ve čtvrté etapě závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes. | foto: Profimedia.cz

Vedení v průběžném pořadí akce WorldTour uhájil Francouz Alex Baudin, jenž v hlavním poli zaostal za vítězem o čtyři sekundy.

Simmons vyrazil do úniku v desetičlenné skupině zhruba 90 km před cílem trasy s šesti vrchařskými prémiemi nižších kategorií. V závěrečné rovinaté pasáži spurterské týmy zahájily mohutnou stíhací jízdu, uprchlíky ale v cílové rovince těsně nedostihly.

Druhé místo za Simmonsem obsadil Novozélanďan Fin Fisher-Black, třetí skončil Francouz Mattéo Vercher.

V hlavním pelotonu dojeli i další favorité na celkové vítězství. V důležité prověrce před Tour de France, která se v minulosti jezdila jako Critérium du Dauphiné, vede Baudin nadále před francouzským jezdcem Kévinem Vauquelinem a Britem Oscarem Onleym o 12 sekund.

Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)

4. etapa (167,4 km)

1. Simmons (USA/Lidl-Trek) 3:34:08, 2. Fisher-Black (N.Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Vercher (Fr./TotalEnergies), 4. Frigo (It./NSN), 5. García (Šp./Movistar), 6. Kron (Dán./Uno-X Mobility) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 13:35:13, 2. Vauquelin (Fr./Netcompany Ineos), 3. Onley (Brit./Netcompany Ineos) oba -12, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -15, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -47

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